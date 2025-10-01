Mittwoch, 01. Oktober 2025

Plus Osterburken

Marodes Bahnhofsdach wird saniert

Der Gemeinderat beschließt eine umfangreiche Maßnahme zum Schutz der Bausubstanz. Wie sehen diese aus?

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 40 Sekunden
Das marode Dach des Osterburkener Bahnhofsgebäudes wird saniert. Der Gemeinderat vergab am Montag die anstehenden Arbeiten. Auf dem Bahnhof herrscht derweil weiterhin eine rege Bautätigkeit. Foto: Burkard Gassenbauer

Osterburken. (bg) Schon zu Zeiten, als es noch der Deutschen Bahn gehörte, prägten Sanierungsstaus das Bild des Osterburkener Bahnhofsgebäudes, das sich seit nunmehr elf Jahren im Eigentum der Stadt befindet. Da eine künftige Nutzung noch nicht absehbar ist, lässt die Stadt jetzt vorab das marode Dach sanieren. Kosten: rund 665.000 Euro.

Seit Jahren strebt die Römerstadt eine neue

