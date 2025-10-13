Montag, 13. Oktober 2025

zurück
Plus Neckarelz

Bei dieser Lehrstellenbörse gab es Dates mit 90 Berufen

Bei der Lehrstellenbörse des Neckar-Odenwald-Kreises stellten sich über 50 Betriebe, Innungen und Institutionen vor.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Seine Eignung als Zimmerer konnte Erster Landesbeamter Björn-Christian Kleih testen – sieben Schläge benötigte er für den Nagel. Auch Sibylle Brauch, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, und Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp informierten sich in der Pattberghalle. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Neckarelz. "Ich habe schon im Kindergarten angefangen, zu flechten, und wusste, dass ich später mal etwas mit Haaren machen wollte", sagt Anastacia, derzeit voller Elan im dritten Lehrjahr bei Friseurmeisterin Anke Laible zugange. "Mein Lieblingsbuch als Teenie in der Schule war der Reiseatlas, diese Faszination hat mich bis heute nicht losgelassen",

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.