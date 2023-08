> Oper-Air-Kino, Mosbach: Am Freitag, 11. August, wird "Avatar – The Way Of Water" (Science Fiction, Action), am Samstag, 12. August, "Elemental" (Familienfilm) und am Sonntag, 13. August, "Der Gesang der Flusskrebse" (Drama, Thriller, Mystery) jeweils im großen Elzpark gezeigt. Filmstart ist jeweils um 21.15 Uhr. Tickets sind erhältlich unter www.diginights.com und an der Abendkasse.

> Finkenbach-Festival, Oberzent-Finkenbach: Eröffnet wird das Finkenbach-Festival am Freitag, 11. August, um 19 Uhr von den "Spacelords" mit instrumentalem Space- und Psychedelic-Rock mit Stoner-, Kraut- und Prog-Einflüssen. Höhepunkt am Freitag ist um 21 Uhr ein deutsches Krautrock-Urgestein: "Birth Control". Die seit weit über 50 Jahren bestehende deutsche Prog-Rock-Gruppe schlägt mit der Veröffentlichung ihres 21. regulären Albums "Open Up" ein neues Kapitel in der Bandhistorie auf. "Wille and the Bandits" begehen zum Abschluss "Crimes against the Blues".

Der Samstag, 12. August, beginnt um 15 Uhr afrikanisch. Jobarteh Kunda spielt Weltmusik, die Herz und Beine bewegt. In den Abend geht es mit "Mars Mushrooms und Mother’s Cake".

Um 21 Uhr stehen die nächsten Krautrocklegenden auf der Bühne: "Kraan", schon im vorigen Jahr Headliner am Samstagabend. Die Band steht für eine Mischung aus Rock, Jazz und Ethno-Einflüssen, ist aber auch offen für Pop, Soul und weitere Experimente.

So wie Lazuli: Um 23 Uhr rührt die französische Combo eine klanggewaltige Melange aus Progressive Rock, Chansons, Folk, Metal und Weltmusik an und würzt sie mit heftigen Percussion-Gewittern. Den Schlussakkord setzt Alex Auer. Mit seinen "Detroit Blackbirds" spielt der Sänger und Gitarrist kalifornischen Rock zwischen Grunge und Blues. Karten gibt es im Internet unter www.rnz-tickets.reservix.de.

> Michelstadt, Odenwälder Schäfertag: Der Schäferverein Odenwaldkreis lädt am Sonntag, 13. August, von 10 bis 18 Uhr zum 28. Schäfertag in die historische Kellerei mit dem Burggraben und Wall ein. An verschiedenen Stationen gibt es alles rund um das Schaf. Schon am Samstag, 12. August, hält die Schafherde Einzug in die Stadt, ab ca. 18 Uhr werden von Steinbach aus etwa 60 Schafe quer durch Michelstadt geführt. Ziel ist der Burggraben, wo die Herde dann den Sonntag verbringen wird. Am Sonntag heißen dann ab 10 Uhr verschiedene Schäfer, Vereine und Institutionen die Gäste des Schäfertags willkommen. Der Schäferverein Odenwald als Gastgeber steht für Auskünfte zur Schafhaltung bereit und zeigt live das Scheren von Schafen.

Der Förderkreis Historisches Michelstadt hat die Kainsbacher Mühle geöffnet. In der Mühle zeigt der Mühlenwart, wie die Mehlproduktion funktioniert. Die Stadtwerke Michelstadt machen einen Wasserausschank. Die Cittàslow-Gruppe bietet Führungen durch den Beerengarten an. Im Torraum gibt es eine Ausstellung zum Thema Viehhaltung zu sehen, die vom Stadtarchiv ausgearbeitet wurde. Kulinarisch versorgt werden die Besucher an diesem Tag vom Odenwälder Schäferverein mit Wurstwaren von Lamm und Schaf. Für die Getränke sorgt der Karnevalsverein KV "Narrhalla" Michelstadt.

> Fledermausführung, Bronnbach: Das Kloster Bronnbach beherbergt seit Jahren eine Wochenstube mit der größten heimischen Fledermaus, dem "Großen Mausohr". Gästeführer Uwe Scheurich will bei seiner Führung am Samstag, 12. August, die um 20.30 Uhr beginnt, über die faszinierende Lebensweise der Tiere berichten und mit vielen Vorurteilen aufräumen. Die Teilnehmer können mit Hilfe eines Batcorders die Rufe der Fledermäuse für das menschliche Ohr hörbar machen. Treffpunkt ist im Klosterladen, die Führung dauert eine Stunde. Eine Anmeldung unter Tel. 09342/935202020 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de ist erforderlich.

> Burgfilmfest, Wertheim: Beim Wertheimer Burgfilmfest flimmern wieder bekannte und weniger bekannte Kinoperlen über die acht Meter breite Leinwand im Burggraben. Das "Rehragout-Rendezvous" am Freitag, 11. August, ist bereits ausverkauft. "Arielle, die Meerjungfrau" kehrt zurück – anders als im Original von 1989 diesmal mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern und der Tricktechnik der heutigen Zeit.

Davon überzeugen können sich Besucher am Samstag, 12. August. Freunde des Actionkinos können sich auf Harrison Ford freuen: Mit Hut und Peitsche jagt er in seiner wohl bekanntesten Rolle als Indiana Jones am Sonntag, 13. August, dem "Rad des Schicksals" hinterher. Filmbeginn ist jeweils um 21 Uhr, wenn die Dunkelheit hereingebrochen ist und die historische Kulisse der Burg besonders zum Tragen kommt.

> "Blasmusik am Sonntag", Bronnbach: "Blasmusik am Sonntag" im Kloster Bronnbach geht in die zweite Runde. Das Konzept dabei ist simpel: die Musikkapellen formieren sich im Bronnbacher Abteigarten und spielen ein circa eineinhalbstündiges Konzert. Die Besucher stoßen einfach dazu, nehmen sich einen Stuhl oder Liegestuhl und lauschen der Musik – bei freiem Eintritt.

Das Konzert am Sonntag, 13. August, bestreitet die Musikkapelle Dertingen. Diese ist 1975 aus dem Dertinger Posaunenchor heraus entstanden. Die Musikkapelle spielt böhmische Blasmusik von altbekannten Stücken der Egerländer Musikanten bis hin zu moderner böhmischer Blasmusik, beispielsweise von Alexander Pfluger und seinen "Schwindeligen 15".