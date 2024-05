Schlierstadt. (ahn) Will man derzeit im "Badischen Hof" in Schlierstadt etwas essen, ist das gerade für diejenigen, die mit dem Auto kommen, gar nicht so einfach: Rund 50 Meter vor dem Gasthaus hindert eine Absperrungen an der Weiterfahrt. Der "Badische Hof" ist aktuell quasi umzingelt von einer Baustelle. Noch bis Ende Juli finden hier Bauarbeiten im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt statt – unter Vollsperrung.

Erst sechs Wochen ist es her, dass Bruno Idrizi den "Badischen Hof" in Schlierstadt wiedereröffnet hat. Doch wegen der Baustelle vor seiner Tür "kommen keine Gäste mehr von auswärts", berichtet der gebürtige Italiener. "Viele bestellen Pizza bei uns und wissen dann nicht, wie sie zu uns kommen sollen." Und noch schlimmer: Einige denken, dass das Gasthaus geschlossen hat. Dem ist allerdings nicht so: "Wir haben weiterhin geöffnet", betont Bruno Idrizi.

Allerdings brechen ihm wegen der Baustelle gerade die Kunden von auswärts weg. "Ich verstehe, dass die Straße saniert werden muss." Allerdings müsse er z. B. eingekaufte Waren wegwerfen, da zu wenig Kunden da sind. Und das Personal, das er eingestellt hat, will auch bezahlt werden.

Um aus der Not wenigstens bisschen eine Tugend zu machen, bietet Bruno Idrizi gerade ein Mittagsmenü an – der passende Name: Baustellenpizza.