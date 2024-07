> Spielblüten-Spielefest, Mosbach: Am Sonntag heißt es wieder "Spaß für die ganze Familie", wenn von 14 bis 18 Uhr das Spielblüten-Spielefest im Kleinen Elzpark stattfindet. Spannende Spiele, sportliche Herausforderungen und viele abwechslungsreiche Attraktionen warten darauf, getestet und gemeistert zu werden. Die kleinsten Gäste können sich in der Spielewelt des Babybereiches austoben. Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info Mosbach, unter www.reservix.de und bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen sowie am Sonntag vor Ort.

> Musikfest, Höpfingen: Das Musikfest in Höpfingen verspricht ein Wochenende voller musikalischer Unterhaltung und Spaß für die ganze Familie. Am Samstag startet das Fest um 15 Uhr mit einem Spielenachmittag für Kinder. Das Spielemobil, ein Sandkasten sowie "1, 2 oder 3" und vieles mehr sorgen für gute Laune beim Nachwuchs. Ab 17.30 Uhr können sich die Besucher auf beeindruckende musikalische Auftritte freuen.

Am Sonntag wird das Musikfest um 10 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst mit musikalischer Umrahmung fortgesetzt. Im Anschluss erfolgt der traditionelle Bieranstich sowie weitere musikalische Unterhaltung. Eine gemütliche Atmosphäre verspricht der Festausklang ab 18 Uhr mit dem Musiker- und Künstlerstammtisch aus Höpfingen.

> Open-Air-Party, Heidersbach: Die Prinzengarden der FG "Hederschboch Dick Do" veranstalten am Samstag ihre traditionelle Open-Air-Party im Steinbruch oberhalb der Heidersbacher Mühle. Der Steinbruch bietet, umringt von Wald und mit toller Beleuchtung, eine ganz besondere Atmosphäre. Die Party beginnt um 20 Uhr mit Snackbar, Bar, Cocktails und Musik von DJ Juss. Bei freiem Eintritt ist beste Stimmung angesagt. Ab der Bushaltestelle verkehrt ein Shuttlebus, der auf Anfrage auch in die angrenzenden Ortschaften fährt.

> Sportfeste in der Region: Der TSV Oberwittstadt feiert von Freitag bis Montag sein Sportfest. Das Fest startet am Freitag ab 17.30 Uhr mit verschiedenen Fußballspielen, ab 21 Uhr beginnt die "Caribbean Night Vol. 12 mit DJ Diabolo". Am Samstag stehen ab 13.15 Uhr Jugend- und Einlagenspiele im Mittelpunkt des sportlichen Programms, ab 20 Uhr sorgen "Keep Alive" für stimmungsvolle Musik. Der Sportfestsonntag beginnt ab 11.30 Uhr im Festzelt. Neben dem TSV-Spielturm ist auch die neue TSV-Hüpfburg in Betrieb.

Das sportliche Programm startet an diesem Tag um 12 Uhr. Der letzte Tag des Sportfests am Montag beginnt ab 14 Uhr mit dem Kindernachmittag. Um 17.10 Uhr beginnen die Firmenspiele, bevor zum Abschluss der Musikverein Oberwittstadt ab 20 Uhr aufspielt.

Fußball satt gibt es auch beim Sportfest des VfB Altheim, das von Samstag bis Montag stattfindet. Das runde Leder rollt am Samstag ab 10 Uhr, ab 21 Uhr öffnet die Cocktailbar. Das sportliche Programm startet am Sonntag um 10.30 Uhr. Am Festmontag beginnt ab 15 Uhr der Spielenachmittag für Kinder, bevor ab 18 Uhr das Firmenturnier als letzter Programmpunkt stattfindet.

> Sommerfest bei "Hand in Hand", Buchen: Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens veranstaltet der Pflegedienst "Hand in Hand" am Samstag von 12 bis 22 Uhr am Firmensitz in der Walldürner Straße in Buchen ein großes Jubiläums-Sommerfest – "ein richtig schönes Fest für Buchen und die ganze Region", heißt es in der Ankündigung. Die Besucher erwartet Live-Musik bekannter Acts wie von Schlagersängerin Liane, Carolyne Pirulli oder den "Classic Brothers", eine Riesen-Tombola und Bingo mit über 600 Preisen. Daneben gibt es ein tolles Kinder-Puppentheater, ein großes Kinderprogramm der Spielplatzpiraten, und für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

> Sommerserenade, Schweinberg: "On Air – Die große MVS-Radio-Show" heißt es am Samstag ab 19.30 Uhr, wenn der Musikverein Schweinberg zu seiner Jubiläumssommerserenade auf dem Kirchplatz einlädt. Die Gäste erwartet eine musikalische Zeitreise durch sechs Jahrzehnte des Musikvereins, die mit den größten Hits von Santana, Elvis Presley, Bon Jovi, Coldplay, Spider Murphy Gang bis hin zu "Earth, Wind and Fire" umrahmt wird.

Am Sonntag bietet der Musikverein von 14 bis 18 Uhr einen Kaffeenachmittag mit Kaffee, Eiskaffee und Kuchen auf dem Kirchplatz an. Musikalisch umrahmt wird der Nachmittag von 15.30 bis 17.30 Uhr vom Musikverein "Bavaria" Neunkirchen. Neben dem Auftritt der "MVS-Piraten" um 14.30 Uhr sorgen Kinderschminken und Instrumentetesten für Spiel und Spaß bei den großen und kleinen Besuchern.

> 1250-Jahr-Feier, Schefflenz: Die Baulandgemeinde feiert 1250 Jahre Schefflenz. Von Freitag bis Sonntag wird das Gelände rund um die Schefflenzhalle und Schefflenzschule in Unterschefflenz zur Festmeile. Los geht’s am Freitag um 19 Uhr mit dem Festakt und Fassanstich und anschließender Unterhaltung durch die "Schefflenztaler".

Am Samstag beginnt das Straßenfest um 11 Uhr. Auf der großen Festmeile erwartet kleine und große Gäste Jahrmarktatmosphäre: Es gibt Autoscooter, Kinderkarussell, Streetfood, Informationsstände, Streichelzoo, Bierwagen und Cocktailbar. Am Samstag und Sonntag ist auch der Kunsthandwerker- und Direktvermarktermarkt geöffnet. Außerdem steigt am Wochenende ein großes Ritterturnier.

Ab 20.30 Uhr sorgen "The StreetLIVE Family" für Livemusik, um 0.30 Uhr folgen "Dark Omens". Am Sonntag wird um 10 Uhr ein ökumenischer Festgottesdienst gefeiert, bevor um 11.30 Uhr wieder das Straßenfest beginnt.

> "Haigern Live", Talheim: Die 14. Auflage von "Haigern Live!" findet von Freitag bis Montag statt. Veranstaltet wird das Festival auf dem Haigern zwischen Flein und Talheim. In diesem Jahr werden an vier Tagen wieder bekannte und regionale Bands und Musiker auftreten. Das Festival hat sich in den letzten Jahren zum größten Open-Air-Festival und einem der beliebtesten Events in der Region Heilbronn entwickelt, bei dem die Künstler für den guten Zweck spielen.

Nicht nur auf der großen Bühne ist viel geboten: Das Rahmenprogramm am Familiensonntag auf dem gesamten Festivalgelände lädt zum Schauen und Mitmachen ein. Ein Abstecher lohnt sich.

> Wiesenmarkt, Erbach: Am Freitag beginnt in Erbach eines der größten Volksfeste

in Südhessen. Über 400 Aussteller und Händler mit vielseitigen Waren bieten das Passende für Jung und Alt. Gastronomie-Betriebe, Fahrgeschäfte und Musik sorgen für Unterhaltung bis 3 Uhr morgens. Weiterhin wird ein attraktives Rahmenprogramm mit Familientag, Reitturnier, "Ladies Night" und

besonderen Feuerwerken bis 28. Juli geboten. Am Sonntag locken die Erbacher Geschäfte zu einem verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 18 Uhr in die Innenstadt. Eine gute Gelegenheit, das Markttreiben mit einem Einkaufsbummel zu verbinden.