> Grünkernfest, Gottersdorf: Süßlicher rauchiger Geruch liegt am Sonntag im Odenwälder Freilandmuseum in der Luft. Ab 10 Uhr wird der museumseigene Grünkern geerntet und ab der Mittagszeit über dem offenen Buchenholzfeuer in der historischen Darre aus Sindolsheim haltbar gemacht. Die Besucher können hautnah miterleben, wie der Grünkern vor der Einrichtung moderner Darranlagen über dem offenen Holzrauch gedarrt wurde. Typische Grünkerngerichte sowie eine Kräuterführung um 10.30 Uhr runden den Tag ab. Das Museum ist an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

> Kilianimarkt, Osterburken: Beim Kilianimarkt auf dem Adolf-Zimmermann-Platz vor der Baulandhalle wird von Samstag bis Montag ein buntes Programm geboten. Los geht’s am Samstag um 16 Uhr, wenn die Marktstände des Krämermarkts öffnen. Nach dem Marsch der Vereine vom Marktplatz zum Festplatz um 17 Uhr sorgt am Abend "New Band in Town" im Festzelt für gute Laune.

Am Sonntag findet von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag mit zahlreichen Aktivitäten der Osterburkener Geschäfte statt. Zusätzlich sorgen Live-Musik, eine Fahrzeugausstellung, Spielattraktionen für Kinder, Ponyreiten sowie von 13 bis 17 Uhr ein Flohmarkt für Unterhaltung. Der letzte Tag des Kilianimarkts beginnt am Montag um 11 Uhr, bevor um 18.30 Uhr der Musikverein Osterburken zum Festausklang spielt.

> "Kunst im Garten", Hettingen: Am Sonntag präsentiert Künstlerin Gabriele Strittmatter in ihrem Garten in Hettingen in der Alten Rinschheimer Straße 20b ihre neuesten Werke in einer Ausstellung namens "Kunst im Garten". Rezitator Stefan Müller-Ruppert wird Texte, die die Künstlerin zu ihren Bildern verfasst hat, bei zwei Lesungen um 12 und 15 Uhr vortragen. "Kunst im Garten" findet von 11 bis 17 Uhr statt.

> Sportfeste in der Region: Der SV Ballenberg veranstaltet von Freitag bis Montag sein Sportfest, das am Freitag um 16 Uhr mit dem Bieranstich eröffnet wird. Nach dem Neun-Meter Turnier um 18.30 Uhr schließt sich ab 21.30 Uhr ein Open-Air-Abend mit DJ Marv an. Das sportliche Programm am Samstag startet um 17 Uhr. Ab 21.30 Uhr beginnt ein Open-Air-Abend mit "Black Shuck". Am Sportfestsonntag findet um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst statt, worauf der Festbetrieb folgt. Der Sportfestmontag beginnt ab 15 Uhr mit einem Kindernachmittag, ab 20.30 Uhr spielt der Musikverein Ballenberg im Festzelt auf.

Sein 75-jähriges Bestehen feiert der VfL Eberstadt mit einem groß angelegten Sportfest. Neben der Stadtmeisterschaft finden auch weitere Einlagenspiele sowie verschiedene Jugendspiele statt. Der Zeltgottesdienst am Sonntag um 9.30 Uhr wird musikalisch durch die Musikkapelle Eberstadt umrahmt. Auch an den Abenden ist bestens für Abwechslung gesorgt. So spielt am Freitag die Band "Return", samstags die "Hüngheimer" und sonntags vor dem EM-Finale die Eberstadter Musikkapelle im Festzelt auf.

Die Sportfesttage des VfR Scheidental finden von Freitag bis Montag statt. Im unterhaltsamen Teil ist am Freitag die Summer-Dance-Party mit "Amax", am Samstag das Rock-Event mit "Borderline", und am Montag spielen die "Schloßauer Musikanten". Über die vier Festtage gibt es zahlreiche Fußballspiele, die am Freitag um 18 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr und am Montag um 18.30 Uhr beginnen. Ferner finden am Samstag ab 15 Uhr die "Gaudi-Spiele" statt. Beim Kindernachmittag am Montag rollt ab 15 Uhr der "Hoffeexpress" an.

Ein interessantes und abwechslungsreiches Programm verspricht auch das Sportfest in Waldhausen. Der Festbetrieb startet am Freitagabend ab 19 Uhr, ab 20 Uhr folgt eine "Irish Night" mit "Unplugged Irish Folk" von Joe Ginnane. Am Samstag stehen ab 15 Uhr die beliebten "Games of Thrones – die Gaudispiele um den Thron" – auf dem Programm. Nach der Siegerehrung gibt es ab 21 Uhr kräftig was auf die Ohren mit der Rockband "Still Riot".

Der Sonntag bietet mit Jugendfußball, einem Auftritt der Tanz- und Bewegungsgruppe der Kinder sowie der World-Jumping-Gruppe und Seniorenfußballspiele ein sportliches Programm. Der Festbetrieb am Montag startet um 11.30 Uhr, bevor ab 14.30 Uhr der Nachmittag den Kindern gehört. Spiele von Freizeitmannschaften beschließen ab 18.30 Uhr das sportliche Programm, dem ab 20 Uhr eine Partynacht im Festzelt folgt.

Der FC Zimmern veranstaltet von Samstag bis Montag sein Sportfest. Die sportlichen Tage starten am Samstag um 11 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr und enden am Montag mit dem Firmenturnier, das ab 17.30 Uhr ausgetragen wird. Am Samstag ab 21 Uhr werden mit "Zimmerns Top 50" die Lieblingshits des Dorfes zur Unterhaltung gespielt.

Das Sportfest der "Eintracht 93" Walldürn startet am Freitag bei gemütlicher Atmosphäre um 18.30 Uhr mit einem Freundschaftsspiel der 1. Mannschaft. Am Samstag stehen Jugendturniere und eine 9-Meter-Gaudi mit 24 Mannschaften und anschließender After-Party auf dem Programm. Nach einem sportlichen Sonntag klingt am Montag ab 11.30 Uhr beim gemeinsamen Mittagstisch das Turnierwochenende aus.

> Lichterfest, Mosbach: Mit bunten Lichtern und märchenhafter Stimmung fällt am Samstag mit dem Lichterfest der Startschuss für den Mosbacher Sommer. Ab 18 Uhr können die Gäste kostenfrei einen einzigartigen Sommerabend im Stadtgarten des Landesgartenschauparks verbringen. Eindrucksvolle Lichtinstallationen, Essen und Musik sollen die Sinne verzaubern.

Bunte Ornamente, Aircones und kunstvoll inszenierte Projektionen sollen verblüffte Blicke provozieren und den Stadtgarten mit faszinierenden Lichtinstallationen in Szene setzen. Musikalisch gestaltet wird das Lichterfest von der Kai-Karle-Band mit deutschem Pop und Rock live auf der Seebühne. Später am Abend sorgt DJ "Nutsgroove" für Party-Stimmung.

> Kiliani, Würzburg: Unterfrankens größtes Volksfest verspricht pures Vergnügen mit zahlreichen Fahr- und Belustigungsgeschäften, einem großen Festzelt und vielen Biergärten. Gleichzeitig findet auf dem Marktplatz die Kiliani-Verkaufsmesse statt. Gefeiert werden kann noch bis 21. Juli auf dem Talavera-Festplatz.

> "Live im Schloss", Bad Mergentheim: "The BossHoss" gehören zu den bekanntesten Rock-Bands Deutschlands. Ihre legendäre Live-Show präsentieren sie am Freitag um 19 Uhr im Schlosshof in Bad Mergentheim. – Wincent Weiss kommt am Samstag in den Schlosshof nach Bad Mergentheim. Live zieht der Vollblutmusiker das Publikum innerhalb von wenigen Minuten in seinen Bann. Tickets für beide Veranstaltungen gibt es unter www.eventstifter.de