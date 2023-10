Rosenberg. (ahn) "Es ist gut besucht, die Bevölkerung freut sich", stellte Rosenbergs Bürgermeister und Vorsitzender des Aufsichtsrats des Dorfladens, Ralph Matousek, am gestrigen Mittwoch zufrieden fest. Der Grund für die Freude: Seit gestern hat die Bäckerei im Dorfladen einen neuen Lieferanten, nämlich die Bäckerei Andreas Discher aus Öhringen. Und der Andrang am ersten Tag war so groß, dass bereits um 11 Uhr der Tagesumsatz erreicht war, wie Matousek informierte.

Das war in letzter Zeit nicht immer so. "Die Themen Verlässlichkeit und Beständigkeit waren die letzten Wochen eine große Herausforderung", erklärt der Bürgermeister. "Die Leute sind nicht mehr gekommen." Und darunter hatte der ganze Dorfladen zu leiden, denn die Bäckerei generiert knapp ein Drittel des Umsatzes. "Die Bäckerei ist eine der Hauptstützen im Dorfladen."

Dass die Kunden vor allem Verlässlichkeit wollen, weiß auch Andreas Discher, der seit über 25 Jahren Bäckermeister ist. "Bei uns wissen die Kunden, dass sie verlässlich bestellen können." Und das auf längere Sicht, denn "wir wollen das mit der Lieferung langfristig betreiben", so Discher. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Nachdem man die Probleme erkannt hatte, hat sich Matousek auf die Suche nach potenziellen Bäckern gemacht, die den Dorfladen beliefern könnten. Kein leichtes Unterfangen, wie sich herausstellen sollte. "Wir haben bei vielen in unserem Landkreis angefragt", berichtet der Bürgermeister. Allerdings ohne wirklich großen Erfolg. Es sei "sehr schwierig" gewesen, im Umkreis einen Bäcker zu finden. Nach der Insolvenz der Bäckerei Kubach klaffe ein großes Loch. Dies werde in der Region noch zu einem "riesen Thema", prophezeit Matousek.

Nach allen vergeblichen Mühen habe der Bürgermeister schließlich seine alten Kontakte aus seiner Zeit in Jagsthausen spielen lassen und bei Andreas Discher angerufen. Und der hat sich dann auch gleich bereit erklärt, den Dorfladen in Rosenberg mit zu beliefern. Die Baulandgemeinde ist zwar 37 Kilometer vom Bäckerbetrieb in Öhringen entfernt, doch dieser beliefert bereits Schöntal und Krautheim. "Da ergab es Sinn", so Andreas Discher, der außerdem auf Synergieeffekte hinwies.

In seinem gleichnamigen Bäckereibetrieb in Öhringen wird das Handwerk noch großgeschrieben. Kein Wunder, denn der Bäckermeister hat das Backen über seine Familie quasi in die Wiege gelegt bekommen. Er gehört bereits der fünften Generation an, die im Bäckerhandwerk daheim ist. 53 Mitarbeiter hat die Bäckerei in Öhringen, die Discher vor 15 Jahren übernommen hat. 14 der Mitarbeiter sind in der Produktion tätig, außerdem bildet der Bäckermeister aktuell fünf Azubis aus.

Und nicht nur die profitieren von seiner langjährigen Erfahrung, sondern auch die Kunden – übrigens auch die im Rosenberger Dorfladen. Denn dieser ist bereits der dritte Dorfladen, den die Bäckerei beliefert. "Wir wissen, wie es geht. Der Dorfladen läuft bei uns wie eine Filiale. Wir wissen, wie wir ihn bespielen müssen", meint Discher.

So gibt es künftig im Dorfladen neben dem Standardsortiment auch Snack-Artikel wie Pizzastangen oder Käsebrezeln. Und natürlich darf das "Rosenberger Laible" nicht fehlen, das aus Dinkel- und Weizenmehl gefertigt ist, mit Sesam bestreut ist und darüber hinaus "extrem lang frisch bleibt", so der Bäckermeister. Außerdem gibt es noch den "Römerknochen" in einer neuen Kreation.

Das Angebot ist breit und qualitativ hochwertig. Dass dies nicht immer seinen Preis haben muss, beweist der neue Lieferant. Zwar leidet auch die Bäckerei Discher unter Teuerungsraten von 30 bis 35 Prozent – wobei im Januar noch die Anhebung des Mindestlohns hinzukommt –, doch "ein paar Produkte werden sogar günstiger", verspricht der Bäckermeister.

Neuerung gibt es im Dorfladen indes nicht nur bei der Bäckerei: Seit 1. Juli hat Andrea Stapf die Marktleitung übernommen. "Ich bin so froh darüber", bekennt Matousek. Andrea Stapf ist die "Chefin des Dorfladens" und hat unter sich die zehn bezahlten Mitarbeiter, die hinter der Theke arbeiten. Dazu kommen noch ehrenamtliche Helfer, die das Gemeinschaftsprojekt unterstützen, indem sie zum Beispiel beim Ausladen helfen.

Künftig will man noch ein weiteres Regal installieren und das Warenangebot erweitern, erklärt Matousek. Darüber hinaus ist angedacht, einen Lieferdienst einzurichten, der zweimal in der Woche Waren zu den Leuten nach Hause bringt.

Doch zurück zur Bäckerei: Die hat unverändert werktags von 7 bis 18 Uhr und samstags von 7 bis 13 Uhr geöffnet. "Bis jetzt hat alles super funktioniert", lobt Andreas Discher, während Matousek resümiert: "Es war die richtige Entscheidung. Wir sind froh und die Leute auch."