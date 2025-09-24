Ortsdurchfahrt Schlierstadt ab Oktober voll gesperrt
Die Sanierung geht weiter: Rund 50 interessierte Bürger kamen zur Infoveranstaltung zum zweiten Bauabschnitt.
Von Andreas Hanel
Schlierstadt. Fast genau ein Jahr ist es her: Im September 2024 wurde im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt Schlierstadt der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Dieser reichte vom Ortsschild Richtung Zimmern bis zum "Badischen Hof".
Nun steht ab Mitte Oktober die Sanierung des zweiten Abschnitts an, der vom "Badischen Hof" bis zum Kindergarten
