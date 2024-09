> Rockkonzert für die ganze Familie: Zum 1250-jährigen Bestehen lädt die Gemeinde Haßmersheim am heutigen Freitag um 16.30 Uhr zum Familienkonzert "Rock4Kids" in die Sport- und Festhalle ein. Professionelle Musiker interpretieren deutsche Pop- und Rocksongs aus Radio und TV und ergänzen diese durch eigene Kompositionen.

> Schätze und Genuss: Der Heimatverein Neckarelz-Diedesheim lädt am Samstag und Sonntag ins Weindorf auf den Neckarelzer Messplatz ein. Auch der große Antik-, Floh- und Trödelmarkt findet am Samstag von 8 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt. Die offizielle Eröffnung des Weindorfs beginnt am Samstag um 17 Uhr am Stand von Marion & Tschak, ab 20 Uhr spielt die Band "plug ’n’ play". Die Kindertanzgruppe des Tanzsportzentrums ist am Sonntagnachmittag gleich zweimal aktiv, "Saxophonix" übernimmt den Musikpart.

> "Song Contest" im Streudorf: Im Rahmen des Dorfplatzfestes veranstaltet der MGV Sattelbach am morgigen Samstag ein Dorfsingen rund um das Bürgerzentrum. Am "Song Contest" (ab 19 Uhr) kann jeder teilnehmen. Für Verpflegung ist gesorgt.

> Oktoberfest in der Waldstadt: Die Mitglieder des VfB Mosbach-Waldstadt feiern am Samstag an der Grundschule in der Waldstadt ihr traditionelles Oktoberfest. Beginn ist um 16 Uhr, ab 20 Uhr öffnet neben dem Festzelt die überdachte Cocktail-Bar.

> Regionales aus der Natur: Vielfältige Produkte aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald stehen beim Naturparkmarkt in Haßmersheim im Mittelpunkt. Am Sonntag findet dieser zum ersten Mal in der Neckartal-Gemeinde statt. Rund ums Rathaus präsentieren sich von 11 bis 18 Uhr rund 45 regionale Anbieter. Auch das Schifffahrtsmuseum in der Friedrichstraße hat geöffnet.

> Hunde gehen baden: Im Terrassenfreibad Gundelsheim ist am Sonntag von 13 bis 17 Uhr Hundebadetag. Damit der Vierbeiner ins Becken darf, sind Nachweise einer Tollwutimpfung sowie einer bestehenden Haftpflichtversicherung mitzubringen.

> Neckarburken feiert groß: Der Römerverein Elantia veranstaltet anlässlich der 1250-Jahr-Feier von Neckarburken am Sonntag wieder ein Römerfest. Das Fest beginnt um 12 Uhr auf dem Platz zwischen der Friedenskirche und dem Museum am Odenwaldlimes. Elztals Bürgermeister Marco Eckl wird es um 13 Uhr zusammen mit römischen Soldaten eröffnen.

Es gibt Vorführungen und Patrouillengänge zum Kohortenbad, auch mit Pfeil und Bogen kann geschossen werden. Gefeiert wird das Jubiläum aber auch schon am Samstagnachmittag (ab 14.30 Uhr), unter anderem mit Umzug und Feuerwehrfahrzeugschau. Um 19 Uhr wird zum Jubiläumsfestakt ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen.

> Siedler laden ein: Die Siedlergemeinschaft Trienz lädt am Sonntag zum Siedlerfest auf die Waldwiese oberhalb der Waldstraße ein. Los geht’s um 11 Uhr, um die Mittagszeit wird die Chorgemeinschaft MGV Trienz / MGV Limbach mit von der Partie sein.

> "Nobody’s Perfect": Im Burggraben Neckarelz findet am Samstag von 11 bis 20 Uhr eine Benefizveranstaltung für Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen statt. Bei freiem Eintritt gibt es reichlich Musik und Vorführungen für die ganze Familie. Alle teilnehmenden Künstler treten ohne Gage auf.

> Stadtführung für Familien: Eine Stadtführung für Familien mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren findet am Sonntag um 15 Uhr in Mosbach statt. Diese leicht verständliche Führung soll eine Entdeckungstour aus Sicht der Kinder werden. Treffpunkt ist am Marktplatz. Tickets in der Tourist Info oder unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen.

> Unterwegs auf dem Neckarsteig: Am Sonntag lädt Wanderführerin Tanja Lichtenberger dazu ein, einen Teil des Neckarsteigs in der Gruppe zu erleben. Die Etappe startet am Marktplatz in Mosbach und führt über die Burg Hornberg, den Michaelsberg und die Himmelsleiter nach Gundelsheim. Mit der S-Bahn geht es später zurück nach Mosbach. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Tourist Info, wo es – wie unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen – auch Tickets gibt.

> Wanderung auf dem alten Waldlehrpfad: Der Heimatverein Obrigheim lädt am Samstag zu einer Wanderung über die noch begehbaren Teile des ehemaligen Mörtelsteiner Waldlehrpfads mit dem Heimatkundler Markus Wieland ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Friedhof.

> Auf den Spuren der Schokolade: Am Samstag findet um 18.30 Uhr in der Deutschmeisterhalle in Gundelsheim ein Abend mit Schokolade, Musik und Kunst statt. Die Schokoladenmanufaktur Schell lädt anlässlich des 100. Firmenjubiläums ein, in die faszinierende Welt der Schokolade einzutauchen und die Vielfalt und Raffinesse edler Kakaosorten zu entdecken.

> Blaue Stunde mit Mangold: Maximilian Mangold (Gitarre/Laute) gestaltet am Sonntag um 18 Uhr die letzte "Musik zur blauen Stunde" in diesem Jahr in der ehemaligen katholischen Kirche in Aglasterhausen.

> Vielfältige Kunst: Der Kunstverein lädt am Sonntag um 11 Uhr zur Eröffnung der Mitgliederausstellung "aUsDeNfUgEn" ins Alte Schlachthaus nach Mosbach ein. Kunstinteressierte erwartet eine Vielfalt von künstlerischen Ansätzen bei den Arbeiten.

> Großes Kino: Das Kinomobil zeigt am Freitag im Gemeindehaus Maria Frieden in Limbach zwei Filme: Um 17 Uhr geht es los mit "Sieger sein", um 19.30 Uhr wird die Tragikomödie "Andrea lässt sich scheiden" gezeigt.

> Offene Türen: Sein 40-jähriges Bestehen feiert der Gewerbepark "Rio" in Osterburken am Sonntag mit einem großen Tag der offenen Tür und zahlreichen Aktionen. Die ansässigen Firmen und der Zweckverband haben von 10 bis 17 Uhr ein spannendes Programm vorbereitet und bieten nicht nur Informationen, sondern auch Unterhaltung für alle Altersgruppen. Von 9 bis 18 Uhr wird ein Shuttleservice angeboten, der im 30-Minuten-Takt von der Innenstadt Osterburken und von Merchingen kostenfrei pendelt. Der Gewerbepark selbst wird am Sonntag für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein, Parkplätze sind ausgewiesen.

> Feiern wie die Wikinger: Die Zeit der Wikinger wird am Wochenende in Osterburken wieder lebendig. Dazu trifft sich die deutsche Wikingerszene im Histotainment-Park "Adventon", um Leben und Alltag des Frühmittelalters nachzuempfinden und für Besucher anschaulich darzustellen. Zahlreiche Darsteller in originalgetreuen Gewändern zeigen am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr das Leben der Wikinger mit ihren Bräuchen, Handwerkskünsten und kulinarischen Spezialitäten.

> Kindertag, Buchen: Bunt, laut und lustig wird es beim Kinder- und Familientag am Samstag ab 14 Uhr in der Stadthalle. Viele attraktive Aktionen sowie Überraschungen von Verbänden des Kreisjugendrings laden an diesem Nachmittag Kinder mit ihren Familien zum Mitmachen ein. Es kann sich unter anderem auf "Bubble Balls", Riesenbaustelle, Teddybären oder auch auf Kinderschminken gefreut werden. Zudem gibt es leckere Köstlichkeiten in der eigens eingerichteten Kindertagsfamiliengaststätte. Organisiert wird dieser Nachmittag vom Jugendreferat des Landratsamts und dem Kreisjugendring des Neckar-Odenwald-Kreises.

> Open-Air-Kino, Buchen: Im besonderen Ambiente des Museumshofs findet am Wochenende das Buchener Open-Air-Kino statt. Am Samstag wird zum "Rehragout-Rendezvous", einem der beliebten Eberhofer-Krimis aus dem Jahr 2023, eingeladen. Am Sonntag folgt die französische Komödie "Oh la la – wer ahnt denn sowas" aus dem Jahr 2024. Die humorvolle Unterhaltung startet jeweils um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es in der Tourist-Information oder an der Abendkasse.

> Kinder- und Spielzeugbasare: Verschiedene Basare locken am Wochenende unter dem Titel "Rund ums Kind". Der Herbst-Winter-Basar der Krabbelstube in Walldürn findet am Samstag von 13 bis 15.30 Uhr in der Nibelungenhalle statt. In Altheim in der Kirnauhalle kann am Samstag von 11 bis 13.30 Uhr beim Förderverein Kindergarten und Grundschule gestöbert werden. Am Sonntag veranstaltet der Ortschaftsrat Eberstadt von 13.30 bis 15.30 Uhr den Herbstbasar für Babys und Kinder in der Sporthalle.

> Weinfest, Hainstadt: Sein 50-jähriges Bestehen feiert der Musikverein am Wochenende im Rahmen des "Heeschter Weinfest" im Pfarrhof. Weine der Becksteiner Winzer, passende Speisen sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag und ein Mittagstisch am Sonntag laden zum Verweilen ein. Ein musikalisches Programm am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr sorgt für Unterhaltung. Zum Höhepunkt des Abends werden am Samstag die erste Heeschter Weinkönigin und der erste Heeschter Weinkönig gekürt. Am Samstagnachmittag wird ab 15.30 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr ein Kinderprogramm angeboten.

> Messe, Königshofen: Das größte tauberfränkische Volksfest geht mit einer einzigartigen Mischung aus traditionellen Fahrspaßklassikern und neuen Highlights, einem

umfangreichen Angebot an Markthändlern, der Gewerbeausstellung auf dem Freigelände sowie der Agima-Messeshow in den Ausstellungshallen weiter. Bis Sonntag lockt das Treiben auf dem Messegelände täglich ab 11 Uhr mit einem bunten Programm.

> Schlossmarkt und Antikmarkt, Erbach: Zahlreiche Marktbeschicker sorgen am Samstag dafür, dass sich die Besucher des Erbacher Schlossmarkts auf eine bunte Auswahl an Kunsthandwerk, regionalen Produkten und kulinarischen Angeboten freuen können. Von 13 bis 18 Uhr lädt der Genussmarkt auf dem Marktplatz mit abwechslungsreichen Ständen, einem Musik- und Kinderprogramm zum Verweilen ein. Von 11 bis 17 Uhr kann auf dem Antikmarkt im Hof von Schloss Erbach bei zahlreichen Händlern gestöbert, gebummelt und eingekauft werden. Auch hier ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Während des Antikmarkts können Interessierte ihre Kunstwerke und antiken Schätze in der Orangerie des Erbacher Lustgartens von Experten schätzen lassen. Eine Anmeldung zu den kostenfreien Schätzungen ist nicht erforderlich.