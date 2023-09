Osterburken. (ahn) Das Eckige wurde zum Runden – die Lindenkreuzung ist seit Mittwoch ein Kreisverkehr. Wo bisher eine Kreuzung war, sorgt nun ein Kreisverkehr für den Verkehrsfluss.

Für die Verkehrsteilnehmer heißt es nun also, sich erst einmal an die neue Verkehrssituation zu gewöhnen. "Dieser Kreisel hat natürlich die Verkehrsführung, wie sie jahrzehntelang galt, auf den Kopf gestellt, und zahlreiche Personen, die sich auf die Gewohnheit verlassen haben, waren plötzlich überrascht, mitten in einem Kreisel zu stehen. Zum Glück ist bislang noch kein Unfall passiert", teilte Bürgermeister Wolfram Bernhardt mit.

Am Mittwoch wurden die Markierungen dafür vom Landratsamt aufgebracht. Die Überlegungen für einen Kreisverkehr laufen schon länger. So befasste sich der Gemeinderat im Oktober letzten Jahres mit diesem Thema. Nach weiteren Untersuchungen und Verkehrszählungen seitens des Fachdiensts Straßen des Landratsamts hatte man entschieden, als sinnvollste Lösung – auch im Hinblick auf den Radverkehr – einen Kreisverkehr zu installieren.

Nun ist es so weit, wobei der markierte Kreisverkehr lediglich zu Testzwecken dient. Sollte sich das Konzept bewähren, wird man diesen dauerhaft installieren.