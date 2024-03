> Josefsmarkt, Hardheim: Das beliebte Frühlingsfest für Jung und Alt wartet am Sonntag mit Krämermarkt, Autoausstellung und attraktivem Rahmenprogramm auf. Nach dem historischen Marktspektakulum der Kolpingsfamilie um 11.45 Uhr und der offiziellen Markteröffnung folgen um 13 Uhr eine "Spiele-Rallye" mit verschiedenen Geschicklichkeitsspielen für die ganze Familie sowie die Winterverbrennung um 14 Uhr auf dem Schulhof des Walter-Hohmann-Schulzentrums.

Allerhand Leckeres bieten verschiedene Vereine, und auch die Autoschau ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Nicht wegzudenken ist außerdem der Krämermarkt, bei dem von 11 bis 18 Uhr mehr als 35 teilnehmende Geschäfte, Vereine, Selbsterzeuger und Marktstandbetreiber regionale, saisonale und selbsterzeugte Waren sowie Textilien, Accessoires, Leckereien und Alltagswaren anbieten.

> Lehrstellenbörse, Hardheim: Mehr als 40 Unternehmen aus der Region stellen am Samstag von 10 bis 13 Uhr bei der Lehrstellenbörse im Walter-Hohmann-Schulzenrum ihre Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten vor. Außerdem informieren weiterführende Schulen der Region über ihre Möglichkeiten für Schulabgänger. Und auch die Berufsberatung der Agentur für Arbeit steht Jugendlichen und ihren Eltern Rede und Antwort und vermittelt schnell und unkompliziert wertvolle Informationen.

> Flohmarkt und Fahrradbörse, Buchen: Einen Flohmarkt für jedermann und eine Fahrradbörse veranstalten die Aktivgemeinschaft am Samstag in der Innenstadt. Alle Hobby-, Freizeit und sportlich ambitionierten Fahrer haben von 9 bis 13 Uhr Gelegenheit, sich günstig ein Fahrrad zuzulegen.

Gebrauchte Fahrräder werden dort gegen eine Verkaufsgebühr an die Käufer vermittelt. Schnäppchenjäger können ebenfalls von 9 bis 13 Uhr in der Fußgängerzone der Innenstadt bei hoffentlich gutem Wetter auf die Jagd gehen, wenn Privatpersonen ihre Schätze beim Flohmarkt feilbieten.

> Kinderbasar, Waldhausen: Einen Basar "Alles rund ums Kind" veranstaltet der Förderverein des Kindergartens St. Michael am Samstag in der Sporthalle. Als Neuerung wird diesmal auch Kinderkleidung angeboten. Von 14 bis 16 Uhr kann nach Lust und Laune gestöbert werden.

> "Frühlingszauber", Amorbach: Abwechslungsreiches Kunsthandwerk erwartet die Besucher beim "2. Amorbacher Frühlingszauber". Verschiedene Kunsthandwerker präsentieren am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Alten Turnhalle ihre Unikate, welche alle selbst hergestellt sind.

> "Burgfrühling", Wertheim: Nach einem langen Winterschlaf öffnet die Burg Wertheim ihre Tore für den "Burgfrühling", ein Mittelalterfest, bei dem über 30 Handwerker und Händler mit ihren Ständen zum Flanieren einladen. Die Besucher erleben live den Trubel der Märkte in der Zeit der Ritter und Burgfräulein mit allen Facetten: Prügeleien der Ritter auf der Wiese, eine große, qualmende Schmiede, Markttreiben auf den Wegen, eine Konzertbühne mit Musik und dazu Gaukelei zwischen Tischen und Bänken. Geöffnet ist die Burg am Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

> Ostermarkt, Miltenberg: Am Sonntag findet in der Innenstadt von Miltenberg ein kleiner Ostermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Für einen abwechslungsreichen Bummel haben die Fachgeschäfte in der Fußgängerzone sowie im Outlet-Center von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Interessierte Besucher können dabei neben den neuen Kollektionen auch original Miltenberger Köstlichkeiten entdecken.

> "Unikat sucht Liebhaber", Bronnbach: Beim Markt für hochwertiges und erlesenes Kunsthandwerk locken rund 40 Aussteller ins Kloster Bronnbach, um ihre neuen Kreationen und Unikate zu präsentieren. Besonders schöne, außergewöhnliche und originelle Kreationen werden am Samstag und Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr von professionellen Künstlern aus ganz Deutschland, Österreich und Frankreich angeboten.