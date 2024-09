Gerichtstetten. (jam) Der Wind weht schwach – nur 2,9 Meter pro Sekunde zeigen die Sensoren für die Waldfläche südlich von Gerichtstetten am Mittwoch an. Trotzdem treibt er weit über den Köpfen der RNZ-Leser drei tonnenschwere Rotoren an. Ihre Bewegungen wirken zwar lethargisch, an ihren Spitzen erreichen die Flügel aber dennoch Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h.

Seiner Arbeit