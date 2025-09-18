Osterburken. (RNZ) Ein Wochenende voller Abenteuer, Geschichten und Geschichte erwartet die Besucher beim großen Wikingerfest am Wochenende im Mittelalterpark Adventon. Dort können große und kleine Abenteurer in die Welt der Nordmänner und Nordfrauen eintauchen mit spannenden Einblicken in Handwerk, Alltagsleben und Kultur der Wikinger.

Darsteller in detailgetreuen Gewändern erwecken die Geschichte zum Leben. Ein historischer Markt lädt zum Bummeln ein. Händler und Handwerker präsentieren ihre Waren von Schmuck und Textilien über kunstvoll gearbeitete Waffen bis zu traditionellem Handwerk.

Musikalisch sorgt die Gruppe Poeta Magica mit Trommeln, Flöten und Harfen für Stimmung. Abends klingt das Fest an der großen Feuerschale der Taverne mit wärmendem Lagerfeuer und Geschichten aus.

Info: Osterburken, Samstag/Sonntag, 20./21. September, im Histotainment Park Adventon. Eintritt 8 Euro (Kinder 5 Euro, jedes zweite Kind einer Familie frei). Weitere Informationen online auf www.adventon.de