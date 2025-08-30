Neckar-Odenwald-Kreis. (pit) Wenn es um eine intensivere interkommunale Zusammenarbeit geht, um Gemeindeverwaltungen zukunftsfähig zu machen, fällt der Blick ins Kochertal. Dort haben die Gemeinderäte der Städte Forchtenberg und Niedernhall sowie der Gemeinde Weißbach 2017 beschlossen, den bestehenden Gemeindeverwaltungsverband intensiv umzubauen. Start der Reform war 2018.

Aus drei