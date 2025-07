Mittendrin fühlte sich Wincent Weiss beim Open-Air in Mosbach am allerliebsten: Der Sänger und Songwriter zelebrierte am Samstagabend das Zusammenspiel mit seinen begeisterten Fans. Rund 5500 Konzertgäste füllten den Großen Elzpark und trugen den Star zum Anfassen auf Händen. Foto: Thomas Kottal