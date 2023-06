Höpfingen/Mannheim. (adb) Im Alter von 82 Jahren ist in der Nacht zum Freitag Pfarrer Dieter Heck gestorben. Von 1976 bis 1985 wirkte er segensreich in Höpfingen, zuvor sieben Jahre in Glashofen. Die Kontakte ins Madonnenland rissen nie ab: Bis zuletzt stand Heck im Austausch und besuchte seine alten Wirkungsstätten regelmäßig – erwähnt sei beispielsweise der Festgottesdienst zu seinem 80.

