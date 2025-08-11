Obrigheim. (RNZ/zg) 90 Schüler der Realschule Obrigheim nahmen kürzlich bei der Verabschiedung in der Neckarhalle ihre Abschlusszeugnisse in Empfang. Vor der Feier fand ein ökumenischer Gottesdienst statt, den die Abschlussklassen unter Anleitung ihrer Religionslehrer Kerstin Neunecker-Weis und Andreas Bosch unter das Motto "linked – in Verbindung bleiben" gestellt hatten.

Mit "Möge die Straße uns zusammenführen" sangen die Schüler dazu passend, begleitet von Eric Grunwald am Keyboard.

Eröffnet wurde die Feier durch den Chor der 8. bis 10. Klassen, ebenfalls unter Leitung von Musiklehrer Grunwald, mit dem Lied "Forever Young". Konrektorin Susanne Künzel freute sich über den gelungenen Auftakt. Ein Lied sei mehr als Musik, sondern auch ein Lebensgefühl und was könne schöner sein, als sich für immer jung, frei, unbeschwert und verbunden zu fühlen. Jung im Herzen bedeute auch, neugierig und lernbereit zu bleiben.

Die Klasse 9d. Foto: zg

Die anschließenden Tanzdarbietungen von Schülern der Klasse 6 unter Leitung von Marita Wünnenberg und Schülerinnen der Klasse 7 (Leitung: Evelin Rosenhagen), bereicherten den Abend genauso wie der zweite Auftritt des Chors.

Nach einer Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen Bürgermeister Achim Walter überbrachte Bürgermeister-Stellvertreter Johannes Schäfer die Glückwünsche der Gemeinde und erinnerte sich gerne an seine eigene Schulzeit an der RSO.

Vor der Zeugnisübergabe wandte sich Rektorin Kerstin Neunecker-Weis an die Abschlussklassen. Sie fand deren Motto "Walt Disney - 10 Jahre im falschen Film" durchaus passend, sei es doch eine Zeit gewesen, in der wohl viele dachten, in einer völlig verrückten Geschichte zu stecken.

Humorvoll meinte die Schulleiterin, die Jugendlichen hätten sich manchmal als Märchenhelden betrachtet, seien ab und zu aber auch im Schuldrama mit unerwarteten Wendungen gefangen gewesen.

Nun näherten sich die Abschlussschüler dem Happy End ihres Films und seien bereit, den zweiten Teil als Hauptdarsteller selbst zu schreiben – egal ob in einer Ausbildung oder auf einer weiterführenden Schule. "Ihr seid und wart nicht im falschen Film", resümierte Kerstin Neunecker-Weis.

Anschließend erhielten die Schüler ihre Abschlusszeugnisse aus den Händen ihrer Klassenlehrer. Dabei wurden zahlreiche Belobigungen und Preise verliehen.

Die Klasse 10a. Foto: zg

Mit einem Preis für ein besonders gutes Abschlusszeugnis wurden ausgezeichnet: Leonie Brenner, Salomé Drobinoha, Anna Fadin, Letitia Falcone, Arina Fremd, Malin Hammer, Jule Holetz, Ava-Mo Löhr, Lilli Plett, Mona Schirle, Niklas Schön, Mira Stadtmüller, Julie Weinreich (alle 10a, Klassenleitung: Cornelia Diemer/Thomas Huber), Silvia Hofstätter, Santana Noege, Odin Schostal (alle 10b, Bernhard Edin/Walter Pöschl), Rouna Altelouni, Yaren Aydin, Lisa Berens, Sophia Hagner, Jesaja Ihrig, Rosa Messerschmidt, Chichi Unegbu, Louisa Wölken (alle 10c, Patrick Bier/Kerstin Neunecker-Weis).

Die Klasse 10b. Foto: zg

Gleich drei Schülerinnen erzielten die Traumnote 1,0 und wurden als Jahrgangsbeste geehrt: Mirija Reichert (10a), Greta Merkel und Ivetta Schmidke (beide 10b). Jahrgangsbeste bei der Hauptschulabschlussprüfung waren Raneem Alshraideh und Anne Fuhrig (beide 9d, Marco Bauer/Stefanie Benzel). Ein Lob für gute Leistungen erhielten Tom Hansmann (10a), Stella Gentile (10b), Sophie Schnebel und Lucas Warda (beide 10c).

Die Klasse 10c. Foto: zg

Den Sozialpreis der Fördervereins erhielten Arina Fremd, Mona Schirle und Rosa Messerschmidt. Den Preis der Sportfachschaft für die Ausbildung zur Schülermentorin in der Sportart Rugby erhielt Letitia Falcone. Die SMV verabschiedete die scheidenden Schülersprecher Arina Fremd, Mona Schirle, Linus Stuber und Pinar Zeybek, die auch die Schülervertreter in der Schulkonferenz gewesen waren.

Für die Abschlussschüler ließen Arina Fremd, Mona Schirle, Marline Münkel, Santana Noege, Pinar Zeybek und Sirma Özdogan die Höhepunkte ihrer Schulzeit Revue passieren und bedankten sich bei allen, die zum Gelingen des Abschlusses beigetragen hatten. Im Anschluss präsentierten die Absolventen in einem Videobeitrag Erinnerungen ihrer gemeinsamen Zeit an der RSO.

Das letzte Wort des Abends gehörte dem ersten Konrektor, Florian Hildenbrand. Er griff ebenfalls das Motto des Abschlussjahrgangs 2025 auf und erinnerte an die "Heldenreise" der Schüler, deren Film wohl irgendwo zwischen Komödie, Drama und Fantasy-Epos gelegen habe. Jetzt hätten sie das "Drehbuch" selbst in der Hand.