> "Heimatsound"-Open-Air, Buchen: Beim diesjährigen "Heimatsound"-Open-Air präsentieren "Café del Mundo" gemeinsam mit der Neuen Philharmonie Frankfurt am Samstag um 20 Uhr am Wartturm ihr neues Programm "GuitaRevolution". Dabei trifft Rachmaninow auf Safri Duo und Michael Jackson auf AC/DC. Beim Konzert werden die Gitarristen auch drei Lieder ihres Projekts "80er unplugged" präsentieren. In gewohnt ungezwungener und familiären Atmosphäre kann sich jeder seinen eigenen Gartenstuhl, Decke oder Matte mitbringen. Damit alle gut auf den Wartberg kommen, wird ein Shuttleservice eingerichtet: Ab 18 Uhr fährt der Bus ab dem Musterplatz sowie ab der Bushaltestelle in der Eberstadter Straße im zehnminütigen Takt zum Wartturm. Jeder Konzertbesucher, der mitfahren möchte, kann zusteigen. Mit dem Auto darf der Wartturm nicht angefahren werden. Die Zufahrt zum Areal rund um den Wartturm ist zudem am Tag des Konzerts ab 15 Uhr gesperrt. Tickets gibt es unter www.mundoshop.de oder in der Tourist-Information in Buchen.

> "Annotopia", Bad Mergentheim: Der Park des Bad Mergentheimer Residenzschlosses bildet am Wochenende die stimmungsvolle Kulisse für Deutschlands größtes Fantasy-Festival "Annotopia". Hunderte Mitwirkende aus ganz Europa verwandeln Schlosspark sowie Schlosshof in eine bunte, kuriose Abenteuerwelt. Dabei treffen Besucher Dinosaurier, futuristisch-fiktionäre Star-Wars-Helden, Orks, Feen, Elfen, Zwerge, Wikinger, Piraten, Römer und mittelalterliche Ritter. Wohin das Auge blickt, begeistern Kostüme und Kulissen, die bis ins Detail liebevoll ausgestaltet sind. Bereits am Freitag geht es ab 18 Uhr beim "Annotopia-Warm-Up" im Schlosshof fulminant los. Tickets in verschiedenen Kategorien gibt es online unter www.annotopia.eu oder vor Ort. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 18 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

> Kerwe in Neckarelz: Der Heimatverein Neckarelz/Diedesheim lädt wieder zur Kerwe ein. Gefeiert wird von Samstag bis Montag auf dem Marktplatz von Neckarelz. Los geht’s am Samstag um 17 Uhr mit dem Fassanstich. Danach gibt es Bewirtung und Barbetrieb, für den musikalischen Ausklang sorgt "Keep the Groove". Am Sonntag startet die Kerwe um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in den Familientag. Ab 12 Uhr gibt es Musik. Samstags und sonntags findet auf dem Messplatz außerdem der große Flohmarkt zur Kerwe statt. Am Montag gibt es den traditionellen Mittagstisch und den Abschluss der Kerwe.

> Altstadtfest in Michelstadt: Die Bündelung von Altstadtfest und langer Einkaufsnacht der Vereine Förderkreis Historisches Michelstadt und des Gewerbevereins Michelstadt hat schon lange Tradition. Die ganze Innenstadt – von der Bahnhofstraße durch die Fußgängerzone über den Marktplatz bis zum Lindenplatz mit Einbezug der Oberen und Unteren Pfarrgasse – hat sich für das Altstadtfest von Freitag bis Sonntag und die lange Einkaufsnacht am Samstag herausgeputzt. Natürlich darf auch der Genuss für den Gaumen nicht fehlen. Hier locken sämtliche Gastronomiebetriebe und Cafés mit besonderen kulinarischen Leckereien ihre Gäste.

> Open-Air-Kino, Mosbach: Auf der rund 70 Quadratmeter großen Riesenleinwand im großen Elzpark können Filmfreunde noch an drei Tagen Top-Filme unter freiem Himmel genießen – Popcorn und Sternschnuppen-Feuerwerk inklusive. Das Mosbacher Sommer-Open-Air-Kino bietet am Freitag den Film "A Killer Romance", am Samstag "Ich – Einfach unverbesserlich 4" und am Sonntag "Oh la la – Wer ahnt denn sowas?" – jeweils ab ca. 21.15 Uhr bei ausreichender Dunkelheit. Tickets gibt es unter www.diginights.com oder an der Abendkasse.

> Burgfilmfest, Wertheim: Die Burgfilmfest-Saison ist in vollem Gange. Zum Familientag am Freitag läuft "Ich – einfach unverbesserlich 4", am Samstag wird "Chantal im Märchenland" gezeigt, und am Sonntag kommt "Poor Things" auf die Leinwand. Filmbeginn ist jeweils um 21 Uhr, wenn die Dunkelheit hereingebrochen ist. Tickets gibt es unter www.burgfilmfest.de oder an der Abendkasse.