> Gesundheitsforum, Buchen: Zur Plattform rund um die Gesundheit wird am morgigen Samstag die Buchener Stadthalle. Das

Gesundheitsforum bietet dort von 10 bis 17 Uhr eine Mischung aus Expertenvorträgen und Ausstellern aus der Region. Von medizinischen Themen rund um die Kinderzahnentwicklung und Frauengesundheit bis hin zu Themen wie Ernährung, die die Gesundheit schützt, und Bewegung für Kinder werden vielfältige Aspekte der Gesundheit angesprochen.

Bei der "Stunde der Aussteller" werden diese Rede und Antwort stehen und sich und ihre Angebote direkt vorstellen. Für alle, die auf der Suche nach einer Ausbildung oder einem Studium sind, vermitteln die Akteure einen Eindruck und beantworten viele Fragen. Neben den Ausstellern und Fachvorträgen wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Somit kann sich jeder am Gesundheitsforum wohlfühlen und mit den Referenten und Ausstellern ins Gespräch kommen.

> Pferdemarkt, Heilbronn: "Alles, was das Herz begehrt!" So lautet das Motto des Pferdemarktes, der von Samstag bis Montag täglich von 11 bis 18 Uhr in der Innenstadt von Heilbronn stattfindet. An über 290 Ständen wird Nützliches, Schönes, Skurriles und Praktisches zu finden sein. Echte Schnäppchen preisen auch die Marktschreier oder Fischverkäufer an.

Neben einem Funpark, einem Krämermarkt mit Geräteausstellung sowie einem Streichelzoo auf dem Friedensplatz, Pferdeprämierungen und Reitshow auf den Reitanlagen des Reitervereins am Trappensee rundet ein Antik- und Trödelmarkt in der "Harmonie" das breitgefächerte Angebot ab.

> Saatgutfestival, Wertheim: Beim Wertheimer Saatgutfestival erwarten die Besucher Verkaufsstände für Kräuter- und Gemüsesaatgut, Jungpflanzen, vielerlei regionale kulinarische Spezialitäten, Körbe und Flechtwaren, Gartenbücher, Gartentechnik und vieles mehr. Neben interessanten Informationsständen zu den Themen Saatgut, Gärtnern, Naturerlebnis und Imkerei wird es auch einen Tausch- und Verschenktisch für mitgebrachtes Saatgut geben. Besucht werden kann das Festival am Samstag von 11 bis 17 Uhr in der Main-Tauber-Halle.

> Frauenflohmarkt, Mosbach: Shoppen mit gutem Gewissen verspricht der "Flohmarktine"-Frauenflohmarkt am Sonntag von

12 bis 16 Uhr in der "Alten Mälzerei" in Mosbach. Zahlreiche Ausstellerinnen bieten trendige Kleidung, Accessoires und alles, was dazugehört, bei diesem nachhaltigen Event zum Verkauf an, um einen Beitrag zu nachhaltigem Konsum zu leisten.

> Basar für Kinder- und Babykleidung, Rippberg: Der Frühjahr-Sommer-Basar der Fördergemeinschaft Rippberger Kindergarten öffnet am Samstag von 13 bis 15 Uhr in der Sporthalle seine Türen. Schnäppchenjäger können dort nach Größen sortierte Baby- und Kinderbekleidung, Umstandsmode, Schuhe, Spielzeug, Zubehör und vieles mehr erwerben.

> "Die Toten Hosen" und "Ärzte" Tribute, Michelstadt: Der Witz und der Charme von "Die Ärzte", die Energie und Spielfreude von "Die Toten Hosen" – wenn diese Zutaten zu einer explosiven Rockshow vereint werden, dann ist "Alex Im Westerland" am Start. Die vier Frankfurter rocken sich ganzjährig durch Clubs, Festivals, Stadtfeste, Kneipenfestivals und Privatpartys.

Dabei konzentrieren sie sich auf die bekanntesten und größten Hits aus den letzten 30 Jahren Bandgeschichte der beiden Punkrock-Urgesteine. Neuveröffentlichungen kommen natürlich auch immer wieder auch neu ins Programm. Am Samstag machen sie um 20 Uhr Halt im "Hüttenwerk" in Michelstadt. Tickets gibt es unter www.huettenwerk.info