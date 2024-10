Osterburken. (pm) Der Mittelalterpark "Adventon" bei Osterburken verwandelt sich am Wochenende des 12. und 13. Oktobers in ein lebendiges Stück Geschichte. Beim Herbstfest erwartet die Besucher ein einmaliges Spektakel: die beeindruckende Feldschlacht mit über 500 Kämpfern aus ganz Deutschland und anderen Ländern, die an beiden Tagen jeweils um 15 Uhr nachgestellt wird.

Die Nachstellung der Feldschlacht bildet das Highlight des Herbstfests. Mehr als 500 Kämpfer in authentischen Rüstungen reisen aus ganz Europa an, um eine historische Schlacht zum Leben zu erwecken. Besucher können die Kämpfer hautnah erleben, wenn sie mit Schwert, Schild und Rüstung im Kampf aufeinandertreffen. Die realistische Inszenierung, begleitet von lauten Schlachtrufen und dem Klang von Waffen, vermittelt ein faszinierendes und packendes Bild mittelalterlicher Kriegskunst.

Um 15 Uhr startet die Feldschlacht an beiden Tagen auf der großen Wiese des Parks. Die Zuschauer erleben ein imposantes Spektakel, das die Kräfte, Taktiken und den Mut der mittelalterlichen Krieger eindrucksvoll darstellt. Diese einzigartige Schlachtinszenierung begeistert nicht nur Mittelalterfans, sondern zieht auch Familien und Kinder in ihren Bann.

Zudem bietet das Herbstfest den Besuchern ein buntes und vielseitiges Programm. Händler, Handwerker und Künstler schaffen ein authentisches mittelalterliches Markttreiben, bei dem historische Handwerkskünste demonstriert werden. Gäste können den Handwerkern über die Schulter schauen und die traditionelle Arbeit hautnah erleben.

Verschiedene Stände bieten süße und herzhafte Gerichte. Zudem gibt es viele Mitmachaktionen für Groß und Klein, bei denen man selbst aktiv werden kann – zum Beispiel beim Binden von Türkränzen. Somit kann man sein ganz persönliches Mittelalter-Erlebnis gestalten.

Außerdem erwartet die Besucher die faszinierende Musik von "ConFilius", einem vielseitigen Duo, das mit einer Mischung aus Mystik und Spielfreude begeistert. Sie entführen das Publikum auf eine musikalische Reise durch Skandinavien, den Balkan und das Mittelalter, wobei traditionelle Melodien auf moderne Einflüsse treffen. Neben ihrer einzigartigen Musik beeindruckt "ConFilius" auch mit Varieté-Jonglagen – frech, komödiantisch und zauberhaft, eine Darbietung, die Ohren und Augen gleichermaßen verzaubert.

Der Eintrittspreis an der Tageskasse beträgt 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder. Jedes zweite Kind einer Familie hat freien Eintritt. Kostenfreie Parkmöglichkeiten sind direkt am Parkgelände vorhanden. Vergünstigte Tickets gibt es im Onlinevorverkauf unter www.karfunkel-shop.de