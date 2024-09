> "Quetschefeschdle", Höpfingen: Das "Quetschefeschdle" findet am Samstag am und um den Plan statt – nach dem Festumzug, der um 13.30 Uhr an der Schule beginnt und am Kirchplatz gegen 14 Uhr kurz für das traditionelle Ballonwettfliegen unter der Leitung von Bürgermeister Christian Hauk und mit fröhlicher musikalischer Begleitung der Trachtenkapelle des Musikvereins Höpfingen unterbrochen wird.

Um 15 Uhr beginnt am Plan ein buntes Programm für Groß und Klein. Geboten sind unter anderem Cocktails, eine Weinlounge und Quetscheblaatz. Der Gesangverein stellt die Festkönigin und ihre Begleiterinnen.

Das „Quedschefeschdle“ in Höpfingen bietet am Samstag Spaß für die ganze Familie.

Eine Treckerausfahrt und die "Hauschnome-Tour" unter dem Motto "Durch Höpfi mit Rotschi" mit kleiner kulinarischer Überraschung starten um 15 Uhr. Außerdem gibt es eine Spielstraße, eine Schauschmiede, Feuerwehrvorführungen, Bastelaktionen und ein Kindertheater.

> Blaulichttage, Buchen: Die Buchener Feuerwehr veranstaltet am Wochenende ihre Blaulichttage. Los geht es mit dem zweiten Gauditurnier am Samstag. Dabei beweisen fünfköpfige Gruppen ab 16 Uhr an verschiedenen Spielstationen ihr Geschick und sammeln Punkte. Anschließend veranstaltet die Feuerwehr eine Blaulichtparty mit DJ und Bar. Am Sonntag öffnet die Feuerwehr ab 11.30 Uhr die Gerätehaustore und zeigt, was die Blaulichtfamilie kann. Besucher können Feuerwehr, DRK, THW, Polizei und DLRG näher kennenlernen. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein der Feuerwehr Buchen.

> Jubiläum der Lebenshilfe, Buchen: Die Lebenshilfe feiert am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür das 45-jährige Bestehen. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher das Lebenshilfezentrum besichtigen und die Aktionen für Groß und Klein genießen. Nach dem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr spielt der Musikverein Hainstadt zum Frühschoppen.

Um den Mittagstisch kümmert sich die FG "Heeschter Berkediebe". Ab 14 Uhr zeigt die Hausband "Happytones" ihr Können. Während Kinder auf dem neuen Spielplatz oder beim Kinderschminken verweilen, können sich alle Besucher bei Getränken und an der Kuchentafel bedienen.

> Weinwanderung, Külsheim: Die herrliche Naturlandschaft auf der Höhe des Lieblichen Taubertals können Interessierte am Sonntag erkunden und gleichzeitig die Külsheimer Weinvielfalt in den Weingütern in gemütlicher Atmosphäre genießen. Der Weinwanderweg ist ein Rundweg zwischen Külsheim und Uissigheim mit Verkostungen. Die reine Gehzeit beträgt rund drei Stunden.

Der Wanderweg ist ausgeschildert. Gute Ausgangspunkte sind der Schlossplatz Külsheim oder der Dorfplatz Uissigheim (gute Parkmöglichkeit). Veranstaltet wird der Weinwandertag von Weinvermarktern aus Külsheim und Uissigheim. Zum Auftakt der Veranstaltung wird um 11 Uhr am Külsheimer Schloss ein Glas Secco ausgeschenkt. Eigene Gläser können mitgebracht werden.

> Blasmusik, Bronnbach: Die kostenlose Konzertreihe "Blasmusik am Sonntag" findet am Sonntag um 14 Uhr mit der Musikkapelle der Feuerwehr Röttbach statt. Besucher nehmen sich einen Stuhl und dürfen sich ihren Lieblingsplatz im Abteigarten des Klosters suchen. Bei schönem Wetter werden im Biergarten neben der Orangerie Getränke und kleinere Speisen angeboten. Im Internet unter www.kloster-bronnbach.de gibt es weitere Informationen.

> Jubiläum von Radweg und TV, Schneeberg: Sein 100-Jahr-Jubiläum feiert am Sonntag der TV Schneeberg. Der Festtag startet um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst auf der Wiese an der Turnhalle. Ab 11 Uhr gibt es einen Frühschoppen mit den Schneeberger Musikanten, ab 11.30 Uhr Mittagstisch mit Festreden.

Gegen 14 Uhr feiern Schneeberg und Rippberg das 25-jährige Bestehen des verbindenden Fahrradwegs. Am Bürgerhaus (Petersbrunnenstraße 15) in Rippberg fahren zuvor um 13 Uhr die Bürgermeister Kurt Repp (Schneeberg) und Meikel Dörr (Walldürn) mit dem Fahrrad zum Fest – Interessierte können sich der Tour anschließen.

> Ensemble "Vocapella", Hettingen: Freunde des anspruchsvollen Chorgesangs kommen am Sonntag um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche in Hettingen auf ihre Kosten: Anlässlich des Doppeljubiläums "250 Jahre Pfarrkirche St. Peter und Paul" und "1250 Jahre Hettingen" gastiert das Ensemble "Vocapella" aus Limburg in Hettingen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Das 2007 gegründete "Ensemble Vocapella" besteht aus jungen Männern aus der Region Limburg, die ihre gemeinsamen musikalischen Wurzeln bei den Limburger Domsingknaben haben und sich unter der Leitung von Tristan Meister dem anspruchsvollen Männerchorgesang widmen. Das Repertoire des Chors umfasst geistliche und weltliche Männerchorliteratur aller Epochen.

> Colours, Walldürn: Die Walldürner Band "Colours" spielt am Samstag ab 20 Uhr im Museum "Zeit(T)räume" in der Unteren Vorstadtstraße 45 in Walldürn. Peter Kempf (Gitarre/Bass), Michael Schwarz (Gitarre/Bass), Ralf Trabold (Drums) und Sängerin Ann-Kathrin Schneider interpretieren Balladen und Rock- und Popsongs auf ihre eigene Art. Zu hören bekommt das Publikum Klassiker, aktuelle Songs, aber auch unbekanntere "Perlen". Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

> Band "Should Have Known", Adelsheim: Harte Riffs, druckvolle Gitarren, eingängige Melodien und mehrstimmigen Gesang bietet die Band "Should Have Known" ("SHK"). Mit Steffen Gold an Bass und Vocals, Rene Gold und Thorsten Gehrig an den Gitarren und Andreas Keller an den Drums sind die Alternative-Rocker aus Nordbaden bereits seit 2011 in der hiesigen Rockszene unterwegs.

Im Set der Band findet sich neben Alternative- und Stoner-Rock die ein oder andere Ballade bis hin zum klassischen Punk-Rock-Song. Zudem gibt es Cover der etwas härteren Gangart. Wem also Volbeat, "Foo Fighters", "Korn" oder "Rammstein" ein Begriff sind, der dürfte bei einem "SHK"-Gig auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Am Freitag heizt die Band ab 22 Uhr im "Löwenkeller" in Adelsheim ein.

> "Broudfeschd", Bödigheim: Die FG "Bedemer Hannmertli" veranstaltet am Samstag die zweite Auflage ihres "Broudfeschds" am Jugendhaus in Bödigheim. Beginn ist ab 17.30 Uhr. Es gibt gebackenes Brot aus dem Holzofen.

> Mosbacher Sommer, Neckarelz: Finale mit Freunden: "Jazzed Friends" gestalten am Sonntagnachmittag im Burggraben den Abschluss des Mosbacher Sommers 2024. Klangkräftig unterstützt werden die allesamt aus der Region stammenden und inzwischen überaus renommierten Solisten Nicole Metzger, Ingolf Burkhardt, Ludwig Nuss und Steffen Weber von der Ralph Schweizer Big Band unter der Leitung von Ralph Schweizer, der Uni-Big-Band Siegen unter deren aktuellem Leiter Martin Reuthner und dem Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg ("LaJazzo" BW) unter der künstlerischen Leitung von Klaus Graf.

Los geht es am Sonntag um 16.30 Uhr im Burggraben in Neckarelz, die Gäste dürfen sich auf einen internationalen musikalischen Querschnitt von Swing über Funk bis zu heißen Salsa-Rhythmen und einen Abriss der gesamten Big-Band-Geschichte freuen. Tickets gibt es an der Veranstaltungskasse.

> Russische Volksmusik, Mosbach: Eine echte Familienangelegenheit ist am Samstag um 19 Uhr das klassische Konzert in der Stiftskirche Mosbach. Es musizieren die aus dem russischen Karelien stammenden Ausnahmemusiker Alexey und Olga Kleshchenko sowie deren Tochter Daria und ihr Sohn Aleksandr. Weit über die große Tradition russischer Volksmusik hinausgehend, erwartet das Publikum ein besonderes Musikerlebnis. Die Künstler beziehen in ihrem Konzertprogramm Werke klassischer Komponisten mit ein. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen

> Familienmesse "famfair", Obrigheim: Die Neckarhalle in Obrigheim wird am Sonntag von 11 bis 17 Uhr zur Anlaufstelle für Klein, Mittel und Groß. Die Familienmesse "famfair" verspricht allerlei Information und Unterhaltung. Der Eintritt ist frei.

> Kerwe, Schwarzach: Die nächste Kerwe ist im Kleinen Odenwald zu zelebrieren – in Schwarzach startet das bunte Treiben am Freitag mit dem Musikzug um 18.30 Uhr und dem Fassanstich um 19 Uhr. Gefeiert wird in der Folge am Festgelände unweit von Freibad und Schwarzachhalle – bis Montagabend die Kerweschlumpel in Rauch aufgeht.

> Geflüster in den Gassen: Die vielen schönen Gassen der Mosbacher Altstadt stehen am heutigen Freitag im Mittelpunkt einer Stadtführung mit Roswitha Koos. Beinahe jeder Straßenname und jedes Schild flüstert den Besuchern seine Historie zu. Koos kennt viele Geschichten und teilt sie gerne mit ihren Gästen.

Treffpunkt der gut eineinhalbstündigen Führung ist um 14.30 Uhr an der Tourist Info am Marktplatz. Eine Voranmeldung unter Tel.: 06261.91880 oder direkt in der Tourist Info ist erforderlich. Tickets können auch online unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen gebucht und bezahlt werden.

> Hoch hinaus, tief hinein: Und noch eine Führung: Im Rahmen einer Altstadttour unter Regie von Tanja Lichtenberger-Tsiapkinakis geht es am Samstag auch hoch hinaus. Zum Abschluss der Führung durch die Fachwerkstadt, die um 11 Uhr an der Tourist Info am Marktplatz startet, steht nämlich auch eine Rathausturmbesteigung. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

> Musik in der Stiftskirche – Part II: Popsongs erklingen beim Lifesong-Gottesdienst, zu dem am Sonntag um 10.10 Uhr in die Stiftskirche in Mosbach eingeladen wird. Ein besonderes Musikerlebnis in besonderem Ambiente.

> Musik im Begegnungszentrum: Musikalisch und beschwingt geht es am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr auch im "fideljo", dem Begegnungszentrum der Johannes-Diakonie in Mosbach, zu. DJ Adi will dort für die stimmigen Songs und Stimmung sorgen.

> Waldsteige feiert: Ein ökumenischer Gottesdienst eröffnet am Sonntag 11 Uhr das alljährliche Waldsteigefest. Im Anschluss wird am Ökumenischen Zentrum gemeinsam der besondere Tag zelebriert.

> Fischer feiern und genießen: Auf dem Vereinsgelände gegenüber der Elan-Tankstelle lädt der Fischereiverein Mosbach und Umgebung am Sonntag von 11 bis 17 Uhr zum Fischerbesen ein.

> Vorhang auf für die Marionetten: "Wer suchet, der findet" heißt es am Samstag und Sonntag (jeweils um 15 Uhr) in Stefans Marionettentheater in Aglasterhausen. Das kleine Theater befindet sich am Ortsausgang in Richtung Schwarzach, Karten gibt’s vor Ort.

