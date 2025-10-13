Bei dieser Lehrstellenbörse gab es Dates mit 90 Berufen
Bei der Lehrstellenbörse des Neckar-Odenwald-Kreises stellten sich über 50 Betriebe, Innungen und Institutionen vor.
Von Peter Lahr
Neckarelz. "Ich habe schon im Kindergarten angefangen, zu flechten, und wusste, dass ich später mal etwas mit Haaren machen wollte", sagt Anastacia, derzeit voller Elan im dritten Lehrjahr bei Friseurmeisterin Anke Laible zugange. "Mein Lieblingsbuch als Teenie in der Schule war der Reiseatlas, diese Faszination hat mich bis heute nicht losgelassen",