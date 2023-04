> Naturparkmarkt, Osterburken: Aus der Region, für die Region – beim Naturparkmarkt steht die bunte Vielfalt an regionalen Produkten im Mittelpunkt. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren sich am Sonntag die rund 40 Anbieter aus dem ganzen Naturpark Neckartal-Odenwald mit ihren regionalen Waren, frischen und gesunden Lebensmitteln, Spezialitäten und Besonderheiten. Die Gäste können sich selbst von der Qualität, der Frische und Vielfalt der Produkte überzeugen sowie die Gelegenheiten nutzen, sich bei den Anbietern über die Produkte, die Herstellung und den Betrieb zu informieren. Zusätzlich zum Einkaufen ist ein buntes Programm für jedermann geboten.

> "The Great Lakes", Buchen: "Great Rock’n’Roll" lautet das Motto der fünf Jungs aus dem Main-Spessart-Kreis, wenn sie gitarrenlastigen, bluesigen Rock’n’Roll im Stil der 70er Jahre mit großer Stimme vortragen. Authentisch und mit echter Spielfreude auf der Bühne möchte die Band am heutigen Freitag ab 20.30 Uhr im "Waldeck" das Publikum begeistern.

> Rolf Miller, Weikersheim: Ganze Sätze? Nicht bei Rolf Miller. Der preisgekrönte Kabarettist ist ein Meister der Halbsätze mit verqueren Pointen. Keiner versteht es so gut wie er, mit Banalem komplizierte Sachverhalte auszudrücken. Er spricht hinterhältig indirekt Wahrheiten aus, die schon auch wehtun (können) und bleibt dabei trocken wie eh und je in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit. Sein neues Programm "Wenn nicht wann dann jetzt" präsentiert er am heutigen Freitag um 19.30 Uhr in der Tauberphilharmonie. Tickets für seine Show gibt es unter www.tauberphilharmonie.de.

> Familientag, Amorbach: Anlässlich des Tags der Erde wird auf dem Gelände der Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung ein buntes Programm rund um die Themen Natur und Umwelt angeboten. Dabei dreht sich für die jungen Gäste alles um die Vielfalt heimischer Wildtiere und Wildblumen. Von 10.30 bis 16.30 Uhr finden verschiedene Aktivitäten, Mitmachangebote und Führungen in und um die Villa Schulz statt.

> Street-Food-Festival, Bad Mergentheim: Es ist wieder Zeit für internationale Kulinarik: Das beliebte Street-Food-Festival macht Halt im Mobilpark Ried in Bad Mergentheim. Die Genussmeile voller Food-Trucks mit besonderen Gaumenfreuden ergänzt das dortige Frühjahrsfest. Neben Live-Musik gibt es eine Hüpfburg und eine Malecke für Kinder. Die Öffnungszeiten des Street-Food-Festivals: am heutigen Freitag von 16 bis 21 Uhr, Samstag von 12 bis 21 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Die Öffnungszeiten des Frühjahrsfests: Täglich von 10 bis 18 Uhr.

> Kunsthandwerkermarkt, Wertheim: Keramik, Floristik, Malerei und Kunsthandwerk werden am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr die Herzen der Kreativ-Fans höherschlagen lassen. Über 30 Aussteller präsentieren auf dem Mainplatz ihre Deko-Artikel aus Holz, Accessoires für den heimischen Garten, Schmuck und vieles mehr.

> Erbacher Frühling, Erbach: Der Erbacher Frühling mit Fischmarkt, Frühlingsmarkt und verkaufsoffenem Sonntag findet dieses Wochenende statt. Von Donnerstag bis Sonntag ist täglich von 11 bis 22 Uhr auf dem Marktplatz ein Fischmarkt mit Direkt-Verzehrmöglichkeiten und Einkaufsmöglichkeiten von frischem und geräuchertem Fisch (ab Freitagnachmittag) sowie einem kleinen Rahmenprogramm zu finden. Darüber hinaus sorgen ein Kinderkarussell sowie weitere Verkaufsstände für eine ausgewogene Mischung, die für jeden etwas bietet. Am Sonntag lädt die Kreisstadt dann zusätzlich zum Frühlingsmarkt von 11 bis 18 Uhr mit verkaufsoffenem Sonntag (ab 12 Uhr) ein. Verschiedene Aktionen, die im gesamten Stadtkern verteilt sind, sowie eine Automobilausstellung laden die Gäste zum Erkunden und Genießen ein. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein Bungee-Trampolin, Fischangeln im Lustgartenbrunnen sowie Auftritte des Kindertheaters Tatüt im Lustgarten.

> "Die fröhlichen Dorfmusikanten"; Bad Mergentheim: Böhmisch-mährische Blasmusik, Polkas und Märsche, anspruchsvolle Solostücke, Potpourries, Evergreens, Stimmungsmusik, aber auch moderne Arrangements gehören zum Repertoire der "Fröhlichen Dorfmusikanten". Unterstützt durch ein Gesangsduo spielen sie am Sonntag um 15.30 Uhr für Blasmusikfreunde in der Wandelhalle in Bad Mergentheim auf.