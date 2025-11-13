Donnerstag, 13. November 2025

Plus Osterburken

"60 Jahre Schulgeschichte für das ganze Land"

Pionierarbeit geleistet: Das Ganztagsgymnasium Osterburken feierte Jubiläum. Der Auftrag lautete weiterhin, junge Menschen auf die Zukunft vorzubereiten.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 19:00 Uhr 4 Minuten, 14 Sekunden
Einen schwungvollen Überraschungstanz legte die Tanz-AG beim Festakt „60 Jahre GTO“ vor den zahlreichen Gästen in der Aula hin. Foto: Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Osterburken. "60 Jahre Ganztagsgymnasium Osterburken: Ein solcher Anlass lädt dazu ein, zurückzublicken auf das, was war, das zu würdigen, was uns trägt, und zu fragen, wohin der Weg uns führen soll."

Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel wählte treffende Worte zum Start des Festakts im Beisein zahlreicher geladener Gäste in der Aula.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dominik Rechner
Redakteur
zu unseren Autoren  
