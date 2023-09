> Schützenmarkt, Buchen: Das traditionelle Volksfest der Region, der Buchener Schützenmarkt, lockt ab dem Wochenende wieder zahlreiche Gäste an. Los geht es am Samstag um 16 Uhr mit dem Festumzug durch die Innenstadt zum Festzelt auf dem Musterplatz, wo dann der Bieranstich stattfindet. Abends sorgen die "Waldmühlbacher" für gute Laune. In der nächsten Woche warten auf die Besucher zahlreiche Stände und Fahrgeschäfte, die sich vom Musterplatz bis über den Busbahnhof, den Rathausplatz, die Wilhelmstraße sowie über die Haagstraße verteilen. Die Ausstellung der Künstler und Kunsthandwerker ist täglich von 13 bis 18 Uhr in der Stadthalle zu sehen (Montag bis Mittwoch geschlossen). Bei der Jungtierschau des Kleintierzuchtvereins am ersten Schützenmarktwochenende werden etwa 130 Tiere präsentiert. Am Donnerstag, dem Familientag, können sich Familien beim Bummel über den Schützenmarkt über ermäßigte Preise freuen. Vor der offiziellen Eröffnung steigt am heutigen Freitag ab 19 Uhr die Malleparty mit DJ "Bundy", "Almklausi", "Sabbotage", "Marry" und Partymann "Atze" im Festzelt.

> Brotmarkt, Mosbach: Beim "Kurpfälzer Brotmarkt" können am Samstag von 9 bis 16 Uhr rund um den Marktplatz Qualitätsprodukte der Bäckereien, leckere Brotaufstriche und vieles, was mit Brot noch besser schmeckt, verkostet und auch mitgenommen werden. Im Backbus auf dem Kirchplatz können Kinder selbst ausprobieren, wie Teig geknetet wird und wie der Knoten in die Brezel kommt. Musikalische Unterhaltung gibt es ab 9 Uhr auf der Bühne, ab 12 Uhr swingt dann die Dixielandformation "Grünspan" durch den Nachmittag. Außerdem haben die Fachgeschäfte in der Mosbacher Fußgängerzone bis in den Nachmittag geöffnet und freuen sich auf regen Betrieb.

> Michaelismesse, Miltenberg: Das größte Volksfest am bayerischen Untermain, die Michaelismesse Miltenberg, bietet noch bis Sonntagabend mit einem Mix aus Vergnügungspark, Gewerbeausstellung und den traditionellen Marktständen ein vielfältiges Programm, bei dem für jeden Geschmack und für Jung und Alt etwas dabei ist. Eine Besonderheit stellt seit dem vergangenen Jahr insbesondere das Festzelt dar: Es ist in Holzbauweise aufgestellt. Vergnügungspark, Marktgelände und zahlreiche Aussteller warten auf die Gäste. Weitere Informationen gibt es unter www.michaelismesse.de.

> Oldtimerfestival, Michelstadt: Ein Oldtimerfestival findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Innenstadt statt. Modelle aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren rollen durch die Innenstadt und werden am historischen Rathaus vorgestellt und anschließend in der Innenstadt geparkt. Parallel dazu bietet der Gewerbeverein einen verkaufsoffenen Sonntag an. Die Michelstädter Gastronomiebetriebe servieren zum Thema passende Speisen und Getränke.

> Weinparade, Würzburg: Bis Sonntag heißt es wieder Weingenuss pur auf dem Würzburger Marktplatz. Ausschank ist sonntags von 11 bis 23 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 23.30 Uhr. Auch für Essen ist reichlich gesorgt: Die Küchen der Wirte Metzgerei Schömig (Gasthaus "Zum Hirschen"), "Würzburger Ratskeller", "Greifensteiner Hof", "Juliusspital Weinstuben" und "Christian’s Restaurant Würtzburg" (Hotel Strauss) haben jeden Tag ab 11 Uhr geöffnet. Reservierungen sind unter www.weinparade.de/#wirte möglich.

> Flohmarkt, Heilbronn: Auf der Theresienwiese in Heilbronn kann man am Freitag und Samstag jeweils von 9 bis 16 Uhr allerlei Schätze finden. Neues und Gebrauchtes wird an zahlreichen Ständen zum Verkauf angeboten. Wer Lust zum "Kruschteln und Feilschen" hat, wird bei dem umfangreichen Angebot sicherlich auf seine Kosten kommen.