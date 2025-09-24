Mittwoch, 24. September 2025

Ortsdurchfahrt Schlierstadt ab Oktober voll gesperrt

Die Sanierung geht weiter: Rund 50 interessierte Bürger kamen zur Infoveranstaltung zum zweiten Bauabschnitt.

24.09.2025
Vertreter von Walter Ingenieure sowie der Firma Boller-Bau informierten die Bürger über Details zum zweiten Bauabschnitt im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Schlierstadt. Die Maßnahme kostet rund 2 Millionen Euro. Foto: Andreas Hanel

Von Andreas Hanel

Schlierstadt. Fast genau ein Jahr ist es her: Im September 2024 wurde im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt Schlierstadt der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Dieser reichte vom Ortsschild Richtung Zimmern bis zum "Badischen Hof".

Nun steht ab Mitte Oktober die Sanierung des zweiten Abschnitts an, der vom "Badischen Hof" bis zum Kindergarten

