Von Andreas Hanel

Schlierstadt. Fast genau ein Jahr ist es her: Im September 2024 wurde im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt Schlierstadt der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Dieser reichte vom Ortsschild Richtung Zimmern bis zum "Badischen Hof".

Nun steht ab Mitte Oktober die Sanierung des zweiten Abschnitts an, der vom "Badischen Hof" bis zum Kindergarten