Winterfunkeln, Bad Mergentheim: Seit vielen Jahren ist der weihnachtliche Markt im Wildpark unter dem Motto "Winterfunkeln" Tradition. Bei dem kleinen, liebevoll eingerichteten Genießermarkt mit kleinen Holzhütten können Kinder am offenen Feuer Stockbrot backen, während die Erwachsenen sich in der Zwischenzeit an Glühwein, Cidre oder Punsch erfreuen. Geöffnet ist an den kommenden vier Wochenenden samstags und sonntags jeweils von 13 bis 19 Uhr.

Hofweihnacht, Rumpfen: Tolle Stände in gemütlicher Weihnachtsmarktatmosphäre erwarten die Besucher am Wochenende beim "Weihnachtlichen Hoffest" der Familie Schwing. Das Angebot von kulinarischen Köstlichkeiten bis hin zu selbst hergestellten Artikeln wird am Samstag traditionell mit dem beliebten Kesselfleisch ergänzt. Der Markt ist am Samstag sowie am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet.

"Crystal Balls", Hainstadt: Die Buchener Veranstaltungstechnik-Firma "Blackout Eventmanagement & more" GmbH feiert ihr 15-jähriges Bestehen mit einem großen Konzert-Abend am Samstag in der Hainstädter Mehrzweckhalle. Einlass ist ab 20 Uhr, bevor es um 21 Uhr losgeht. Dann werden die drei Bands "Black Hearts", "Radioattack" und "She’s Got Balls" dem Publikum mächtig einheizen. Tickets gibt’s online unter www.adticket.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, in Buchen bei der Tankstelle Englert und Steimer Telekommunikation sowie in Hainstadt bei der Bäckerei Zuckerbeck und im Büro von Blackout Eventmanagement.

"ABBA-Show", Buchen: Mit der Band "4 Swedes" kommt eine der führenden Abba-Tribute-Bands am Freitag um 19.30 Uhr in die Stadthalle. Unter dem Titel "Waterloo – The Abba Show" bringen die sechs Musiker aus Deutschland, Schweden, Jamaika, Polen und England die Hits der legendären schwedischen Band auf die Bühne und nehmen das Publikum mit auf eine nostalgische und emotionsgeladene Reise. An der Abendkasse gibt es Restkarten für die Show.

Kreativ-Markt, Eberbach: Der große Kreativ- und Kunsthandwerker-Markt findet am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr in der Stadthalle statt. Der Kreativmarkt steht unter dem Motto "1000 und mehr Ideen", bei dem über 60 Aussteller kreatives Kunsthandwerk aus den verschiedensten handwerklichen Bereichen präsentieren. Die Besucher erwartet somit ein breites Angebot von künstlerischen Artikeln.

"Kopf & Kragen", Kloster Bronnbach: Einen Hotspot für Design, Textil, Schmuck, Hüte, Taschen und mehr für das besondere Outfit verspricht der Spezialmarkt für feines Kunsthandwerk, der am Samstag und Sonntag jeweils von 11.30 bis 18 Uhr im Bernhardsaal des Klosters stattfindet. Teilnehmer aus ganz Deutschland präsentieren den Besuchern ihre Unikate aus dem Bereich Textil, Schmuck, Hüten, Taschen, Accessoires sowie Kosmetik.

Ausbildungsmesse, Amorbach: Bei der Berufs- und Ausbildungsmesse in der Parzivalhalle können sich am Samstag von 11 bis 14 Uhr alle interessierten Jugendlichen, Eltern und Lehrer bei zahlreichen Ausstellern über deren Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbilder informieren. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich beim kostenlosen Bewerbungsunterlagen-Check wertvolle Tipps für die Bewerbung zu holen.