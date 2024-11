Region Eberbach. (alr) Der zweite Sonntag vor dem ersten Advent wird dem Gedenken der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaften gewidmet. Doch er ist nicht nur ein Tag der Trauer, sondern auch ein Tag der Mahnung zu Versöhnung, Verständigung und Frieden, schreibt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK). Eingeführt wurde der Tag, um sich an die Kriegstoten des Ersten Weltkriegs zu erinnern - mittlerweile sind weitere Kriege dazu gekommen, die Opfer gefordert haben oder dies immer noch tun.

Gerade in unsicheren Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger für Frieden einzustehen. Daher kann der Volkstrauertag am Sonntag, 17. November, auch zum stillen Protest gegen Krieg und Gewalt werden. Die Teilnehmer stehen gemeinsam bei Kriegsgräbern, Ehrenmälern und Friedhöfen für Frieden ein. Bundesweit finden Gedenkveranstaltungen statt, so auch in Eberbach und der Region.

Wir haben eine Übersicht zu allen Feiern und Kranzniederlegungen erstellt:

Eberbach

Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Sonntag findet in Eberbach um 17 Uhr auf dem Ehrenfriedhof statt. Dazu sind nicht nur alle Eberbacherinnen und Eberbacher eingeladen, sondern eben auch die ortsansässigen Vereine, die sich mit der Kranzniederlegung an der Zeremonie beteiligen.

Auch die Neckarwimmersbacher Vereine MGV Concordia, ESC Eberbach, SC Grummer Stegge und die KG Urmel gestalten eine Gedenkfeier in Form einer Gedenkrede und Kranzniederlegung. Diese startet am Sonntag bereits um 10.30 Uhr am Denkmal an der Ecke Auweg und Sandweg in Neckarwimmersbach. Und auch in den anderen Ortsteilen gibt es Gedenkveranstaltungen, zu denen alle Interessierten eingeladen sind. Der MGV Igelsbach trifft sich um 14 Uhr beim Ehrendenkmal Igelsbach.

In Pleutersbach gibt es um 16 Uhr eine Gedenkfeier auf dem Friedhof. Treffpunkt in Lindach ist um 17 Uhr in der Aussegnungshalle. Sie wird durch den Ortsvorsteher Achim Helm, die Freiwillige Feuerwehr, die Fahnenabordnung des SSV Lindach sowie dem gemischten Chor aus Lindach gestaltet. Kinder werden den Weg zum Kriegerdenkmal mit Fackeln begleiten.

Schönbrunn

Hier wird der Volkstrauertag zentral für alle Ortsteile durchgeführt. Treffpunkt ist um 11.15 Uhr beim Ehrendenkmal bei der Kirche in Schönbrunn. Die Gedenkfeier wird musikalisch durch die Musikkapelle "Kleiner Odenwald Allemühl und den MGV Schönbrunn umrahmt. Bürgermeister Jan Frey und Pfarrerin Laura Adler werden Ansprachen halten und Kränze niederlegen.

Hirschhorn

Die Stadtverwaltung richtet am Sonntag mit ihren Stadtteilen die Veranstaltungen zum Volkstrauertag aus. In Langenthal startet die Gedenkfeier um 11.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Langenthal und um 14 Uhr am Ehrenmal in Igelsbach – wie bereits erwähnt. In Hirschhorn selbst beginnt der Volkstrauertag um 17 Uhr in der Ersheimer Kapelle und endet mit der Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Nachbarn

In Heddesbach findet die Gedenkfeier um 10.30 Uhr am Ehrenmal statt. Redner werden Bürgermeister Volker Reibold und Pfarrer Steffen Banhardt sein.

Die Stadt Oberzent veranstaltet am Sonntag um 10 Uhr einen Gottesdienst in der Martinskirche in Beerfelden sowie eine Gedenkfeier um 10.30 Uhr auf dem Friedhof Schöllenbach.

Beim Gottesdienst wird die erste Stadträtin Jutta Haas in Vertretung für Bürgermeister Christian Kehrer anwesend sein, der an der Gedenkfeier auf dem Friedhof teilnimmt. Die Kranzniederlegung in Schöllenbach wird vom Spielmannszug der Feuerwehr begleitet.