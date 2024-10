> Weinbrunnenfest und Gourmetmarkt, Michelstadt: Wenn in Michelstadt aus den sechs Brunnen der Innenstadt Wein ausgeschenkt wird, steht das Weinbrunnenfest an. Bei dem vom Gewerbeverein, vom Kerweclub und von der Stadt Michelstadt gemeinsam organisierten Fest wird bis Sonntag rund um die Brunnen mit Weinausschank und verschiedenen Ständen gefeiert.

Um das historische Rathaus gibt es einen französischen Gourmetmarkt, bei dem Händler aus Paris, der Bourgogne und den Pyrenäen unter anderem Käse, Wurst, Backwaren, Nüsse, Flammkuchen und Crêpes anbieten. Im "Löwenhof" und im Kellereihof gibt es ein tolles Programm mit Livemusik und mehr. Zusätzlich hat der Einzelhandel am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

> Kurpfälzer Erntefest, Mosbach: Mit dem Kurpfälzer Erntefest erwartet die Besucher ein vielfältiger Herbstmarkt in der gesamten Fachwerkstadt. Am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr gibt es neben den zahlreichen saisonalen Früchten auch eine Vielfalt an Gaumenfreuden zu entdecken. Zu finden sind allerlei Verkaufsstände mit Floristik, einer großen Auswahl an Kürbissen, handwerklichen Produkten und Dekorationsideen.

Die Mosbacher Fachgeschäfte öffnen am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Ein vielfältiges Programm für die ganze Familie umrahmt beide Festtage. Dabei gibt es historische Darstellungen bäuerlicher Tätigkeiten, Bohnen- und Krautverarbeitung sowie Schminkaktion, Kürbisschnitzen und Riesenseifenblasen für Kinder und musikalische Unterhaltung.

Am Sonntag stehen Handwerksvorführungen, Schauklöppeln, Weben, Spinnen, Häkeln, die Apfelsaft-Werkstatt sowie Showsägen und eine Skulpturenausstellung auf dem Programm.

> Jubiläum "Projekt 99", Buchen: Sein 25-jähriges Jubiläum feiert das preisgekrönte "Projekt 99" am Samstag mit einem spannenden Showprogramm um 18 Uhr in der Buchener Stadthalle. Dabei wird es einen nationalen Hip-Hop-Wettbewerb und ein Highlight unter dem Thema "Classic meets Hip-Hop" geben.

Das Kurpfälzische Kammerorchester wird zusammen mit dem Locking-Weltmeister David Kwiek die Show präsentieren, die sie beim "Supertalent" von RTL ins Finale brachte. Eintrittskarten gibt es ab 17 Uhr an der Abendkasse.

> Borkemer Herbst, Osterburken: "Herbstlich genießen bei Wein und Musik" lautet das Motto, wenn am Sonntag der "Borkemer Herbst" stattfindet. Die Geschäfte haben an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm, das von Live-Musik, Ponyreiten und

einer Oldtimer-Schlepper-Ausstellung alles

bietet. Und auch Kulinarisches sowie zahlreiche Selbstvermarkter und ein Familien-Basar von 14 bis 16 Uhr in der Baulandhalle werden geboten.

> Herbstmesse und Hafenmarkt, Heilbronn: Eine Erlebnismesse mit Produkten und Dienstleistungen aus allen Lebensbereichen findet bis Sonntag auf der Theresienwiese statt. Auf fünf Showbühnen wird zudem ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Live-Shows und Live-Musik, aber auch viele internationale Köstlichkeiten machen die Herbstmesse zum Erlebnis für die ganze Familie.

Selbstgetöpferte Haushalts-, Deko-und Gartenartikel gibt es vom Hafenmarktturm bis zum Kiliansplatz. Zahlreiche Töpfer aus ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern bieten am Freitag von 13 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr ihre selbst hergestellten Waren an. Zudem darf auch selbst die Hand an der Töpferscheibe angelegt werden.

> Weinherbst, Miltenberg: Weinspezialitäten aus der Region sowie fränkische Köstlichkeiten in einzigartigem Flair gibt es am Freitag und Samstag jeweils von 12 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 18 Uhr auf dem Engelplatz in Miltenberg.

> Herbstkrämermarkt, Bad Mergentheim: Bad Mergentheim lädt im Rahmen des beliebten Herbstkrämermarkts zum Flanieren und Entdecken ein. Fröhliches Markttreiben und viele Attraktionen erwarten die Besucher am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Innenstadt. In den Bereichen Marktplatz und Burgstraße bis hin zum Deutschordensplatz und entlang der Kapuzinerstraße reihen sich rund 70 Marktstände aneinander. Verbunden mit dem Krämermarkt ist ein verkaufsoffener Sonntag, der von 13 bis 18 Uhr stattfindet.

> Kürbisausstellung, Ludwigsburg: Bei der weltgrößten Kürbisausstellung stehen dieses Jahr berühmte Persönlichkeiten im Rampenlicht der Kürbisschau. Das Motto "Frauen-Power" wird mit beeindruckenden Figuren des Künstlers Pit Ruge im Blühenden Barock inszeniert. So sind unter anderem Serien-Ikone Marge Simpson, Kinderbuch-Klassikerin Pipi Langstrumpf und Elsa, die Eiskönigin, zu sehen.

Tausende Kürbisse werden in Szene gesetzt, und die beliebten Herbstfrüchte, wie bunte Zierkürbisse oder leuchtende Schnitzkürbisse, warten nur darauf, entdeckt zu werden. Und wer Appetit bekommt, findet eine große Auswahl an köstlichen Kürbisgerichten und Erfrischungen. Zahlreiche herbstliche Deko-Ideen runden das Angebot, das noch bis 3. November bestaunt werden kann, ab.

> "Flüssiges und Zünftiges" in Gundelsheim: Der Gundelsheimer Carneval-Verein lädt am Samstag ab 18.30 Uhr zum Oktoberfest in die Deutschmeisterhalle ein. Ab 19 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher mit "Zamme G’werfel" ein Kapellenmix der örtlichen Musikvereine.

> Herbstflohmarkt im Tierheim: Das Tierheim Dallau ist am Samstag ab 13 Uhr für Liebhaber von Katzen, Hunden & Co geöffnet. An den Flohmarktständen können die Besucher nach Schnäppchen stöbern, für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

> Vorhang auf für die Marionetten: "Auf der Suche nach der Zeit" sind die Hauptdarsteller des neuesten Stücks in Stefans Marionettentheater in Aglasterhausen. Aufführungstermine sind am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr, im "Haus mit dem gelben Dach" (Schwarzacher Straße 10).

Der Herbst wird bei der Johannes-Diakonie auf dem Areal in Schwarzach (unser Foto), in Mosbach mit dem Kurpfälzer Erntefest und mit einem Erntedankfest in Neckarzimmern gefeiert. Und in der Region ist am Wochenende noch viel mehr geboten. Foto: Witkowski

> Herbstfest bei der Johannes-Diakonie: Die Johannes-Diakonie lädt am Sonntag zum Erntedank- und Herbstfest auf ihr Standortgelände in Schwarzach ein. Gefeiert wird auf dem Areal zwischen Werkstätten und Schwarzbach-Schule. Los geht es um 10 Uhr mit dem Gottesdienst in der Seniorentagesstätte, das bunte Programm auf dem Festgelände startet gegen 11 Uhr.

> Erntedankfest mit Basar: Am Sonntag feiern die evangelischen Kirchengemeinden Neckarzimmern und Neckarelz-Diedesheim gemeinsam Erntedankfest in der Sport- und Festhalle Neckarzimmern. Gottesdienstbeginn ist um 10.30 Uhr, anschließend findet der traditionelle Erntedankbasar statt.

> "Best of Chor" in der Stiftskirche: Der 55-köpfige MarkusChor Hannover unter der Leitung von Henrik Stark macht sich am Samstag um 19 Uhr in der Mosbacher Stiftskirche auf die Reise in den Süden. Tatkräftig unterstützt werden die Besucher aus dem hohen Norden durch die Mosbacher Kantorei (Leitung: Isabelle Richter) sowie Carsten Klomp an der Orgel und Valeria La Giudice am Cello.

> Herbstkonzert "November Rain": Die Stadtkapelle Mosbach lädt unter dem Motto "November Rain" am Samstag um 19.30 bei freiem Eintritt in die Alte Mälzerei ein. Im Rockmusikblock werden neben der titelgebenden Rockballade von "Guns N’ Roses" auch Hits von Queen zu hören sein. Für die Freunde temperamentvoller Tanzmusik gibt es Polkaklänge und irische Stepptanzmusik, und auch eingängige Unterhaltungsmusik wird nicht zu kurz kommen.