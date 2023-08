> Kräutermarkt und "Folk am Neckar", Mosbach/Neckarelz: Am Samstag kann auf dem Kräutermarkt die vielfältige Welt der Kräuter entdeckt werden. Auf dem Markt- und Kirchplatz finden sich von 9 bis 16 Uhr ein breites Angebot rund um das Thema Kräuter, aber auch floristische und kunsthandwerkliche Arbeiten für Haus und Garten sowie kulinarische Genüsse für zu Hause. Auch für die kleinen Gäste ist mit Bastelangeboten und Kinderschminken etwas geboten.

Außerdem verlängert der Wochenmarkt bis 14 Uhr, und auch die Mosbach-Aktiv-Fachgeschäfte in der Innenstadt haben bis 16 Uhr geöffnet. Im Rahmen des Mosbacher Sommers steigt zudem wieder das Festival "Folk am Neckar". Im und um den Burggraben in Neckarelz werden am Freitag ab 19 Uhr und am Samstag ab 16.30 Uhr Folk-Fans aus ganz Deutschland erwartet. Karten gibt es unter www.reservix.de, in der Tourist-Info am Mosbacher Marktplatz oder direkt an der Tages- und Abendkasse.

> Sportfest, Laudenberg: Spannende Spiele, gepaart mit einem tollen musikalischen Rahmenprogramm, erwarten die Besucher von Freitag bis Montag beim Sportfest in Laudenberg. Das sportliche Highlight ist das Kommunalraumturnier der Gemeinden Limbach und Fahrenbach, das über alle Sportfesttage auf beiden Rasenplätzen spannende Spiele bietet. Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Freitagabend der Alleinunterhalter Alex Pezzei bei einer Dirndl- und Lederhosenparty.

Mit einer spektakulären und aufwendigen Show sorgen am Samstag "Barbed Wire" mit Rock, Discosongs und Partykrachern für Stimmung. Am Sonntag spielen die "Schloßauer Musikanten" zur Unterhaltung auf, bevor am Montag zum Festausklang die Feuerwehrkapelle Rittersbach für Unterhaltung sorgt.

> Kindertag, Freilandmuseum Gottersdorf: Bei einem Aktionstag für Kinder gibt es am Sonntag tolle Sachen zu entdecken: im gesamten Gelände des Freilandmuseums sind von 10 bis 18 Uhr verschiedene Stationen aufgebaut, an denen Kinder nach Herzenslust aktiv werden können. Außerdem werden Erzählmärchen und Mitmachtheater mit dem "Mobilen Theater Odenwald" angeboten.

> Autofreier Sonntag, Taubertal: Am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr heißt es wieder "Bahn frei für Radfahrer". An diesem Tag ist die Strecke zwischen Tauberbischofsheim und Freudenberg am Main für den motorisierten Verkehr gesperrt und ermöglicht ungestörtes Fahrvergnügen für Radler und Skater. Die Gäste erwarten Kultur und Genuss mit einem umfangreichen Programm in den Festorten entlang der Strecke.

> Nachtflohmarkt Amorbach: "Krims und Krams im Kerzenschein" lautet das Motto des Nachtflohmarkts, der von der Stadt Amorbach jeden ersten Freitag im Monat bis Oktober veranstaltet wird. Von 19 bis 23 Uhr kann im Bereich Marstall und Freihof allerlei Trödel und Antikes, garniert mit Musik und Kulinarik, erworben werden.

> Burgrave, Wertheim: Hoch über den Dächern Wertheims liegt die Burg, in der am Samstag der Burgrave stattfindet. Unter dem Titel "Exit: Ruine II" erwartet die Gäste von 12 bis 22 Uhr wieder ein außergewöhnlicher Rave. Tickets gibt es online unter www.exit-family.de/exit-ruine