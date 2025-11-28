Freitag, 28. November 2025

Rosenberg

Vorweihnachtliche Stimmung beim Weihnachtsmarkt

Auf dem Markt am Rathausplatz steigt wieder der Budenzauber.  Ein vielfältiges Speise- und Getränkeangebot erwartet die Besucher.

28.11.2025 UPDATE: 28.11.2025 04:00 Uhr 50 Sekunden
Vorweihnachtliche Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt in Rosenberg. Archivfoto: Helmut Frodl

Rosenberg. (F) Der beliebte Rosenberger Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 29. November, auf dem Rathausplatz statt. Ein vielfältiges Speise- und Getränkeangebot erwartet die Besucher. In der Grundschule können die Besucher die Kaffeestube genießen.

Ein vielfältiges Speisen- und Getränkeangebot erwartet die Besucher. Der Nikolaus wird die Kinder beschenken. Den musikalischen Abschluss bildet nach Einbruch der Dunkelheit traditionell ein Auftritt des Posaunenchores Rosenberg-Adelsheim. Die Kirche wird geöffnet sein und bei Kerzenschein auf die besinnliche Jahreszeit einstimmen.

Auch an die Kinder wurde gedacht: Auf sie warten zahlreiche Bastelangebote vom Team des Kindergartens und der Schule, ebenso ein Weihnachtskino. Es gibt Einkaufsmöglichkeiten für Adventskränze und adventliche Floristik von "Blumenträume Kathrin Kühner", Bastelsachen, Karten, Kalender, Holzarbeiten und Deko-Artikel.

In der katholischen Kirche können sich die Besucher eine kleine Auszeit nehmen, wozu die Ökumene einlädt. Beginn ist um 14.30 Uhr mit der Begrüßung durch Bürgermeister Ralph Matousek, die von der Flötengruppe der Grundschule umrahmt wird. Um 17.15 Uhr kommt der Nikolaus, und um 18 Uhr erfolgt der Auftritt des Posaunenchores.

Im Foyer des Rathauses findet eine Bilderausstellung von drei Künstlern aus der Gemeinde statt: Sabine Schiff, Karlheinz Arnold und Brigitte Bernhardt stellen neben Acrylbildern auch Skulpturen und Aquarell-Karten aus. Der Aufbau des Weihnachtsmarkts, insbesondere der Hütten, erfolgt heute, Freitag, ab 13 Uhr auf dem Schulhof. Hierzu sollten von jedem Verein zwei Helfer anwesend sein.

