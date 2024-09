> Schützenmarkt, Buchen: Zum Endspurt lädt der Schützenmarkt bis Sonntagabend ein. Bis dahin kann rund um den Musterplatz noch ausgiebig gebummelt, geschlemmt und gefeiert werden. Am heutigen Freitag spielen ab 19 Uhr "Die Himmeltaler" im Festzelt, am Samstag gibt es ab 19 Uhr Unterhaltung mit der "Mückenlocher Partyband", bevor ab 20.30 Uhr der Fackelzug der Reservisten startet.

Am letzten Festsonntag unterhält die "BCH-Bloos-Band" zum Frühschoppen, um 13.30 Uhr findet dann der Umzug der Kreisschützen statt, und ab 17 Uhr spielt "Mo-GigS" zum Festausklang. Die Ausstellung der Künstler und Kunsthandwerker ist täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Außerdem haben am zweiten Schützenmarktsonntag traditionell die Fachgeschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

> Kartoffelfest, Gottersdorf: Das Kartoffelfest im Freilandmuseum Gottersdorf bietet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr ein vielfältiges, auf die Jahreszeit abgestimmtes Programm. Kartoffeln können selbst geerntet und in der Kartoffelwaschmaschine gewaschen werden. Eine Kräuter-Führung, Kartoffeldruck und eine Strohhüpfburg runden das Programm ab. Außerdem streift ab 13 Uhr der Clown Seppelino mit seiner Gehilfin Fridoline durch das Gelände und bringt große und kleine Besucher zum Lachen.

> Brotmarkt und Buchmachermarkt, Mosbach: Ein doppeltes Marktspektakel lockt am Wochenende in die Mosbacher Altstadt: Am Samstag weht ab 9 Uhr der verführerische Duft nach frisch gebackenem Brot über den Markt- und Kirchplatz. Regionale Anbieter präsentieren auf dem Kurpfälzer Brotmarkt eine Auswahl ihrer kreativen Spezialitäten, hauseigene Kuchen, Gebäck und andere feine Backwaren sowie ein vielfältiges Angebot an raffinierten Brotaufstrichen und Dips – herzhaft und süß – Käse, Salami, Schinken, hausgemachte Marmeladen und alles, was zusammen mit Brot noch besser schmeckt.

Auch Mitmachaktionen und Musik werden geboten. Die Geschäfte in der Fußgängerzone haben bis in den Nachmittag geöffnet. Ebenfalls am Samstag startet ab 11 Uhr der Buchmachermarkt. Im Rathaussaal und im Hospitalhof laden Aussteller ein, Papier in all seinen Facetten zu erleben.

Während im Druckmuseum Handsatz, Letternguss und Drucktechnik wie zu Gutenbergs Zeiten gezeigt werden, wartet die Druckwerkstatt nebenan auf kreative Druckkünstler. Am Sonntag wird das Erlebnis um einen Bücherflohmarkt auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone erweitert.

> Großer Markt, Külsheim: Das viertägige Volksfest mit vielen Aktionen und Angeboten wird bis Sonntag in Külsheim gefeiert. Dabei verwandelt sich das gesamte Stadtgebiet in eine Erlebnismeile und bietet Abwechslung und Unterhaltung für Gäste jeden Alters. Neben den verschiedenen Ständen und Fahrgeschäften auf dem Schlossplatz stellt das Feuerwerk am Sonntagabend wieder ein Highlight dar.

> "Mallorca Sommer Festival", Bad Mergentheim: Party total ist beim "Mallorca Sommer Festival" am Samstag in Bad Mergentheim angesagt. Von 14 bis 22 Uhr sorgen Live-Acts wie Mia Julia, Ikke Hüftgold, Lorenz Büffel und viele mehr auf dem Volksfestplatz für ein Partyfestival der Extraklasse. Einlass ist strikt ab 18 Jahren. Tickets sind nur nur online erhältlich.

> Festival für Straßenkunst Würzburg: Für ein Wochenende verwandelt sich die Fußgängerzone in Würzburg in ein großes Theater. Hunderte Künstler aus aller Welt bieten mit Musik, Jonglage, Feuershows, Kinderunterhaltung, Tanz und Artistik der Spitzenklasse eines der größten Festivals für Straßenmusik und -kunst in ganz Europa. Die Künstler treten von Freitag bis Sonntag direkt auf den Straßen der Innenstadt auf.

> Kerwemarkt, Erbach: Mit dem Erbacher Kerwemarkt sorgt ein traditionsreiches Straßenfest am Sonntag von 12 bis 18 Uhr mit zahlreichen Ständen und Aktionen rund um den Marktplatz und in den Einkaufsstraßen für ein buntes Treiben. Die Geschäfte haben an diesem verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen geöffnet und sich spezielle Angebote einfallen lassen. Neben einem musikalischen Programm gibt es auch das beliebte Entenrennen.

> Weindorf, Heilbronn: Rund um das historische Rathaus bietet das Heilbronner Weindorf bis 14. September edle Tropfen in einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit viel Live-Musik. Weingenuss mit circa 350 regionalen Weinen, Seccos, Sekten und leckerem Essen von Currywurst über Schwäbisch-Deftiges bis hin zu orientalischem Streetfood warten auf Festbesucher. Geöffnet hat das Weindorf montags bis freitags von 16 bis 23 Uhr, samstags von 14 bis 23 Uhr und sonntags von 14 bis 22 Uhr.