> Volksfest, Bad Mergentheim: Das Bad Mergentheimer Volksfest auf dem Volksfestplatz bietet vier Tage lang einen attraktiven Rummelplatz mit allem, was dazugehört. Los geht’s am Freitag ab 17 Uhr, der Bieranstich erfolgt gegen 19 Uhr. Am Samstag startet der Festbetrieb um 14 Uhr. Nachmittags gibt es besondere Angebote für Senioren und Familien. Der Volksfestsonntag startet um 12 Uhr.

