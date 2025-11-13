"60 Jahre Schulgeschichte für das ganze Land"
Pionierarbeit geleistet: Das Ganztagsgymnasium Osterburken feierte Jubiläum. Der Auftrag lautete weiterhin, junge Menschen auf die Zukunft vorzubereiten.
Von Dominik Rechner
Osterburken. "60 Jahre Ganztagsgymnasium Osterburken: Ein solcher Anlass lädt dazu ein, zurückzublicken auf das, was war, das zu würdigen, was uns trägt, und zu fragen, wohin der Weg uns führen soll."
Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel wählte treffende Worte zum Start des Festakts im Beisein zahlreicher geladener Gäste in der Aula des neuen