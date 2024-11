Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Ein Rattenkadaver, der wochenlang auf dem Neuen Markt vor sich hin rottet, blaue Müllbeutel an mehreren Stellen nahe dem Schwimmbad in der Au und... und... und. Immer wieder erreichen die Redaktion Leserhinweise zu ungepflegten öffentlichen Plätzen in der Stadt. Nachgefragt bei der Stadtverwaltung, ist deren Antwort knapp.

Zur