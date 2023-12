> Weihnachtsmarkt, Adelsheim: Vor der stimmungsvollen Kulisse des Wasserschlosses, im Schlosshof und auf dem Rossparkplatz findet von Freitag bis Sonntag der beliebte Weihnachtsmarkt statt. An zahlreichen Ständen kann man Geschenkartikel, Spielsachen, Bastelarbeiten sowie kulinarische Köstlichkeiten kaufen. Die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes ist am Freitag um 18 Uhr, die Fachgeschäfte haben bis 20 Uhr geöffnet.

Während sich die Marktstände auch am Samstag ab 16 Uhr mit ihrem Angebot von ihrer besten Seite zeigen, öffnet parallel dazu die Sonderausstellung "Modelleisenbahnen" ihre Türen. Von 14 bis 18 Uhr sind Besucher im Sitzungssaal des Rathauses dazu eingeladen, die faszinierende Welt der Miniaturzüge zu bestaunen. Am Sonntag öffnet der Markt bereits um 15 Uhr und setzt die festliche Stimmung fort.

Zusätzlich zur vielfältigen Marktatmosphäre bietet das Team des Heimatmuseums erneut die Modellbahnausstellung im Sitzungssaal des Rathauses sowie Kaffee und Kuchen im Foyer an.

> "Advent im Kaiserhof", Walldürn: Der Förderverein Museum "Zeit(T)räume" Walldürn veranstaltet am Samstag und Sonntag seinen traditionellen "Advent im Kaiserhof" in der gemütlichen Atmosphäre des Museumshofs der Familie Kaiser in der Unteren Vorstadtstraße 45. Die Besucher dürfen sich auf vorweihnachtliches Ambiente und zahlreiche Stände mit Accessoires und Dekorativem rund ums Fest freuen.

Allerlei Geschenkideen lassen sich dort finden, von Accessoires aus Wolle, Holzdekorationen, Gemälde, Kinderbekleidung über Schnaps und Liköre bis hin zu feinen Essigen und weihnachtlicher Floristik. Für Bewirtung sorgen die Mitglieder des Fördervereins Museum "Zeit(T)räume" und der Walldürner Reservistenkameradschaft. Los geht es am Samstag von 12 bis 20 Uhr. Bewirtung gibt es auch nach 20 Uhr. Am Sonntag sind die Tore von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

> Weihnachtsmarkt, Mudau: Weihnachtliches Ambiente, Glühweinduft und Leckereien finden die Besucher auf dem weihnachtlich geschmückten Marktplatz am "Alten Rathaus". Nach der Eröffnung am Samstag um 15 Uhr mit musikalischer Umrahmung der Grundschulen Mudau und Schloßau gibt es bis 20 Uhr Markttreiben mit Weihnachtsmusik im Hintergrund. Am Sonntag gibt es von 13 bis 19 Uhr Leckeres, Dekoratives und viele Geschenkideen im Angebot.

> Weihnachtsmarkt Möbel Grammlich: Bereits zum 25. Mal findet der etwas andere Weihnachtsmarkt bei den "Grammlichs" in Eberstadt statt, dieses Jahr im kleinen Tierpark. Zahlreiche Hütten mit allem, was das Herz begehrt, warten am Freitag und Samstag von 15 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr auf die Besucher.

> "Eure Mütter", Mosbach: Seit mehr als 20 Jahren touren Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann als "Eure Mütter" kreuz und quer durch die Republik. Mit ihrem neuen Programm "Fisch fromm Frisör" wollen sie das Publikum am Sonntag um 19 Uhr in der Alten Mälzerei "von den Socken hauen". Versprochen wird ein einzigartiger Mix aus lustigen Songs, skurrilen Sketchen und absurden Performances, für die man einfach Spezialisten wie die drei Männer in ihren schwarzen Klamotten braucht. Eintrittskarten gibt es u. a. am Ticketschalter der Rhein-Neckar-Zeitung in Mosbach.

> Weihnachtsmarkt, Wertheim: Die Wertheimer Innenstadt stimmt mit Weihnachtshütten, die eine große Auswahl an Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten bieten, auf die kommenden Festtage ein. Und auch der mittelalterliche Weihnachtsmarkt öffnet mit seinen typischen Angeboten und Vorführungen am Samstag und Sonntag auf dem Mainplatz seine Pforten.

> Schlossweihnacht, Erbach: Neben der einmaligen Kulisse vor dem Schloss, im Schlosshof und im "Städtel" beeindruckt die Schlossweihnacht in Erbach. Festlich geschmückte Markthütten laden zu einem bunten Rahmenprogramm mit Musikbeiträgen und Kindertheater sowie leuchtenden Lichterengeln und dem Weihnachtsmann in das glänzend herausgeputzte Erbach ein. Geöffnet ist am Freitag von 15 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

> Weihnachtsmarkt, Bad Mergentheim: Unter dem Motto "Lichterwelten" steht der traditionelle Weihnachtsmarkt, der zum Stöbern, Genießen und Entdecken in besonderem Ambiente einlädt. Rund 60 Aussteller versammeln sich auf dem Marktplatz und in der Burgstraße in hübsch geschmückten kleinen Holzhäuschen und bieten ein buntes Sortiment an handwerklichen Produkten sowie kulinarischen Leckereien an. Der verführerische weihnachtliche Duft zieht noch bis Sonntag täglich von 12 bis 20 Uhr durch die Stadt.