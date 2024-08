> Michaelismesse, Miltenberg: Am Freitag beginnt das große Fest am bayerischen Untermain und dauert zehn Tage. Bis Sonntag, 1. September, wird auf dem großen Gelände am Main gefeiert, gegessen, getrunken, geschunkelt, gebummelt, geschaut und eingekauft. Neben Fahrgeschäften wie Riesenrad, Karussell & Co. locken Festbier und (Franken-)wein sowie weitere kulinarische Spezialitäten zum längeren Verweilen.

In Miltenberg gibt es nicht nur ein Festzelt, einen Biergarten und ein Weinzelt, sondern auch eine Verkaufsmesse auf dem Markt- und Ausstellungsgelände sowie einen Vergnügungspark. Diverse Musikkapellen – nicht nur aus der Region – sorgen für eine zünftige Stimmung. Zudem ist wieder ein Feuerwerk geplant – die Raketen werden diesmal nicht traditionell unten am rechten Mainufer, sondern in der Nähe der Mildenburg am Grauberg abgefeuert.

Den farbenprächtigen Einzug zum Festplatz mit 30 Gruppen sollte man am Samstag auch nicht verpassen. Auch prominente Besucher und Stargäste haben sich angesagt. Abwechslungsreich ist täglich das Programm im Festzelt und im Biergarten beim Lechner-Wirt mit attraktiver Unterhaltungsmusik aus der Region und mit bekannten bayerischen Partybands.

> Kuckucksmarkt, Eberbach: Das traditionsreiche Volksfest öffnet am Freitag seine Pforten. Bis Dienstag, 27. August, lockt der Kuckucksmarkt mit Fahrgeschäften und einem bunten Festprogramm. Zudem werden über 100 Schausteller und Händler erwartet, um den Besuchern kurzweilige Stunden zu bereiten. Los geht’s am Freitag mit einem Familiennachmittag, dem ab 19 Uhr die "Große Mallorca-Party" folgt.

Auch am Samstag ist in den Abendstunden für musikalische Unterhaltung in den drei Zelten gesorgt. An den restlichen Tagen gibt es außerdem viele weitere Attraktionen für Jung und Alt. Eine Anreise mit der S-Bahn oder der Odenwaldbahn ist möglich. Von der Innenstadt zum Festgelände am südlichen Neckarufer gibt es einen Bus- und Fährbetrieb.

> Living-History, Gottersdorf: Am Samstag und Sonntag wird im Odenwälder Freilandmuseum Geschichte nicht nur erlebbar, sondern auch greifbar: Die IG Lebendige Geschichte 1848/1849 stellt ein Ereignis nach, das sich in einem der historischen Gebäude des Freilandmuseums im Jahr 1849 im Zusammenhang mit der demokratischen Revolution im Südwesten zugetragen haben soll.

Schauplatz ist die Ziegelei aus Unterschwarzach. Dabei wird auch die persönliche Geschichte der Ziegeleibetreiberfamilie Stumpf eingearbeitet. Das Freilandmuseum ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Museumsgaststätte ist sonntags ab 11.30 Uhr geöffnet.

Am Samstag findet um 19.30 Uhr zudem eine Fledermausführung für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren mit dem Fledermausbeauftragten des Neckar-Odenwald-Kreises, Martin Kuhnt, statt. Am Sonntag gibt es um 19.30 Uhr die Fledermausführung für Erwachsene. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an info@freilandmuseum.com oder unter Tel. 06286/320. Weitere Informationen unter www.freilandmuseum.com.

> Abkühlung im Freibad: Der Blick auf die Wettervorhersage verspricht ein warmes und sonniges Wochenende. Wer auf der Suche nach einer Abkühlung ist, findet diese z. B. im Freibad.

In Buchen ist das Waldschwimmbad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, Kassen- und Einlassschluss ist 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeit.

Auch in Adelsheim hat das Freibad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Einlass ist von 9 bis 19 Uhr.

Die Öffnungszeiten im Freibad in Walldürn sind täglich von 11 bis 19 Uhr. Kassenschluss ist um 18 Uhr, Badeschluss um 18.45 Uhr.