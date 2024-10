Region Eberbach. (alr) Das kommende Wochenende, 19. und 20. Oktober, steht ganz im Zeichen des Apfels. Doch auch der Traube und dem Wein wird ein kleines Fest gewidmet.

An diesem herbstlichen Oktoberwochenende gibt es nicht nur den verkaufsoffenen Sonntag in Eberbach, sondern auch Herbstfeste, Chorkonzerte und neue Ausstellungen, die besucht werden können. Hier eine kleine Zusammenfassung mit dem Programm für die Region, soweit bekannt.

Eberbach

> Beim Reitverein Eberbach steht am Samstag das Herbstfest auf dem Plan. Von 13 bis 17 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher auf dem Hof von Harald Rupp in Pleutersbach zur gemütlichen "Kaffeepause" mit Apfelsaft und Most, Waffeln, Zwiebelkuchen und selbst gebackenen Kuchen treffen.

> Das Flohmarkt-Team der evangelischen Kirchengemeinde lädt am Apfeltag-Wochenende zum Flohmarkt im Gemeindehaus ein. Allerdings fordert ein Komplettausfall des Aufzugs im Gemeindehaus eine Planänderung: Es wird ein "kleiner Flohmarkt", denn in diesem Jahr werden keine Bücher und Elektrogeräte angeboten. Geöffnet ist der Flohmarkt am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Erlös soll an das Diakonische Werk in Eberbach gespendet werden und Menschen helfen, die sich in Notlagen befinden und schnelle Unterstützung benötigen.

> Der Apfeltag wird am Sonntag vom Fanfarenzug mit einem musikalischen Marsch durch die Altstadt eröffnet. Los geht es um 12 Uhr. Neben dem kulinarischen Angebot präsentieren sich an einzelnen Ständen auch Firmen aus der Region. Von 12.30 bis 17.30 findet außerdem der verkaufsoffene Sonntag statt.

Für Kinder gibt es ein Karussell oder eine Malstrecke, an der das längst Apfeltagsbild entstehen soll. Den ganzen Tag über gibt es auf verschiedenen Bühnen Musik – von Pop über Folk, Rock bis hin zu "Electronicsound" ist alles mit dabei. Auf dem Leopoldsplatz wird es bis 21 Uhr einen DJ geben, der bei der Afterworkparty für gute Stimmung sorgen will.

> Ein Herbstkonzert spielt das Akkordeon-Orchester Eberbach am Sonntag um 18 Uhr. Dieses wir in der Michaelskirche zu hören sein.

Schönbrunn

> Der Männergesangverein 1867 Schwanheim veranstaltet am Samstag und Sonntag sein sechstes musikalisches Weinlaubenfest. Gefeiert wird in der Laube von Carmen und Simon Völker in Schwanheim, Herzstraße 11a gegenüber dem Dorfgemeinschaftshaus. Die Laube ist am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet.

Das Abendprogramm am Samstag werden die Chöre aus Schwanheim, der MGV Cäcilia Sandhausen, die Chorgemeinschaft MGV Auerbach/MGV Liederkranz Großeicholzheim und der Cäcilienchor Asbach ab 19.30 Uhr musikalisch gestalten. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Zwiebelkuchen und Flammkuchen sowie neuer Wein und verschiedene Weinsorten.

Hirschhorn

Die Ausstellung „Sichtweisen“ wird am Sonntag in Hirschhorn eröffnet. Foto: privat

> Die Ausstellung "Sichtweisen" von Hirschhorner Fotografen wird am Sonntag um 11 Uhr in der Mark-Twain-Stube eröffnet. Dabei geht es um die verschiedenen Sichtweisen und Faszinationen, die die Fotografierenden haben. Manchmal ist es die Architektur, dann wieder die Natur, manchmal ist es die Macht des Moments und manchmal entsteht das Kunstwerk erst am Bildschirm, wenn die digitale Bearbeitung beginnt. Die Ausstellung läuft bis 22. Dezember, täglich 9 bis 17 Uhr.

Nachbarn

> Die Feuerwehrkapelle Beerfelden veranstaltet ihr Jubiläumskonzert am Samstag um 19 Uhr in der Alte Turnhalle (Hirschhorner Straße 40) in Beerfelden. Anlass ist das 110 jährige Jubiläum der Kapelle, die eine Abteilung der Feuerwehr Beerfelden ist. Neben traditioneller Blasmusik sollen auch Schlager-, Rock- und Popmusik, Swing und Filmmusik für einen abwechslungsreichen und kurzweiligen Abend mit einigen Überraschungen sorgen.

Die Musikerinnen und Musiker um ihren musikalischen Leiter Dirk Bondes wollen einmal zeigen, wie vielseitig Blasmusik sein kann. Der Eintritt beim Jubiläumskonzert ist frei und für das leiblich Wohl sorgt die Feuerwehr Beerfelden.