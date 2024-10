> Bockbierfest, Bretzingen: Das kleine Oktoberfest im Erftal startet wieder durch. Die Party beginnt am Freitag mit der Band "T-Zone", die ab 21.30 Uhr für unvergessliche Momente sorgen will. Der Bieranstich findet am Samstag um 16.30 Uhr statt, am Abend folgen die "Troglauer" mit "Heavy Volxmusik".

Elemente der Volksmusik werden mit modernen und klassischen Rock-Songs vermischt. Traditionell wird die Party mit DJ "Crazy" noch etwas verlängert. Der Festsonntag startet um 10 Uhr mit dem Frühschoppen und musikalischer Begleitung. Montags stehen der Mittagstisch für die Betriebe, der Seniorennachmittag und Kindernachmittag an, bevor abends das Bockbierfest musikalisch ausklingt.

> Herbstfest, Osterburken: Die letzte große Veranstaltung des Jahres im Histotainment-Park "Adventon" auf der Marienhöhe bei Osterburken ist das Herbstfest, dessen Höhepunkt die "große Schlacht" mit über 500 Kämpfern aus ganz Deutschland und zahlreichen anderen Ländern am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr darstellt. Neben der Schlacht bietet das Herbstfest ein buntes und vielseitiges Programm. Händler, Handwerker und Künstler schaffen ein authentisches mittelalterliches Markttreiben, bei dem historische Handwerkskünste demonstriert werden.

> Lehrstellenbörse, Neckarelz: Einen Samstag voller Chancen bietet die Lehrstellenbörse Neckar-Odenwald-Kreis am Samstag von 10 bis 14 Uhr in der Pattberghalle Neckarelz. Alle, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, haben hier die Möglichkeit, direkt Kontakt zu ca. 60 Unternehmen, Berufsschulen und Institutionen zu knüpfen und mit ihnen über freie Ausbildungsplätze für das laufende Jahr sowie für 2025 zu sprechen. Experten der Kammern prüfen vor Ort Bewerbungsunterlagen, geben Tipps und stehen für alle Fragen rund um die Ausbildung zur Verfügung.

> Aktivsonntag, Buchen: Ein Tag rund um die Freizeit, das Fahrradfahren, Mobilität und Unterhaltung steht mit dem Aktivsonntag vor der Tür. Neben einer Fahrradausstellung, in der Fahrräder und E-Bikes präsentiert werden, gibt es bei der Autoshow sowohl Elektroautos als auch Verbrenner zu sehen.

Ein Highlight mit großem Spaßfaktor wird das Bobbycar-Rennen sein, das um 13 Uhr vor den Räumen der BGV in der Vorstadtstraße startet. Auch die Buchener Fachgeschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet und laden zum gemütlichen Bummeln und entspannten Einkaufen ein.

> Jazz und Einkauf, Heilbronn: Jazz in der City gibt es am Sonntag, wenn Künstler die Innenstadt in eine Musikhochburg verwandeln und die Besucher in Festivallaune versetzen. Musik aus allen Stilrichtungen wie hochkarätigen Pop, Jazz, Swing und Soulmusik gibt es von 13 bis 18 Uhr auf mehreren Bühnen. Auch die Geschäfte in der City sowie die Möbelmeile in Böckingen, Möbel Rieger und Pflanzen-Kölle in Neckargartach öffnen von 13 bis 18 Uhr und halten besondere Aktionen bereit.

> Drachenfest, Waldbrunn: Das beliebte Odenwälder Drachenfest findet am Sonntag von 13 bis 17 Uhr auf dem Segelfluggelände in Waldbrunn-Mülben statt. Das Fluggelände bietet dank der exponierten Lage hervorragende Windverhältnisse und ist somit fürs Drachensteigen bestens geeignet. Bei schönem Wetter kann man zudem die grandiose Fernsicht vom höchsten Flugplatz im Odenwald genießen. Hunderte Besucher finden sich alljährlich auf dem an diesem Tag für Flugzeuge gesperrten Flugplatz ein, um dort Drachen in allen Größen und Farben steigen zu lassen. Außerdem werden die schönsten von Kindern bis 14 Jahren selbst gebastelten Flugdrachen prämiert.

> Martini-Messe, Tauberbischofsheim: Einen großen Vergnügungspark, viele Ausstellungen und einen verkaufsoffenen Sonntag verspricht die Martini-Messe, die von Freitag bis Montag rund um den Marktplatz stattfindet. Eine Autoschau in der Vitryallee und der Flohmarkt am Samstag und Sonntag komplettieren das umfangreiche Programm. Genießer kommen beim Streetfood-Festival auf ihre Kosten. Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag ein großes Brillant-Feuerwerk. Schluss ist allerdings erst am sogenannten "Messe-Montag".

> Odenwälder Bauernmarkt, Erbach: Der Bauernmarkt lockt von Freitag bis Sonntag mit allerlei regionalen Produkten auf das Wiesenmarktgelände. Dort können verschiedene Leckereien verköstigt und gekauft werden. Und auch für die Kinder ist mit Kinderschminken, einem Tierzelt, Karussell und Schiffschaukel gesorgt. Am Sonntag lädt der Gewerbeverein zum verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 18 Uhr in die Innenstadt ein. Der Odenwälder Bauernmarkt hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

> "Saitensprünge" im VHS-Theater: "Saitensprünge" heißt das neue Stück der VHS-Bühne "Die Maske", das (jeweils um 19 Uhr) am 11., 12. und 13. Oktober in der Diedesheimer "Krone" zu sehen ist: Ein Teufel auf Urlaub und ein Engel im Strafvollzug verfolgen die Geschehnisse in einer New Yorker Künstlerinnen-WG. Karten können unter Tel.: 06261.7187 reserviert oder an der Abendkasse erworben werden.

> Herbstfest beim VfK Diedesheim: Zum traditionellen Herbstfest am Sportplatz wird ab dem heutigen Freitag (16.30 Uhr) und am Samstag ab 13.30 Uhr eingeladen. Am Samstagabend unterhält die Band " Verlaub rockt" bei Livemusik am Lagerfeuer.

> "Casino Royal" in Michelbach: Der SV Union Michelbach lädt unter dem Motto "Casino Royal" von Samstag bis Montag zur Kerwe ein. Los geht’s am Samstagmittag um 13 Uhr mit einem sportlichen Juniorenprogramm. Um 19 Uhr wird in die Sporthalle zum Tanz eingeladen – Abendkleidung wird belohnt. Der Kerwesonntag startet um 11 Uhr mit einem "Bulldog-Gottesdienst", beim Torwandschießen ist Geschick gefordert, das ganze Wochenende lockt ein kleiner Vergnügungspark. Am Montag ist dann abschließend ein Mittagstisch angerichtet.

> "Manege frei" im Zirkus Henry: Mit vielen Attraktionen gastiert der traditionsreiche Zirkus Henry vom 11. bis 27. Oktober in Mosbach am Vorderen Waldhauer in Neckarelz (Weißes Feld). Vorstellungen gibt es täglich von Mittwoch bis Samstag um 17 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.

> Lifesong-Gottesdienst in der Stiftskirche: Am Sonntag wird das Team im Lifesong-Gottesdienst um 10.10 Uhr in der Stiftskirche musikalisch unterstützt von Rupert Laible und Katharina Sachs. Mit dem Song "Ich glaube" von Udo Jürgens will man zusammen mit den Teilnehmenden danach suchen, was das Leben trotz allem Dunkel hell und farbig macht.

> Herbstfest in Sulzbach: Am Samstag und Sonntag veranstaltet der TSV Sulzbach am Sportgelände sein Herbstfest mit Fußballspielen und kulinarischen Leckerbissen. Erstmals kann man bei einer Tombola am Sonntag wertvolle Preise gewinnen.

> Konzert des VHS-Kammerorchesters: In der Stiftskirche findet am Sonntag das Jahreskonzert des VHS-Kammerorchesters Mosbach statt. Das kurzweilige Programm dauert nur eine gute Stunde und ist daher auch für junge Zuhörer geeignet, die vielleicht schon selbst musizieren oder gerne lernen möchten, ein Instrument zu spielen.

> Gundelsheim mal vier: Am Samstag treffen sich verschiedene Gundelsheimer Chöre. Das Neckarstädtchen erwartet Gäste aus Gundelsheim bei Bamberg, Gundelsheim an der Altmühl und Gundelsheim bei Treuchtlingen. Außerdem unterstützen Chöre aus den Gundelsheimer Nachbargemeinden. Die Besucher erwartet in der Deutschmeisterhalle ab 16 Uhr ein bunter Melodienstrauß bei freiem Eintritt.

> "salto vocale" im Tempelhaus: Der Mosbacher Chor "salto vocale" konzertiert am heutigen Freitag um 20 Uhr im Neckarelzer Tempelhaus. Passend zum Herbst hat der von Ingo Schlüchtermann geleitete Chor den roten Faden "Day and Night – Dark and Bright" weitergesponnenen und konzentriert sich vermehrt auf Stücke, die den Abend und die Nacht besingen. Der Eintritt ist frei.

> Holzbläsertrio und Orgel: Die evangelische Kirchengemeinde Hüffenhardt setzt ihre Reihe "Musik in der Kirche" am Sonntag ab 17 Uhr fort mit einem Programm für Holzbläsertrio (zwei Oboen und Fagott) und Orgel. Zu Gast in der evangelischen Kirche Hüffenhardt ist das Trio "Rundona". Das Programm spannt einen Bogen vom Spätbarock über die Ansätze zur Klassik, etwa bei den Bach-Söhnen, bis zur reifen Klassik bei Beethoven. Der Eintritt ist frei.

> Der Himmel voller Drachen: Der Luftsportverein Hoher Odenwald lädt am Sonntag von 13 bis 17 Uhr zum Odenwälder Drachenfest aufs Segelfluggelände nach Mülben ein. Hunderte Besucher werden erwartet, um dort Drachen in allen Größen und Farben steigen zu lassen. Die schönsten von Kindern bis 14 Jahren gebastelten Flugdrachen werden prämiert, fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

> Wortakrobatik und "Harmoniedergang": Harmoniegesang zum Dahinschmelzen und rasante Wortakrobatik – das verspricht das Duo "Mackefisch" für sein Gastspiel am heutigen Freitag um 20 Uhr im fideljo in Mosbach, wo man die Gefühlslage der Gesellschaft ins Visier nehmen will.

> Livemusik Tante Gerda: Die Band "Smirnoff Light" gibt am Samstag um 20 Uhr ihr Debüt in der Mosbacher Musikkneipe "Tante Gerda". Unplugged werden Songs von Linkin Park bis Coldplay, von Christina Stürmer bis hin zu den Toten Hosen interpretiert.

> Kirchenchor feiert Jubiläum: Seit 95 Jahren gibt es den evangelischen Kirchenchor Strümpfelbrunn-Mülben. Aus diesem Anlass wird zum Abendkonzert am Sonntag um 18 Uhr in die evangelische Kirche Strümpfelbrunn eingeladen. Zu hören sein wird ein Potpourri aus Kirchenmusik aus verschiedenen Epochen. Musikalische Gäste sind Singkreis, Posaunenchor und Andreas Gremmelmaier (Orgel), die musikalische Leitung hat Tobias Henrich.

> Konzert- und Ehrungsabend: Der Chorverband Mosbach veranstaltet am Sonntag um 17 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach den 16. Konzert- und Ehrungsabend und lädt hierzu die Mitgliedsvereine und -chöre sowie die interessierte Bevölkerung ein. Der musikalische Rahmen wird von verschiedenen Chören des Verbands gestaltet.

> Heitere Abendführung durch Mosbach: Bei einer abendlichen Führung mit Gästeführer Bertold Hergenröder am heutigen Freitag um 20 Uhr wird nicht nur großen Wert auf die besonderen Sehenswürdigkeiten der Stadt gelegt, sondern auch auf interessante und liebevolle Details, die bei Tageslicht häufig übersehen werden. Treffpunkt ist vor der Tourist Info am Marktplatz. Tickets gibt’s unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen.

> Tauschen statt kaufen: Die Diakonie Neckar-Odenwald veranstaltet am heutigen Freitag von 15 bis 19 Uhr im Diakonietreff (Neckarelzer Str. 1) in Mosbach ihre erste Kleidertauschparty. Es können ehemalige Lieblingsstücke gegen neue Hingucker getauscht werden. Man kann bis zu zehn Kleidungsstücke direkt mitbringen und vor Ort tauschen. Eine Abgabe ist kein Muss, Stöbern und Mitnehmen ist ebenso möglich.

> Fahnenweihe bei den Sängern: Der MGV Sängerbund 1881 Schwarzach präsentiert am Samstag um 19 Uhr mit einem Fahnenweihefest seine beiden vollständig restaurierten Vereinsfahnen der Öffentlichkeit. Ein Festakt mit Segnung der restaurierten Vereinsfahnen und Ehrungen langjähriger Sänger findet in der Schwarzachhalle statt. Für Musik sorgt ein Freundschaftssingen.

> Apfelernte mit dem Nabu: Am Samstag lädt der Nabu in Billigheim zur Apfelernte auf seine Streuobstwiese am "Dürren Berg" ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr vor dem Rathaus/Feuerwehr, Ortskundige fahren direkt vor Ort. Die Äpfel werden gesammelt und im Anschluss versaftet oder für den Hausgebrauch mit nach Haus genommen. Für Stärkung und Vesper wird gesorgt.

> Fahrzeugweihe in Heidersbach: Am Sonntag findet um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst in der Wendelinuskirche anlässlich des neuen Fahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr Limbach, Abteilung Heidersbach statt. Im Anschluss findet im Hällele ein kleiner Festakt zur Übergabe statt. Um 14.30 Uhr stellt die Jugendfeuerwehr im Rahmen einer Schauübung unter Beweis.