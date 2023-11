Ein Horrorszenario für die Gastronomie

Von Stephanie Kern

Mosbach/Neckarzimmern. In der Nacht auf Freitag war es klar: Die Zeit der reduzierten Mehrwertsteuer auf Speisen im Restaurant endet am 31. Dezember und wird nicht verlängert. "Ich habe gedacht, dass das nicht wahr sein kann", sagt Bernadette Martini. "Ich war in Schockstarre", sagt Daniel Kappes. "Wir werden vor ein neues Problem gestellt, aus dem wir