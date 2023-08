> Annotopia, Bad Mergentheim: Deutschlands größtes Fantasy-Festival ist zu Gast in Bad Mergentheim. Vom urzeitlichen Dinosaurier bis zu futuristisch-fiktionären Star-Wars-Helden – sie alle kann man auf der Reise durch "Annotopia" treffen. Die Besucher können sich wie im Film "Nachts im Museum" fühlen und zusammen mit Gastgeber Professor Abraxo einen unvergesslichen Trip durch die Zeiten erleben. Von Freitag bis Sonntag findet "Annotopia" im Park statt. In dieser tollen Kulisse fühlen sich an diesem Wochenende sowohl Fabelwesen aller Art und Ära (Feen, Elfen, Zwerge, …), Wikinger und Piraten, Römer, Cowboys, Indianer, viktorianische Steampunks, mittelalterliche Ritter als auch Besucher jeder Fasson und Größe wohl. Ein großes Festivalspektakel für die ganze Familie. Tickets für Freitagabend (Warm-up) gibt es ausschließlich an den Abendkassen. Wochenend-Tickets gelten für alle drei Tage, also auch am Freitag. Öffnungszeiten sind am Freitag von 18.30 bis 24 Uhr, am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse und im Vorverkauf unter www.annotopia.eu.

> Open-Air-Kino, Mosbach: Noch dreimal hebt sich der imaginäre Vorhang beim Open-Air-Kino des Mosbacher Sommers 2023. Im großen Elzpark flimmert am heutigen Freitag das "Rehragout-Rendezvous" mit Eberhofer und Co. über die XXL-Leinwand unter freiem Himmel. Am Samstag dreht "Indiana Jones" am Rad des Schicksals. Zum Finale am Sonntag läuft "Im Taxi mit Madeleine". Los geht es jeweils bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr, Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich.

> Burgfilmfest, Wertheim: Die neunte Burgfilmfest-Saison ist in vollem Gange. Am Samstag läuft "Mission Impossible – Dead Reckoning" über die acht Meter breite Leinwand im Burggraben. Tom Cruise schlüpft zum siebten Mal in die Rolle des Ethan Hunt und stürzt sich in eine neue, waghalsige Mission. In ihrer vierten Regiearbeit zeigt die erfolgreiche Schauspielerin Karoline Herfurth "Einfach mal was Schönes". Zu sehen ist die Absage und gleichzeitige Liebeserklärung an das Genre der romantischen Komödie am Samstag. Am Sonntag folgt dann der neue Eberhoferkrimi "Rehragout-Rendezvous". Filmbeginn ist jeweils um 21 Uhr, wenn die Dunkelheit hereingebrochen ist und die historische Kulisse der Burg besonders zum Tragen kommt. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Knecht Rupprecht in der Rathausgasse 3 in Wertheim oder online über www.burgfilmfest.

> Weinabend "Extra Dry", Kloster Bronnbach: Ein Abend, vollkommen dem Wein gewidmet: Das erwartet die Gäste bei der Veranstaltung "Extra Dry" am Freitag um 19 Uhr in der Vinothek Taubertal im Kloster Bronnbach. Weingästeführerin Gudrun Weiske versorgt die Gäste mit spannenden und heiteren Geschichten rund um das Thema Wein. Trockener Humor ist dabei ein idealer Weinbegleiter. Kredenzt werden Sekt und Weine aus der Vinothek Taubertal. Dazu gibt es Knabbereien. Treffpunkt ist in der Vinothek. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro pro Person, inklusive Sekt, Weine und Knabbereien. Anmeldungen sind unter Tel. 09342/935202020 oder per E-Mail (info@kloster-bronnbach.de) erforderlich.