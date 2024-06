> 1250-Jahr-Feier, Altheim: Beim großen Festwochenende wird in Altheim das 1250-jährige Jubiläum gefeiert. Am Samstag und Sonntag will sich die Baulandgemeinde jeweils ab 11 Uhr präsentieren. Zahlreiche Stationen mit Live-Vorführungen landwirtschaftlicher und handwerklicher Tätigkeiten, kulturelle und historische Ausstellungen, Vorträge sowie die Vorstellung ortsansässiger Vereine und Firmen laden dazu ein, Altheim früher und heute zu erkunden, und aktiv die jeweiligen Themen mitzuerleben. Verschiedenste typische kulinarische Köstlichkeiten runden das Angebot ab. Und auch an die Kinder aller Altersklassen wurde mit zahlreichen Aktivitäten und Spielen gedacht.

> Sommerfest, Hardheim: Das Hardheimer Sommerfest, das von Freitag bis Sonntag gefeiert wird, lockt mit einem abwechslungsreichen Programm und verschiedenen Attraktionen. Neben dem allgemeinen Festbetrieb sorgen nach dem Bieranstich am Freitag um 19.30 Uhr verschiedene Bands, Sänger und Musikkapellen für musikalische Unterhaltung. Am Samstag ab 14 Uhr sowie am Sonntag ab 11 Uhr wartet ein abwechslungsreiches Programm rund um das historische Schloss, den Kirchplatz und die Schule auf die Besucher. Auch ein Vergnügungspark, Ausstellungen, ein Flohmarkt und weitere verschiedene Angebote für Kinder sind mit dabei. Am Sonntag locken zudem ab 13 Uhr die Geschäfte mit vielen Aktionen und Attraktionen.

> "Adelsheim Leuchtet", Adelsheim: Zum strahlenden Zentrum der Kunstszene verwandelt sich Adelsheim in den kommenden Wochenenden mit der Videokunstausstellung "Emergency Exit" im Rahmen von "Adelsheim Leuchtet". Mit beeindruckenden Lichtinstallationen und Videoprojektionen werden gesellschaftskritische Themen behandelt, die weit über die Grenzen Adelsheims hinaus strahlen. Die Ausstellung wird durch ein Rahmenprogramm unterstützt, das Diskussionsabende, Lesungen und musikalische Darbietungen umfasst. Am Samstag um 19 Uhr ist das Gitarrenduo "Café del Mundo" zu Gast und präsentiert eine bunte Mischung aus Klassik, Jazz, Pop und World Music sowie Musikstücke ihrer aktuellen Radiosendung "80er unplugged". Höhepunkt und Abschluss der Ausstellung bildet die "Nacht der 10.000 Lichter" am Samstag, 20. Juli. Die Ausstellung "Emergency Exit" ist jeweils freitags und samstags von 22 bis 1 Uhr zu bewundern. Die Brauchbar am Ausstellungseingang hat geöffnet und auch die Oberschlossbar bietet während der Ausstellung Getränke und Speisen an. Tickets für das Konzert mit "Café del Mundo" gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei der Stadt Adelsheim, Tel. 06291/6200-29.

> Schützenfest, Osterburken: Trapper, Indianer, Soldaten und jede Menge Westernfreunde halten wieder Einzug in "Roschal-City", wenn auf dem Gelände des KK-Schützenvereins in Osterburken das Schützenfest stattfindet. Los geht’s am Freitag ab 19.30 Uhr mit Country- und Westernmusik von "Old H.A.G". Am Samstag ab 10 Uhr findet das 3D-Bogenturnier statt, bevor ab 19.30 Uhr die "Flat Iron Band" ihr musikalisches Repertoire zum Besten gibt. Vor einer Kulisse aus Indianertipis und Trapperlodgen wird täglich mehrfach ein Böller- und Kanonensalut geschossen. Am Festsonntag gibt es von 10 bis 14 Uhr ein Schnupper-Bogenschießen für die Bevölkerung sowie für die kleinen Gäste von 13 bis 16 Uhr Pony-Reiten.

> Stadtfest, Bad Mergentheim: Drei Tage Party und Genuss: Bad Mergentheim feiert von Freitag bis Sonntag wieder sein pulsierendes Stadtfest. Veranstalter, Gastronomie und Vereine tragen zu einem breiten kulinarischen Angebot samt abwechslungsreichem Bühnenprogramm bei. Hier treten angesagte Bands wie "Lost Eden" und "Shark", Vereine und gefeierte Kapellen auf. Ob Tanzen, Flanieren oder Schunkeln – drei Tage gute Unterhaltung, Freude und Ausgelassenheit sind garantiert. Traditionell eröffnet wird das Stadtfest mit dem Bieranstich am Freitagabend um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz.

> "Würth-Open-Air", Künzelsau: Internationale Stars treten beim "Würth-Open-Air" auf. Dieses Musik-Event der Adolf Würth GmbH & Co. KG ist in der Region Hohenlohe einzigartig. Vielfältige Künstler verschiedener Generationen sind auf dem Gelände vereint und bieten ein Festival für Jung und Alt. Unter freiem Himmel sorgen am Freitag ab 18 Uhr Nico Santos, Lena und Leony für Stimmung. Am Samstag stehen Ronan Keating, Suzi Quatro und "Songs of White Lion" auf der Bühne des Festivalgeländes am Carmen-Würth-Forum. Karten sind unter www.kultur.wuerth.com und unter www.eventim.de erhältlich.

> Gartenromantik, Wertheim: Der Park am Schlösschen im Hofgarten verwandelt sich von Freitag bis Sonntag in ein Gartenparadies. Bei der Verkaufsausstellung "Gartenromantik" laden rund 80 Aussteller dazu ein, sich eine Auszeit in stimmungsvoller Atmosphäre zu nehmen. Sie sorgen für ein vielfältiges Angebot zu den Themen Garten, Genuss und Lebensart. Es reicht von unterschiedlichsten Pflanzen über Kunsthandwerk, Garten-Antiquitäten, Gartenmöbel, Terrakotta, Keramik, Skulpturen, Designermode, handgearbeitetem Schmuck bis hin zu Spezialitäten für Gaumen und Seele. Als Highlight wird es dieses Jahr einen speziellen Bereich für einen Homemade-Markt geben, der ausschließlich Handgemachtes, mit Liebe zum Detail, bietet. Geöffnet ist am Freitag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 18 Uhr.