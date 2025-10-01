Osterburken. (bg) Schon zu Zeiten, als es noch der Deutschen Bahn gehörte, prägten Sanierungsstaus das Bild des Osterburkener Bahnhofsgebäudes, das sich seit nunmehr elf Jahren im Eigentum der Stadt befindet. Da eine künftige Nutzung noch nicht absehbar ist, lässt die Stadt jetzt vorab das marode Dach sanieren. Kosten: rund 665.000 Euro.

Seit Jahren strebt die Römerstadt eine neue