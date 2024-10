> Herbstfest, Adelsheim: Mit einem bunten Programm voller Spaß und Unterhaltung lädt der Gewerbeverein am Sonntag zu seinem Herbstfest unter dem Motto "Adelsheimer Mittelalterspektakel" ein. Dabei wird die Stadt in die Vergangenheit zurückversetzt und verwandelt sich in eine lebendige, mittelalterliche Kulisse. Markttreiben, Musik, Gaukler und viele weitere Attraktionen machen den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Zudem haben die Besucher die Möglichkeit, durch die örtlichen Geschäfte zu schlendern, die ihre Türen für einen verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr öffnen. Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche. Ab 11 Uhr öffnet das mittelalterliche Markttreiben auf der historischen Marktstraße seine Tore.

> Bauernmarkt, Mudau: Zahlreiche Direktvermarkter bieten am Sonntag beim Mudauer Bauernmarkt auf dem Parkplatz unterhalb des Alten Rathauses ihre Waren an. Regionale Spezialitäten werden nach der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr bei musikalischer Umrahmung rund um den Marktplatz präsentiert.

Neben den kulinarischen Angeboten gibt es Stände mit unterschiedlichen Kräutersalzen, Naturprodukten wie Tofu und Ziegenkäse, Wein, regionalen Bio-Speiseölen, Kürbissen, Handwerkskunst, Informationsständen, personalisierten Geschenkideen, Honig und Imkereiprodukten, Blumen und Gärtnereiprodukten.

> "Dürmer Herbst", Walldürn: Die Innenstadt von Walldürn wird am Sonntag Schauplatz des beliebten Fests "Dürmer Herbst". Von 13 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm, das die malerische Wallfahrtsstadt in eine herbstliche Festkulisse verwandelt. Die teilnehmenden Geschäfte in der Innenstadt öffnen ihre Türen und locken mit herbstlichen Angeboten und den neuesten Trends.

Zahlreiche kulinarische Stände laden zum Verweilen und Genießen ein. Die jüngsten Besucher können auf einer Hüpfburg toben, große Feuerwehrautos der Jugendfeuerwehr bestaunen oder bei Bastelaktionen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Zudem gibt es Stände mit regionalen Produkten, und für musikalische Untermalung stehen verschiedene Live-Musiker parat, die an mehreren Stellen in der Innenstadt auftreten.

> Wendelinusmarkt, Hardheim: Zahlreiche Aktivitäten und Attraktionen für die ganze Familie haben sich die Veranstalter des Hardheimer Wendelinusmarkts überlegt. Den Auftakt macht am Samstagabend um 19 Uhr der junge Chor "No Name Product" des Gesangvereins "Liederkranz" mit einem Konzert im "Bahnhof 1910". Der eigentliche Wendelinusmarkt startet dann am Sonntag ab 11 Uhr mit seinem Direktvermarkter- und Krämermarkt auf dem Schlossplatz, der bis 18 Uhr geöffnet ist.

Offizielle Markteröffnung ist um 11.30 Uhr mit einem musikalischen Rahmenprogramm (bei schlechtem Wetter in der Erftalhalle). Von 13 bis 18 Uhr laden die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag mit vielen Aktionen und Attraktionen ein. Für Kinder und Jugendliche werden Kürbis schnitzen, Spielstraßen, ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg sowie Kinderschminken und Basteln angeboten.

> Wendelinusmarkt, Amorbach: Jedes Jahr am dritten Oktoberwochenende findet der Wendelinusmarkt in Amorbach statt. Im Bereich der Innenstadt präsentieren von Freitag bis Montag Kunsthandwerker, Krämer und Direktvermarkter ihre Waren. Live-Musik, ein Vergnügungspark sowie ein verkaufsoffener Sonntag runden das bunte Rahmenprogramm für Groß und Klein ab.

> Apfeltag, Eberbach: Beim Eberbacher Apfeltag gibt es viel zu entdecken. Am Sonntag steigt das Fest voller knackiger Frische und herbstlicher Vielfalt und lädt dazu ein, die köstliche Welt der Äpfel zu entdecken. Zusätzlich bereichern ein Flohmarkt, Musik, Kinderangebote und kulinarische Köstlichkeiten das Angebot in der Innenstadt.

Außerdem öffnet der Eberbacher Einzelhandel von 12.30 bis 17.30 Uhr seine Türen für einen verkaufsoffenen Sonntag, bei dem die Vielfalt der örtlichen Geschäfte bei besonderen Angeboten entdeckt werden kann.

> Herbstmesse, Krautheim: Ein großer Vergnügungspark mit Krämermarkt, täglicher Festzeltbetrieb mit Stimmungsmusik sowie ein Familiennachmittag sind von Freitag bis Montag bei der Krautheimer Herbstmesse geboten. Beginn ist am Freitag um 20 Uhr mit dem Bieranstich, am Samstag wird die Messe mit dem Jubiläums-Festumzug um 13.30 Uhr fortgesetzt. Am Sonntag wird der Volksfestbetrieb mit geöffneten Geschäften in Krautheim-Tal ergänzt. Am letzten Festtag gibt es nochmals musikalische Unterhaltung zum Ausklang, bevor das Volksfest um 21 Uhr mit einer Verlosung beendet wird.

> "Markt schöner Dinge", Heilbronn: Antiquitätenhändler, Kunsthandwerker und der Heilbronner Handel versprechen ein Erlebnis in Form eines Antik- und Trödelmarktes am Samstag von 10 bis 18 Uhr in der Innenstadt. In einer einmaligen Atmosphäre rings um den Kiliansplatz und mit hochwertigen antiken Schätzen zieht dieser

Markt immer viele Besucher an. Der Heilbronner Handel beteiligt sich mit besonderen Deko-Artikeln und speziellen Angeboten zu Flohmarktpreisen.

Wintersportbegeisterte haben am Samstag beim Skibasar des Ski-Clubs Mosbach in der Pattberghalle Neckarelz die Gelegenheit, gebrauchte Artikel rund um den Wintersport zu kaufen. Foto: Schneeläuferzunft Ludwigsburg

> Skibasar in Neckarelz: Der Ski-Club Mosbach lädt am Samstag zum Skibasar in die Pattberghalle Neckarelz ein. Die Annahme erfolgt von 9 Uhr bis 11 Uhr am Eingang der Pattberghalle. Der Verkauf ist von 12 bis 13 Uhr ausschließlich gegen Barzahlung.

> Auerbacher Kerwe: Der Förderverein der SG Auerbach lädt am Wochenende zur Kerwe mit regionalen Wildspezialitäten und einem Weinpavillon in die Sporthalle ein. Los geht’s am Samstag ab 19 Uhr. Ab 21 gibt es Tanz- und Partymusik mit DJ "Der Picknicker" bei freiem Eintritt. Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst unter Mitgestaltung des MGV und Kindergottesdienst im Sportheim. Der Mittagstisch beginnt um 12 Uhr und der Kindergarten unterhält die Besucher ab 14.30 Uhr.

> Baby- und Kinderbasar in Dallau: Der Förderverein des evangelischen Kindergartens "Arche Noah" veranstaltet am Sonntag von 14 bis 17 Uhr einen Baby- und Kinderbasar in der Elzberghalle.

> Kerwe-Besen mit Tombola: Der FC Phönix Neckarzimmern lädt am Sonntag zum Kerwebesen mit Tombola in die Sport- und Festhalle ein. Beginn ist um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, ab 11 Uhr gibt es Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen.

> Sattelbach feiert Kerwe: Zur Sattelbacher Kerwe mit Bewirtung wird am Wochenende ins Sportheim eingeladen. Am heutigen Freitag beginnt um 19 Uhr das Kreisklassenspiel gegen Elztal, am Samstag um 14 Uhr das Damenspiel gegen Katzental und im Anschluss das Herrenkreisligaderby gegen Lohrbach statt. Abgerundet wird der Abend mit einer Barparty mit DJ-Musik. Am Sonntag geht es ab 10 Uhr weiter mit einem AH-Kleinfeldturnier und am Nachmittag mit einem Neunmeterstraßenturnier.

> Chor Royal feiert Jubiläum: Mit einem Konzert unter dem Motto "15 – the Show must go on" feiert der Mosbacher Chor Royal am Samstag um 20 Uhr in der Alten Mälzerei sein 15-jähriges Bestehen. Der Chor hat ein neues Programm auf die Beine gestellt, aber natürlich wird es auch den ein oder anderen "Klassiker" geben. Karten gibt es bei Kindlers Buchhandlung oder unter info@chor-royal.de.

> Heimatwochen in Lohrbach: Der Spielmannszug Lohrbach eröffnet am Samstag um 15 Uhr die Heimatwoche in Hof und Scheune von Familie Schmidt in der Kurfürstenstraße 58. Mit den ganz jungen Lohrbacherinnen und Lohrbacher (und nicht nur denen) geht die "Freundin der Kurfürstin" am Sonntag um 14.30 Uhr auf einem historischen Rundweg durch den Ort. Kindergartenleiterin Christa Ludwig wandelt mit Kindern ab fünf Jahren auf den Spuren von Amalia.

> Herbstfest beim FC Trienz: Am Wochenende lädt der FC Blau-Weiß Trienz zum Herbstfest im bzw. am Sportheim ein. Die FC-Küche bietet am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag bereits zum Mittagstisch besentypische Gerichte. Neben Fußballspielen an beiden Tagen gibt es am Sonntag ab 11.30 Uhr Musik mit dem Musikverein Feuerwehrkapelle Fahrenbach.

> Heimatmuseum feiert 25. Jubiläum: Der Heimatverein Neckarelz-Diedesheim lädt am Sonntag von 11 bis 18 Uhr anlässlich des 25-jährigen Bestehens seines Heimatmuseums zum Tag der offenen Tür in die Rathausgasse 3 ein. In Kooperation mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wird die Ausstellung "geflohen, vertrieben – angekommen!?" eröffnet.

> Musicals in der Kulturkapelle: Der Brau- und Kulturverein Hochhausen begrüßt am Samstag ab 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in der Kulturkapelle "Rick & Westermann’s Musical and More". Sonja Westermann und Benjamin Rick präsentieren zahlreiche Höhepunkte aus weltbekannten Musicals. Karten gibt es bei Axel Krieger, Thorsten Ringwald, Werner Gerathewohl (alle Hochhausen), bei der Firma Wanner in Obrigheim, Hauptstraße 5, Schreibwaren Friedel in Haßmersheim, Marktstraße 12, und Kindlers Buchhandlung in Mosbach, Hauptstraße 37, und online unter www.braukult.org.

> Närrischer Flohmarkt: Wer noch kein närrisches Outfit für die bevorstehende fünfte Jahreszeit hat, kann am Sonntag nach Herzenslust im Depot des Gundelsheimer Carneval-Vereins stöbern. Von 11 bis 16 Uhr lädt der Kostümflohmarkt in der Gottlieb-Daimler-Straße 31/1 ein. Für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt sein.

> Zeller Kerwe: Der FC Daudenzell lädt am Samstag zur Zeller Kerwe ins Sportheim ein. Ab 12 Uhr ist für das leibliche Wohl gesorgt, auch Kaffee und Kuchen werden angeboten. Um 16 Uhr beginnt das Spiel der Seniorenmannschaft gegen die SpG Billigheim/Allfeld/Sulzbach.

> "Kerwe-Tour" in Fahrenbach: Am Kerwesonntag macht sich der Musikverein Feuerwehrkapelle Fahrenbach zur Kerwe-Tour auf. Stationen sind ab 10.30 Uhr der Dorfplatz in Robern, gegen 11 Uhr in Fahrenbach an der evangelischen Kirche und um 11.30 Uhr am Sportheim des FC Trienz.

> Die Schrubbers in Bachenau: "Die Schubbers" sind am heutigen Freitag zu Gast in der MSV-Halle in Bachenau. Die fünfköpfige Frauenband spielt bekannte Melodien mit selbst geschriebenen Texten zu Alltag, Männern, Problemzonen und vielem mehr. Beginn ist um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es bei Andrea Görlich unter Tel.: 06269.4161 oder bei Beate Rothe per E-Mail an beaterothe@web.de sowie im Getränkemarkt Aquarin in Gundelsheim.

> Oktoberfest und Bikergottesdienst: Bei Levior Direkt in Binau wird am Samstag und Sonntag Oktoberfest gefeiert. Am Sonntag findet um 11 Uhr auf dem Firmengelände in der Burg-Dauchstein-Straße 5 ein Biker-Gottesdienst statt.

> Herbstfest beim VfK Diedesheim: Der VfK Diedesheim lädt zum Herbstfest am Sportplatz ein. Heute ab 16.30 Uhr und am Samstag ab 13.30 Uhr gibt es ein großes Angebot an Getränken und Speisen. Heute spielt am Nachmittag parallel die VfK-Jugend auf dem Fußballplatz und am Samstagabend unterhält die Band "Verlaub rockt" mit Livemusik am Lagerfeuer.

> "Manege frei" im Zirkus Henry: Mit vielen Attraktionen gastiert der traditionsreiche Zirkus Henry noch bis 27. Oktober in Mosbach am Vorderen Waldhauer in Neckarelz (Gewerbegebiet Im Weißen Feld). Vorstellungen gibt es täglich von Mittwoch bis Samstag um 17 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.

> Musical für Kinder: Das Theater Lichtermeer kommt mit dem Musical "Jan & Henry 2" am Freitag um 16 Uhr in die Alte Mälzerei in Mosbach. Das Stück richtet sich speziell an Kinder ab vier Jahren. Eintrittskarten gibt es im Internet unter www.theaterlichtermeer.de/jan-henry-2

> "Saitensprünge" im VHS-Theater: "Saitensprünge" heißt das neue Stück der VHS-Bühne "Die Maske", das (jeweils um 19 Uhr) am heutigen Freitag und am morgigen Samstag im Mosbacher Rathaussaal zu sehen ist. Karten erhält man unter Telefon 06261/7187 und an der Abendkasse.

> Lokalschau der Kleintierzüchter: Der Kleintierzuchtverein Elzbachperle Dallau lädt am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr in die Züchterhalle am Krähenwald 4 zur Lokalschau ein. Es wird auch bewirtet.

> Herbstfest mit Flammkuchen: Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Neckarkatzenbach lädt anlässlich der Kerwe am Samstag ab 17.30 Uhr zum Herbstfest mit Flammkuchen ins Dorfgemeinschaftshaus ein.

> Pfarrsaal wird zum Kino: Das Team der Bücherei St. Matthäus lädt am Freitag um 19.30 Uhr zu einem Filmabend im großen Pfarrsaal unter der katholischen Kirche in Aglasterhausen ein. In einem Roadmovie wird mit viel Humor von einer außergewöhnlichen Freundschaft erzählt. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

> VHS-Kammerorchester in der Stiftskirche: Am Sonntag findet um 19 Uhr in der Stiftskirche das Jahreskonzert mit dem VHS-Kammerorchester Mosbach statt. Das kurzweilige Programm dauert nur eine gute Stunde und ist daher auch für junge Zuhörer geeignet, die vielleicht schon selbst musizieren oder gerne ein Instrument spielen lernen möchten. Der Eintritt ist frei.

> Jay Alexander und Kathy Kelly kommen: Zum Konzert im Rahmen des Jubiläums "100 Jahre Schell-Schokoladen" am Sonntag um 17 Uhr in der St. Nikolauskirche hat sich neben dem Startenor Jay Alexander kurzfristig die Sängerin Kathy Kelly angesagt. Mit den beiden Gesangsvirtuosen vereinigen sich zwei unvergleichliche Stimmen zu einem wundervollen Duett, wie es nur selten zu hören ist. Konzertkarten sind erhältlich unter: www.schell-schokalden.de