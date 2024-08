> Schützenmarkt, Buchen: Der Buchener Schützenmarkt findet jährlich in der ersten Septemberwoche statt und verbindet buntes Markttreiben mit fröhlichem Festvergnügen. Beim 195. Buchener Schützenmarkt werden 76 Marktbeschicker dabei sein. Die Festbewirtung im Festzelt übernehmen Groll & Sohn aus Michelstadt. Wie im Vorjahr wird es traditionelle Festzeltgerichte wie Würste, Pommes, Schnitzel und Hähnchen geben, ergänzt um Burger, Kochkäse-Pommes oder Mexican-Style-Pommes.

Für Stimmung im Zelt, das 2000 Besuchern Platz bietet, werden unter anderem "Die Waldmühlbacher", "Die Mückenlocher", "Die Himmeltaler" und die Buchener Stadtkapelle sorgen. Wer auf Nervenkitzel steht, auf den warten die Fahrgeschäfte "Breakdance" und "Top Spin No. 2". Autoscooter und Kinderkarussell komplettieren das Angebot im Vergnügungspark. Los geht der Schützenmarkt am Samstag um 16 Uhr mit dem großen Eröffnungsumzug.

> Kunstausstellung, Buchen: Parallel zum Buchener Schützenmarkt findet in der Stadthalle die große Kunstausstellung, organisiert von Christine Böhrer, statt. Geboten wird viel Schönes, das Herz und Seele erfreut: Die Künstler präsentieren Schmuckkreationen, Tiffany-Arbeiten, Holzarbeiten, Fastnachtsfiguren, Handarbeiten, Hofladenprodukte und vieles mehr. Die Ausstellung ist täglich, außer Montag und Dienstag, von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

> Michaelismesse, Miltenberg: Noch bis Sonntag wird auf dem großen Gelände am Main gefeiert, gegessen, getrunken, geschunkelt, gebummelt, geschaut und eingekauft. Neben Fahrgeschäften wie Riesenrad, Karussell & Co. locken Festbier und (Franken-)wein sowie weitere kulinarische Spezialitäten zum längeren Verweilen.

In Miltenberg gibt es nicht nur ein Festzelt, einen Biergarten und ein Weinzelt, sondern auch eine Verkaufsmesse auf dem Markt- und Ausstellungsgelände sowie einen Vergnügungspark. Diverse Musikkapellen – nicht nur aus der Region – sorgen für eine zünftige Stimmung. Zudem ist wieder ein Feuerwerk geplant – die Raketen werden diesmal nicht traditionell unten am rechten Mainufer, sondern in der Nähe der Mildenburg am Grauberg abgefeuert. Abwechslungsreich ist täglich das Programm im Festzelt und im Biergarten beim Lechner-Wirt mit attraktiver Unterhaltungsmusik aus der Region und mit bekannten bayerischen Partybands.

> Odenwälder Freilandmuseum, Gottersdorf: Unter dem Motto "Bitte nicht ins Fettnäpfchen treten" findet am Sonntag, 1. September, im Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf ein öffentlicher Spaziergang statt. Museumsführerin Marion Breunig geht Redewendungen und geflügelten Worten wie "ein Armutszeugnis ausstellen" oder "einen Riegel vorschieben" nach. Beim Gang durch ausgewählte Museumshäuser erfahren die Teilnehmer beispielsweise auch, wo die Begriffe "einen Zahn zulegen" oder "ins Fettnäpfchen treten" herkommen.

Der Schwerpunkt des Spaziergangs liegt auf Redewendungen und Sprichwörtern, die sich anhand der alten Häuser und dem ländlichen Leben in vergangenen Zeiten erklären lassen. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Brunnen vor dem Biergarten. Die Tour findet auf Spendenbasis statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

> Abkühlung im Freibad: Der Blick auf die Wettervorhersage verspricht erneut ein warmes und sonniges Wochenende. Wer auf der Suche nach einer Abkühlung ist, findet diese zum Beispiel im Freibad. In Buchen ist das Waldschwimmbad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, Kassen- und Einlassschluss ist 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeit.

Auch in Adelsheim hat das Freibad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Einlass ist von 9 bis 19 Uhr. Die Öffnungszeiten im Freibad in Walldürn sind täglich von 11 bis 19 Uhr. Kassenschluss ist um 18 Uhr, Badeschluss um 18.45 Uhr.