Osterburken. (pm) Unter dem Motto "Zukunft gestalten – Vielfalt leben" feierte die Awo Neckar-Odenwald gGmbH am 27. Mai den erfolgreichen Abschluss umfangreicher Renovierungsarbeiten im Wohn- und Pflegezentrum Osterburken. Gleichzeitig wurden in Osterburken am Wohn- und Pflegezentrum erstmals feierlich eine Awo- sowie eine Regenbogenfahne als Symbol für gelebte Vielfalt und Toleranz gehisst.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote