Neckar-Odenwald-Kreis. Die Idee ist angekommen, die Aktion hat sich bewährt, das Feedback stimmt: Seit 2020 bietet die Rhein-Neckar-Zeitung ihren Leserinnen und Lesern auch im Neckar-Odenwald-Kreis jeden Sommer besondere Erlebnisse und bleibende Eindrücke.

Klar, dass wir auch diese Saison wieder einladen wollen. Im Jubiläumsjahr der RNZ stehen im Landkreis gleich 13 außergewöhnliche Tourstopps auf dem Programm – bekannte und noch nie da gewesene. Los geht’s bereits am Dienstag, 29. Juli. Der finale Halt steht am 13. September im Sommertourplan.

Auftakt beim Marktführer: Mit einem Besuch beim Haßmersheimer Lackspray-Spezialisten „European Aerosols“ startet die RNZ-Sommertour 2025. Insgesamt stehen 13 ganz unterschiedliche Stationen auf dem Programm. Foto: ao

1 European Aerosols – jetzt wird’s bunt:

Mit über 65 Millionen Spraydosen, drei Millionen Lackstiften und knapp 8000 Tonnen Spachtelmasse und Grundlacken ist die European Aerosols GmbH mit Abstand der führende Lacksprayanbieter in Europa. Die international ausgerichtete Unternehmensgruppe mit Sitz in Haßmersheim kann auf eine lange Historie bis ins Jahr 1946, mit dem Start der Firma Vogelsang, zurückblicken.

Seither wurden viele Innovationen innerhalb der Hauptmarken Dupli-Color, Motip und presto erfolgreich eingeführt und vermarktet. Wie man das geschafft hat, wie das Familienunternehmen heute aufgestellt ist und welche weiteren Ziele es im Fokus hat, erfahren RNZ-Leserinnen und -Leser bei einer rund zweistündigen Firmenpräsentation inklusive anschließendem Rundgang auf dem Werksgelände.

Auch ein Blick auf die große Baustelle für das geplante, voll automatisierte Hochregallager wird möglich sein. 15 Teilnehmende sind am Dienstag, 29. Juli, um 10 Uhr eingeladen.

> Anmeldeschluss: 24. Juli, 12 Uhr.

2 Zu Besuch bei den Besten: Wie Mosca sich Erfolg sichert

Mit knapp 300 Millionen Euro Jahresumsatz gehört Mosca zu den größten Playern im Landkreis, wurde bereits mehrfach als bester Maschinenbauer Deutschlands ausgezeichnet und investiert kontinuierlich in seine weltweit 27 Standorte.

Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Waldbrunn entwickelt und produziert im Bereich Maschinen- und Anlagenbau international gefragte Umreifungsmaschinen sowie Transportsicherungssysteme. Über 1400 Mitarbeitende sind in 19 Ländern für die Mosca-Gruppe aktiv.

Wie man das geschafft hat, und welche Ziele in der Waldbrunner Zentrale mit Blick auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung ausgelobt wurden, erfahren RNZ-Leserinnen und -Leser bei einem etwa zweistündigen Rundgang durch die Produktionshallen, der am erst 2023 eröffneten Tech-Center endet. Unter Extrembedingungen wird hier die Ladungssicherung auf ihre Stabilität hin untersucht. 20 Teilnehmende sind am Donnerstag, 31. Juli, um 10 Uhr eingeladen.

> Anmeldeschluss: 26. Juli, 12 Uhr.

Die Handschellen klicken beim Besuch des Polizeireviers Mosbach. Foto: Oesterreich

3 Ab in den Streifenwagen und Blaulicht an

Schutzweste anziehen, Laserpistole in die Hand, Blaulicht an und ab in die Arrestzelle. Vielfältige und ganz praktische Einblicke in die Polizeiarbeit dürfen Leser beim Sommertour-Stopp im Mosbacher Polizeirevier erleben. Nach einer kurzen Präsentation über den weitreichenden Aufgabenbereich der Einsatzkräfte und einer Führung durchs Revier, wird sich die Verkehrspolizei mit Streifenwagen und Ausrüstung vorstellen.

Statt verhaftet zu werden, darf man selbst die Handschellen klicken lassen. Wie Verbrechen verhindert werden und was man dazu beitragen kann, erklärt die Präventionsstelle. Und wer sich traut – und nichts zu verbergen hat – kann sich von den Ermittlern der Kripo Fingerabdrücke abnehmen oder fotografieren lassen. So oder so, die Arrestzelle darf jeder mal betreten. 20 Besucher sind zu der RNZ-Sommertour im Mosbacher Polizeirevier eingeladen, los gehts am Mittwoch, 6. August, um 9 Uhr.

> Anmeldeschluss: 31. Juli, 12 Uhr.

4 Wo es eine neue Heimat gibt: Kinder- und Jugenddorf Klinge

Rutschen, klettern, sich austoben: Der Klinge-Spielplatz ruft bei vielen schöne Kindheitserinnerungen hervor. Damit auch künftige Generationen später einmal in solchen Erinnerungen schwelgen können, hat das Kinder- und Jugenddorf seinen Spielplatz in den letzten Monaten runderneuert. Nun warten eine neue große Rutsche, viele Klettermöglichkeiten und natürlich auch Altbewährtes auf die Besucher.

Doch das Dorf hat noch einiges mehr zu bieten: Denn es gibt jungen Menschen, die aus den verschiedensten Gründen nicht in der eigenen Familie leben können, eine Heimat und gewährleistet die Voraussetzungen für ihre Förderung und Erziehung. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahren RNZ-Leser bei einer Präsentation mit süßen Stückchen, Kaffee und anderen Getränken sowie bei einem sich anschließenden Rundgang durch das Kinder- und Jugenddorf – wobei natürlich auch der runderneuerte Spielplatz in Augenschein genommen werden kann.

Los geht’s am Mittwoch, 6. August, um 14 Uhr. Treffpunkt ist am Kreisel vor der Verwaltung. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 30.

> Anmeldeschluss: 31. Juli, 12 Uhr.

5 So läuft es bei den Rettern: DRK Mosbach öffnet Tür und Tor

Beim Deutschen Roten Kreuz in Mosbach bekommen die Teilnehmer der etwa dreistündigen Sommertour die Gelegenheit, einmal einen Rettungswagen von innen in Augenschein zu nehmen – und das ganz ohne Notfall. Von der medizinischen Ausstattung bis zur Funktechnik kann alles ganz genau unter die Lupe genommen werden. Ein Blick in die Integrierte Leitstelle, in der Notrufe über die 112 eingehen und disponiert werden, ist ebenfalls möglich.

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sind aktuell wieder stark in der öffentlichen Debatte. Das DRK zeigt im Rahmen der Tour Ausstattung und Einsatzmöglichkeiten. Daneben wird der Tafelladen vorgestellt, der nach wie vor eine wichtige Einkaufsmöglichkeit ist für Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht. Ein kurzweiliger Vortrag über die Entstehung des Roten Kreuzes und der Genfer Konvention und die ersten Schritte hier in Mosbach runden die RNZ-Sommertour zum DRK ab.

Los geht’s am Freitag, 8. August, um 9.30 Uhr, am Ende der Besichtigung wartet ein kleines Vesper. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt.

> Anmeldeschluss: 3. August, 12 Uhr.

6 Medizin hautnah: Einblicke in die Neckar-Odenwald-Kliniken

Einmal mehr öffnen die Neckar-Odenwald-Kliniken ihre Türen für die RNZ-Leser und ermöglichen informative Einblicke in die Leistungspalette der beiden Krankenhäuser. Der Ärztliche Direktor Dr. Rüdiger Mahler und Geschäftsführer Harald Löffler begrüßen am Standort Buchen 20 Leser und stellen eingangs kurz die Kliniken und die einzelnen Abteilungen vor. Dr. Rüdiger Mahler, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, wird zudem die Endoskopieabteilung und das dort angebotene Spektrum vorstellen.

Anschließend führt der Chefarzt die Gruppe durch die Abteilung und erläutert die unterschiedlichen Untersuchungs- und Therapiemöglichkeiten bei Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes. Treffpunkt ist am Montag, 11. August, um 15.30 Uhr im Konferenzraum im Untergeschoss der Zentralen Patientenaufnahme (ist ausgeschildert).

> Anmeldeschluss: 5. August, 12. Uhr.

7 Einsteigen, nächster Halt: Gmeinder Lokomotiven

Bis ins Jahr 1913 reicht die Geschichte der Gmeinder Lokomotiven GmbH in Mosbach zurück. Weit mehr als 5000 Rangier- und Arbeitslokomotiven haben seitdem das Werk für den deutschen und internationalen Markt verlassen – immer öfter auch mit leistungsstarkem Hybrid und E-Antrieb. Was es alles braucht, um die bis zu 90 Tonnen schweren und mit 290.000 Newton Kraft ausgestatteten Stahlkolosse zum Rollen zu bringen, verrät Werksleiter Michael Süßmann 20 RNZ-Leserinnen und Lesern bei einer rund zweistündigen Führung durch die Produktionshallen. Nach Begrüßung und kurzer Präsentation über die Zagro Group und die Geschichte der Gmeinder Lokomotiven, dürfen die Besucher die einzelnen Bereiche der Produktion im Detail kennenlernen.

Mit etwas Glück wird zum Abschluss wieder eine kurz vor der Auslieferung stehende Lokomotive vorgestellt – und bewegt. Los geht’s am Mittwoch, 13. August, um 17 Uhr.

> Anmeldeschluss: 7. August, 12 Uhr.

Im vergangenen Jahr stand die Sommertour im Odenwälder Freilandmuseum im Zeichen der Biene, diesmal geht es in den museumseigenen Bauerngarten. Foto: Janek Mayer

8 Kräuter spezial: Badesalz im Freilandmuseum herstellen

"Eure Nahrung sei eure Medizin, und eure Medizin sei eure Nahrung." Diesen so bedeutsamen Ausspruch soll Hippokrates geprägt haben. Dass die Gesundheit unterstützende Pflanzen sich teilweise sehr gut in Ernährung und Körperpflege integrieren lassen, wussten also schon die alten Griechen.

Im Freilandmuseum Gottersdorf können sich interessierte RNZ-Leser am Donnerstag, 14. August, um 15 Uhr mit dem Reichtum des Odenwälder Bauerngartens vertraut machen und unter Anleitung von Museumsleiterin Margareta Sauer ihr ganz persönliches Badesalz herstellen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

> Anmeldeschluss: 8. August, 12 Uhr.

9 Im Uerdinger Schienenbus durchs Krebsbachtal

Der vordere Wagen mit direkter Sicht auf die Bahnlinie ist exklusiv reserviert – 30 RNZ-Leserinnen und -Leser sind auf der Krebsbachtalbahn im wahrsten Wortsinn am Zug. Der Förderverein Krebsbachtalbahn macht’s möglich: Neben dem Erlebnis der Fahrt im Uerdinger Schienenbus mit Steuerwagen gibt es für die Teilnehmer reichlich Informationen über den Bahnverkehr früherer Zeiten. Abfahrt ist um 14.02 Uhr am Bahnhof Hüffenhardt.

Für die Fahrt nach Neckarbischofsheim Nord und wieder zurück nach Hüffenhardt braucht der Dieseltriebwagen eine gute Stunde. Beim Lokschuppen-Talk vermittelt Jürgen Heß, der den Ausflugsverkehr mitorganisiert, alles Wissenswerte über die Krebsbachtalbahn. Insgesamt sind für den etwas anderen Bahnnachmittag rund zwei Stunden eingeplant.

Abfahrt ist am Mittwoch, 20. August um 14 Uhr am Bahnhof Hüffenhardt (bitte 15 Minuten vorher vor Ort sein). Wer rechtzeitig da ist, kann den Zug bei der Einfahrt (planmäßig 13.49 Uhr) fotografieren oder filmen.

> Anmeldeschluss: 14. August, 12 Uhr.

10 Die Silobau-Pioniere lassen tief blicken

Auf eine bewegte Firmengeschichte blickt die 1872 gegründete und seit den 1960er-Jahren in Dallau ansässige Spitzer Silo-Firmengruppe. Dank der Entwicklung und Herstellung des ersten Silofahrzeuges für den Transport von Zement und Soda (im Jahr 1950) gilt das Traditionsunternehmen bis heute als Pionier in der Fabrikation von Aluminiumbehältern für Silofahrzeuge.

Inzwischen gibt es neben dem mehrfach erweiterten Stammsitz im Neckar-Odenwald-Kreis Werke in Frankreich und in Ungarn. Zum zweiten Mal öffnet Silo Spitzer nun im Rahmen der Sommertour die Türen für RNZ-Leser, denen außergewöhnliche Einblicke in die Produktion gewährt werden.

Wer an der etwa zweistündigen Führung teilnehmen will, muss (zwingend) eigene Sicherheitsschuhe mitbringen, die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Einblicke gibt’s am Donnerstag, 21. August ab 9.30 Uhr.

> Anmeldeschluss: 15. August, 12 Uhr.

11 Im "Adventon" wird Geschichte lebendig

Wie haben die Menschen im Mittelalter gelebt? Antworten auf diese Frage gibt es für die Teilnehmer der RNZ-Sommertour im "Adventon", dem Histotainmentpark bei Osterburken. Und der macht seiner Bezeichnung alle Ehre: Geschichtliches Wissen wird hier auf unterhaltsame Art und Weise vermittelt – quasi Geschichtsunterricht zum Anfassen und Mitmachen.

Denn die Teilnehmenden erwartet nicht nur eine Führung durch den Mittelalterpark, sondern sie können auch selbst an verschiedenen Stationen altes Handwerk ausprobieren, zum Beispiel beim Schmied oder beim Instrumentenbauer. Empfohlen wird festes Schuhwerk – alle Wege sind geschottert. Die Tour findet im Freien statt, kostenlose Parkplätze sind ausreichend vorhanden.

Treffpunkt ist an der Feuerstelle im Innenhof. Dort geht es am Sonntag, 31. August, um 14 Uhr los. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt.

> Anmeldeschluss: 25. August, 12 Uhr

12 Zwischen Äpfel, Birnen, Kirschen und Zwetschgen

Vor allem für ihre "Äpfel mit Biss" sind die Gätschenbergers in der Region bekannt. 1963 siedelten die Großeltern auf den Röhrleinshof bei Katzental aus und legten den Grundstein für einen heute hochmodernen Großbetrieb. 60 Jahre später bewirtschaftet die Familie 300 Hektar in Billigheim mit 15 fest angestellten Mitarbeitenden und 55 Saisonkräften.

Flaggschiff auf dem Röhrleinshof ist und bleibt der Apfel, aber auch Birnen, Kirschen, Zwetschgen und Mirabellen erfreuen sich im Hofladen großer Beliebtheit, ebenso wie Säfte, Eier, Nudeln und Honig. Welche Herausforderungen mit der modernen Landwirtschaft verbunden sind, worauf es bei der Apfelzucht ankommt und wie der Klimawandel den Betrieb fordert, erklärt Arno Gätschenberger 30 RNZ-Leserinnen und -Lesern bei einer zweistündigen Hofführung. Die Tour startet am Mittwoch, 3. September, um 10 Uhr.

> Anmeldeschluss: 28. August, 12 Uhr.

13 Wer zuletzt mahlt ... Sommertour-Finale in der Mühle

Die Hardheimer Steinemühle ist ein Familienbetrieb, der für seine Kunden gesunde und naturbelassene Produkte herstellt. Die Mühle selbst befindet sich seit 330 Jahren im Familienbesitz. Dort vermahlen Inhaber Frank Müller und sein Team ausschließlich hochwertiges Qualitätsgetreide aus der Region, um damit wiederum Bäckereien der näheren und weiteren Umgebung zu beliefern.

Die RNZ-Abonnenten erhalten im Rahmen der Sommertour einen Einblick in die letzte von einst zehn Getreidemühlen im oberen Erftal. Jasmin Brauch, ihres Zeichens Müllerin in zwölfter Generation, verspricht: "Wir zeigen die Getreideannahme mit Reinigungsmaschinen, die Getreidevermahlung und dazugehörige Laboruntersuchungen." Die Tour durch die Steinemühle startet mit maximal 25 Personen am Donnerstag, 11. September, um 10 Uhr und dauert 90 Minuten.

> Anmeldeschluss: 5. September, 12 Uhr.

Und so können Sie sich anmelden

Auch in diesem Sommer möchten wir unseren Leserinnen und Lesern ein abwechslungsreiches Ferienprogramm bescheren. Ab Ende Juli bietet die Rhein-Neckar-Zeitung im Neckar-Odenwald-Kreis 13 Sommertouren mit kundigen Führern an. An jeder Station ist ein Redakteur oder Mitarbeiter der RNZ als Ansprechpartner, Begleiter und Berichterstatter dabei.

Die Teilnahme an diesen Touren ist kostenlos. Einzige Voraussetzung: Wer sich bewerben möchte, muss unsere Zeitung abonniert haben. Eine Bewerbung ist zwingend erforderlich, da bei jeder Tour die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist. Wenn es mehr Bewerbungen als freie Plätze gibt, entscheidet das Los. Wer ausgelost wurde, wird von uns zeitnah benachrichtigt.

> Bewerbungen für eine Tour können interessierte Leser(innen) einfach per E-Mail mit dem Betreff "Sommertour" an red-mosbach@rnz.de senden. Folgende Angaben dürfen nicht fehlen: Für welche Tour gilt die Bewerbung, Name, Anschrift, Telefonnummer und Anzahl der Personen, die teilnehmen möchten. Der jeweilige Anmeldeschluss ist zu beachten.

Info: Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06261/93227168 melden.