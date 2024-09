> Weinherbst, Miltenberg: Weinspezialitäten aus der Region sowie fränkische Köstlichkeiten in einzigartigem Flair gibt es von Freitag bis Sonntag sowie am nächsten Wochenende jeweils von 12 bis 22 Uhr auf dem

Engelplatz in Miltenberg. Dazu haben auch die Geschäfte in der Fußgängerzone und das Miltenberger Outlet-Center mit seinen Designermarken geöffnet und laden am ersten Festsonntag von 13 bis 18 Uhr zur Einkaufstour ein.

> Jobmesse, Buchen: Gelegenheit, sich über Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren, gibt es am Samstag von 10 bis 15 Uhr in der Stadthalle Buchen. Dort zeigen dann zahlreiche regionale Unternehmen ihre beruflichen Optionen für Auszubildende, Quereinsteiger und Veränderungssuchende.

> Kinder- und Spielzeugbasare: Verschiedene Basare locken auch an diesem Wochenende unter dem Titel "Rund ums Kind" zum Stöbern ein. Am Samstag findet von 12.30 bis 14.30 Uhr der Herbst- und Winterbasar in der Sport- und Mehrzweckhalle Hainstadt statt.

Der Förderverein Bildungshaus Am Römer veranstaltet am Samstag von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Sporthalle Bödigheim einen Kinder- und Spielzeugbasar. Verkauft wird alles "rund ums Kind" – von Kleidung über Spielzeug und Büchern bis zu Kinderwagen etc.

> Rocknacht, Sindolsheim: Die SpVgg Sindolsheim veranstaltet am Samstag in der Mehrzweckhalle eine Rocknacht mit der Band "Return United". Einlass ist ab 20 Uhr, die Band rockt dann ab 21 Uhr.

> Smart Pfad, Mudau: Zur musikalischen Erlebniswanderung von Amorbach zur Gotthardsruine lädt die Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung gemeinsam mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und dem Parforcehorn-Ensemble aus Schloßau/Waldauerbach ein. Sanfte Klänge verwandeln sich in tobende Urgewalt, so wie sich seichter Regen in Starkregen wendet.

Der Wald hat viele Facetten, bei deren Einordnung des Gehörten und der Frage "Wie geht es eigentlich dem Wald?" Förster Ferdinand Hovens hilft. Treffpunkt ist am Samstag um 13.30 Uhr an der Smart-Pfad-Station am Bürgerpark Amorbach. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Infos unter www.js-schulz-stiftung.de.

> Michaelismesse, Wertheim: Der Höhepunkt im Veranstaltungsreigen der Stadt Wertheim, die Michaelismesse, startet am Samstag und kann bis Sonntag, 6. Oktober, besucht werden (Montag, 30. September, ist Ruhetag).

Ein bunter Krämermarkt mit allerlei messetypischen Waren, ein großer Vergnügungspark für Groß und Klein, Kindernachmittage sowie ein großes Feuerwerk am letzten Festsonntag runden das vielseitige Angebot ab. Außerdem findet am Donnerstag ab 13 Uhr ein verkaufsoffener Feiertag statt, bei dem alle Wertheimer Geschäfte geöffnet haben.

> Heidelberger Herbst: Eines der größten und beliebtesten Stadtfeste der Region findet am Samstag und Sonntag inmitten der Heidelberger Altstadt statt. Bei elf Bühnen, Flohmärkten, Kunsthandwerk und einem verkaufsoffenen Sonntag ist für jeden etwas dabei.

Die Hauptstraße sowie die Plätze und Gassen der Altstadt werden zur großen Festmeile mit einem attraktiven Programm für Erwachsene und Kinder. Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten gibt es außerdem beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in den Geschäften.

> Weinfest mit Musik: Am Freitag und am Samstag feiert der FV Reichenbuch sein Weinfest mit Hauswinzer Patrick Balz aus Flohnheim. Los geht es heute um 18.30 Uhr mit einem Firmen-Fußballspiel, anschließend feiert DJ Buffer sein Comeback. Am Samstag heizt DJ Tomminger ab 20 Uhr am Sportgelände ein.

> Finale mit Blockflöten: Vier Blockflöten – von der Sopran- bis zur Bassblockflöte – hat Kjell Pauling im Gepäck, wenn er am Sonntag um 15 Uhr die letzte "Gutleutmusik um 3" des Jahres in Mosbach bestreitet. Der Eintritt zum halbstündigen Konzert in der spätgotischen Gutleutkapelle am Friedhof ist frei.

> Lieder unter dem Regenbogen: Mit Popsongs feiert der Kinder- und Jugendchor "Pirol" am Sonntag um 17 Uhr unter dem Motto "May a Rainbow Run Beside You" in der Stiftskirche Mosbach 30. Geburtstag. Musikalische Partner sind das Gitarrenorchester und das Gitarrenensemble "Saitenklang" der Musikschule. Der Eintritt ist frei.

> Flohmarkt rund ums Kind: Der Förderverein der Grundschule Aglasterhausen veranstaltet am Samstag von 14 bis 16.30 Uhr einen Flohmarkt in der Festhalle, bei dem sich alles ums Kind dreht. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.

> Kultur und Kulinarisches: Das Museum Wagenschwend feiert am Sonntag Museumsfest. Es beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, auch Mittagessen wird angeboten. Der Hof des Museums verwandelt sich in einen kleinen Marktplatz mit regionalen Produkten. Am Nachmittag gibt es verschiedene Vorführungen.

> Donauschwaben feiern Kirchweih: Die Landsmannschaft der Donauschwaben Mosbach lädt heute und morgen zum 74. Kirchweihfest ein. Um 18 Uhr ist heute Kirchweihgottesdienst in der St. Josef-Kirche. Das Kirchweihfest am Samstag beginnt um 18 Uhr in der Pattberghalle Neckarelz.

Trachtengruppen sowie die Jugendtanzgruppe und der Tanzkreis der Donauschwaben wirken mit. Auch das Odenwälder Alphornbläser Ensemble und die Showturngruppe "Exotica" sind dabei. Zum Tanz spielt die Kapelle "Die Gschlampadn" aus Schwäbisch Gmünd.

> Köstlich, tierisch, vielfältig: Der Wildpark Schwarzach lädt Jung und Alt am Sonntag von 11 bis 17 Uhr zum Bauernmarkt ein. An über 70 Ständen wird den Besuchern eine Vielfalt regionaler Produkte und handwerklicher Kunst geboten. Die jüngsten Besucher des Bauernmarktes erwartet ein Streichelzoo und viele weitere Tiere, ebenso ein Wildparkquiz und sogar eine Schnitzeljagd stehen auf dem Programm. Auch der "Hoffexpress" rollt im Wildpark ein.

> "Sons of Oxi" bei Tante Gerda: In der Mosbacher Musikkneipe "Tante Gerda" startet am Samstag ab 20 Uhr wieder die Livemusiksaison mit der Band"Sons of Oxi". Ihr Repertoire reicht von den Ärzten über Oasis bis John Denver. Der Eintritt ist frei.

> Lange Filmnacht: In der KZ-Gedenkstätte Neckarelz findet am Samstag von 19 bis 23 Uhr eine lange Filmnacht unter dem Titel "Riefenstahls Liste" statt. Gezeigt werden die Filme "Tiefland" und die kritische Dokumentation "Land des Schweigens und der Dunkelheit". Auch die Lebensgeschichte eines der Komparsen, der später von Auschwitz ins KZ Neckarelz kam, wird beleuchtet. Eine kleine Bewirtung wird angeboten, der Eintritt ist frei.

> Äpfel mit Birnen vergleichen: Die Apfel- und Birnentage im Odenwälder Freilandmuseum Gottersdorf finden mitsamt Sortenbestimmung am Samstag und Sonntag statt. Dazu gibt’s eine Ausstellung alter Apfel- und Birnensorten, die früher überall auf den Streuobstwiesen im ländlichen Süddeutschland zu finden waren, heute jedoch oftmals rar geworden und teils sogar in ihrem Bestand gefährdet sind.

An beiden Tagen besteht die Möglichkeit, eigene Äpfel und Birnen von den beiden Streuobstexperten Barry Masterson (Birnen) und Werner Nußbaum (Äpfel/Pomologenverband Hessen) bestimmen zu lassen. Die Sortenbestimmung findet an beiden Tagen von 11 bis 16 Uhr in der Dreschhalle des Museums statt. Auf der Wiese vor der Dreschhalle wird ab circa 11 Uhr das Mosten von Äpfeln vorgeführt, frischer Saft darf gerne probiert werden. Biergarten und Schankstube des Museums haben am Samstag von 13 bis 16.30 Uhr und am Sonntag ab 11.30 Uhr geöffnet.

Weitere Infos unter Telefon 06286/320 oder per E-Mail an info@freilandmuseum.com.