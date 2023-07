Osterburken. (ahn) Wer soll über die geplante Ansiedlung eines DHL-Paketzentrums bei Osterburken entscheiden? Der Gemeinderat oder die Bürger? Das war die zentrale Frage in der Sitzung des Osterburkener Gemeinderats am Dienstag in der Realschule. Dorthin hatte man die Sitzung vorsorglich verlegt, da man aufgrund der brisanten Themen auf der Tagesordnung – unter anderem ging es noch um die Kriminalstatistik und die Erhöhung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2023/24 – mit mehr Zuhörern als üblich gerechnet habe, wie Bürgermeister Jürgen Galm erklärte. Und in der Tat verfolgten rund 20 Interessierte die Sitzung, wobei einige nach der Entscheidung des Gremiums gegen den Bürgerentscheid in Sachen DHL-Paketzentrum die Aula der Realschule verließen.

Ja, richtig – die Freie-Wähler-Fraktion hatte mit ihrem Antrag, die Bürger über die geplante Ansiedlung des DHL-Paketzentrums entscheiden zu lassen, keinen Erfolg – nicht einmal aus den eigenen Reihen stimmten alle für solch einen Bürgerentscheid. Dabei war das Abstimmungsergebnis relativ ausgeglichen: Sechs Stadträte stimmten für einen Bürgerentscheid, sieben dagegen, während sich drei enthielten.

Allerdings lag dann ein Bürgerentscheid doch weiter entfernt, wie es möglicherweise auf den ersten Blick aussieht: Denn damit "eine Angelegenheit des Wirkungskreises der Gemeinde, für die der Gemeinderat zuständig ist, der Entscheidung der Bürger unterstellt wird, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig", erklärte Bürgermeister Galm. Heißt konkret: Bei 17 stimmberechtigten Personen, einschließlich des Bürgermeisters, hätten zwölf für einen Bürgerentscheid stimmen müssen.

Vor der Entscheidung gab es noch eine zum Teil intensiv geführte Diskussionsrunde unter den Stadträten. Die RNZ berichtete bereits am Samstag über das Für und Wider. Dennoch hier noch einmal die einzelnen Standpunkte im Überblick:

> Werner Geiger (FWV): In Gesprächen mit Bürgern sei das Interesse der Bürgerschaft, die Sache zu entscheiden, deutlich geworden. "Außerdem würde dadurch die Transparenz erhöht, was wir für erforderlich halten", so Geiger. "Denn schließlich sind es die Bürger, die von diesem Mammutprojekt betroffen sind." Mit einem Bürgerentscheid wäre die Entscheidung auf eine breitere Basis gestellt. Außerdem verwies er noch auf den zunehmenden Regionalverkehr: "Die DHL konnte bei der Bürgerinformationsveranstaltung die Zustellstützpunkte nicht nennen. Es sind 40, das ist bis heute noch nicht bekannt."

Allerdings finden nach Aussage der DHL zwischen den Stützpunkten und dem Paketzentrum im Normalfall eine LKW-Fahrt morgens und eine Fahrt abends statt. Und diese LKW sind bereits heute auf den Straßen unterwegs. Konkret für Bofsheim bedeutet dies, dass hier lediglich die LKW zum Zustellstützpunkt in Buchen und Walldürn sowie eventuell in Wertheim durchfahren – also vier bzw. sechs LKW am Tag im Normalfall.

Auch beim Thema Gewerbesteuer "weiß die Bevölkerung bis heute nicht, dass nur ein kleiner Prozentsatz bei der Stadt Osterburken bleibt, wenn es so läuft, wie es angedacht ist – nämlich über den RIO." Zudem habe die DHL Group bei der Bürgerinformationsveranstaltung im Herbst vergangenen Jahres auch nicht die rund 320 befristeten Arbeitsverhältnisse mit hoher körperlicher Anstrengung erwähnt.

> Klaus Vogel (SPD): "Bürgerbeteiligung ist für uns als SPD-Fraktion sehr wichtig." Allerdings habe der Antrag der Freien Wähler zwei "gravierende, miteinander verbundene Mängel": Er komme zum einen zu einem viel zu späten und wenig überzeugenden Zeitpunkt – über ein Jahr nach Beginn der Diskussion. Zum anderen sei vor dem Hintergrund der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit nicht ausreichend das Gespräch gesucht worden. "Die SPD-Fraktion ist immer für Bürgerbeteiligung, aber nicht auf diese Art und Weise."

> Thomas Zemmel (CDU): "Wir sind auch der Meinung, dass man sich lange genug mit Informationen ausgetauscht hat." Die Fragen bei der Bürgerinformationsveranstaltung – zu der mehr auswärtige wie einheimische Bürger gekommen seien – seien sehr positiv oder neutral gewesen. Außerdem sei die Rückmeldung gewesen, dass man eher zu langsam arbeite.

> Margaret Horb (CDU): "In der CDU kann jeder seine eigene Meinung vertreten." Sie selbst stehe "sehr kritisch" dem DHL-Vorhaben gegenüber, weshalb sie für einen Bürgerentscheid sei, damit "sich die Bürger intensiv mit dem Projekt auseinandersetzten. Denn "Bürger haben nicht nur Freiheiten, sondern auch Pflichten". Sie monierte vor allem die Verzögerungen seitens der DHL bei der Beantwortung wichtiger Fragen, wobei es noch viele offene Fragen gebe. "Das ist leider nicht wie ein Weltkonzern."

Enttäuscht zeigte sie sich auch vom Fürst von Leiningen. Dieser habe die 14 Hektar Fläche verkauft, wobei Horb eine zweistellige Millionensumme in den Raum stellte. Damit "setzt er uns sozusagen unter Druck. Das fand ich nicht besonders angenehm." Bürgermeister Jürgen Galm hakte hier ein und ermahnte, dass man nicht über Dinge reden könne, "die nicht belastbar sind".

> Alexander Gehrig (CDU): "Wir sind das Gremium, das von den Bürgern gewählt wurde, um eben solche Sachen zu entscheiden." Dabei sei klar, dass sich "Bürger nicht in solch einer Intensität mit dem Thema beschäftigen könnten wie wir es die letzten Monate gemacht haben."

> Bürgermeister Jürgen Galm: "Die Erfahrung zeigt: Bei Bürgerbeteiligungen nehmen die Bürger die Gelegenheit nicht wahr", so Galm, der auf seinen bereits in der RNZ veröffentlichten Standpunkt verwies. Hier sprach er sich gegen einen Bürgerentscheid aus. Vor dem Hintergrund vieler offenen Fragen und Entscheidungen "halte ich den Gemeinderat für das richtige Gremium zu entscheiden, ob wir das Projekt grundsätzlich befürworten und in ein Planungsverfahren gehen".

Grundsätzlich sehe er in der Ansiedlung des Paketzentrums "eine Chance für unsere gesamte Region". Schließlich würden neue Arbeitsplätze geschaffen und die Ansiedlung weitere Firmen anziehen. "Bisher habe ich aber durchaus positive Stimmen zum Vorhaben aus Osterburken wie auch unseren benachbarten Kommunen des RIO vernommen, aber natürlich ebenso die Befürchtungen hinsichtlich des Verkehrsaufkommens und etwaiger Belastungen. Hier lässt sich zwar nicht alles, aber doch vieles regeln."

Nun wird also der Gemeinderat in einer seiner nächsten Sitzungen über die Ansiedlung des DHL-Paketzentrums entscheiden.