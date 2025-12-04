Osterburken. (F) Zu einer schönen Tradition in der Römerstadt ist der zweitägige Weihnachtsmarkt geworden, der in diesem Jahr am dritten Dezemberwochenende stattfindet. An diesen beiden Tagen verwandelt sich der Marktplatz vor dem Rathaus in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt, die mit ihren Lichtern, Düften und stimmungsvoller Musik die großen und kleinen Besucher in ihren Bann zieht.

Das umfangreiche und attraktive Rahmenprogramm gestalten in bewährter Weise die örtlichen Schulen und Kindergärten, Chöre und Musikvereine. Außerdem gibt es ein vielfältiges Angebot an Getränken und Speisen.

Die Eröffnung des Weihnachtsmarkts erfolgt am Samstag, 13. Dezember, um 15 Uhr mit dem Fanfarenzug Osterburken, wobei sich auch der Nikolaus angesagt hat und kleine Geschenke an die anwesenden Kinder verteilen wird. Um 15.30 Uhr findet das Weihnachtssingen der Schule am Limes statt, und eine halbe Stunde später haben die Kleinen der Kindergärten aus Hemsbach und Bofsheim ihren Auftritt. Um 16.30 Uhr singt der Chor der Realschule. Die Jagdhornbläsergruppe Bauland beschließt den ersten Tag um 19.30 Uhr.

Der Sonntag, 14. Dezember, beginnt um 13.30 Uhr mit dem Besuch des Nikolauses. Am anschließenden Weihnachtssingen in der Pfarrkirche St. Kilian, das um 14 Uhr beginnt, nehmen die Chorgemeinschaft "Frohsinn", der evangelische Kirchenchor und die Musikschule Bauland teil. Um 15 Uhr haben die Besucher die Gelegenheit, an einer historischen Stadtführung teilzunehmen.

Treffpunkt ist am Eingang des Rathauses. Ab 16 Uhr spielt die Bläsergruppe des Musikvereins Schlierstadt, und um 16.30 Uhr erfolgt die Auslosung der Weihnachtsaktion des Gewerbevereins (siehe Kasten). Ab 17.15 Uhr beendet der Musikverein Osterburken mit weihnachtlicher Blasmusik den Tag.

Am Weihnachtsmarkt sind beteiligt: die katholische Jugend mit Kinderpunsch, Glühwein, Hot Lillet und Waffeln; die DLRG Osterburken mit Crêpes; der Fanfarenzug mit Grillspezialitäten und Getränken; die Hexengruppe serviert Grünkern- und Gulaschsuppe sowie verschiedene Sorten Glühwein und Kinderpunsch; der Dartclub Osterburken verkauft an seinem Stand Chili, Glühmost, Jagertee, alkoholfreie Getränke und Apfelpunsch; beim Sportverein SV Osterburken gibt es weißen Glühwein, Hot Dogs, Kinderpunsch, alkoholfreie Getränke und Bier; beim Obst- und Gartenbauverein können die Besucher Liköre, Weinbrände und Schnäpse probieren; Renate Karle bietet Puppenkleider und Strickwaren an; bei Curlywood gibt es Drechselarbeiten und Verschiedenes aus Holz; der Pflegedienst "Hand in Hand" ist mit einem Imbisswagen vertreten und bietet zudem das ungarische Fladenbrot Langosch an; die Schule am Limes ist mit Bastelarbeiten, Honig und Weihnachtsplätzchen vertreten; die Fischzucht Knörzer bietet Fischfrikadellen, geräucherte Forelle und Saibling mit Kartoffelsalat an; der Mehrgenerationen-Treff lockt mit einem Infostand.

Der Christbaumverkauf durch Benno Beethäuser findet am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 16.30 Uhr auf dem Parkplatz am Marktplatz statt. Auf Wunsch wird der gekaufte Baum am Samstag auch ausgeliefert.

Der Nikolaus besucht den Weihnachtsmarkt am Samstag von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 13.30 bis 15 Uhr und wird kleine Geschenke an die Kinder verteilen.

Kaffee und Kuchen werden im großen Saal des Bernhardusheimes durch die KJG angeboten, und zwar am Samstag von 15 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Die Ausstellung "Kreativ und handgemacht" von Marena Reinmuth findet im Foyer des Bernhardusheims zu den Kaffeezeiten statt. Ein Weihnachtsbasteln für die Kinder findet ebenfalls im Bernhardusheim statt.

Der Borkemer Weihnachtsmarkt mit weihnachtlich geschmückten Holzhütten, Feuerstellen und einem ansprechenden Warenangebot lädt die Besucher aus nah und fern ein. Sie erwartet ein stimmungsvoller Aufenthalt bei Glühweinduft und weihnachtlicher Musik, wobei man sich auf die Weihnachtszeit einstimmen kann.

Bei der Glücksschein-Aktion "Weihnachtliches Osterburken 2025", die von den Mitgliedsfirmen des Gewerbevereins unterstützt wird, sind Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 200 Euro zu gewinnen. Bei jedem Einkauf gibt es Glücksscheine.

Mit ein bisschen Glück sind tolle Gewinne erhältlich: ein Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro, zwei über 100 Euro, zwei im Wert von 50 Euro, zehn Gutscheine über 25 Euro und zehn im Wert von 10 Euro.

Die Auslosungen erfolgen öffentlich am Sonntag, 14. Dezember, um 16.30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt und am Montag, 29. Dezember, um 17 Uhr in der Sparkasse Neckartal-Odenwald. Die Gewinne sind nur bei den beteiligten Firmen einzulösen. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Am Samstag, 6. Dezember, verteilt der Nikolaus in der Friedrich- und Bahnhofstraße ab 10 Uhr Geschenke an die Kinder.