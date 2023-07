> Feste in der Region: Beim Sportfest des TSV Höpfingen dürfen sich die Besucher von Freitag bis Montag auf vier abwechslungsreiche Tage freuen. Nach der Elfmeter-Gaudi am Freitag ab 19 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung mit DJ Tommy. Der sportliche Samstag beginnt um 11 Uhr, ab 21 Uhr bringt "RockIt!" das Festzelt zum Kochen. Am Sonntag rollt ab 10 Uhr das runde Leder, bevor sich ab 19.30 Uhr das gemütliche Beisammensein im Festzelt und Biergarten anschließt. Am Montag geht’s ab 12 Uhr mit dem Mittagstisch los. Zum Abschluss dürfen sich die kleinen Gäste bei "Kinder, Keks & Kaba" ab 14 Uhr auf jede Menge Spiel und Spaß freuen.

Auch der TSV Mudau bietet von Freitag bis Montag ein buntes sportliches und musikalisches Programm mit jeder Menge Fußball am Samstag und Sonntag. Der Freitag beginnt mit der Neun-Meter-Gaudi im Odenwaldstadion von 18 bis 21 Uhr, anschließend steigt die Party-Nacht mit DJ-Musik. Der Samstag startet ab 12 Uhr mit verschiedenen Fußballspielen, ab 19 Uhr gibt es Live-Musik mit dem "Duo Banal". Auch am Festsonntag steht ab 10 Uhr Fußball auf dem Programm. Ab 19 Uhr gibt es Stimmungsmusik mit der Odenwälder Trachtenkapelle Mudau. Der Festausklang am Montag beginnt ab 11 Uhr mit dem Frühschoppen, von 14 bis 16 Uhr gibt es einen Kindernachmittag mit Hüpfburg und buntem Programm.

Das traditionelle Dorffest in Sennfeld beginnt am Freitag um 17.30 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich im Festzelt, bevor anschließend das Duo "Me and my Brother" für Stimmung bis spät in die Nacht sorgt. Der Samstag startet um 10.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück im Biergarten des TC Sennfeld. Ab 14 Uhr öffnen auch die anderen Stände, und hinter der Festhalle wird Ponyreiten für Kinder angeboten. Am Abend rockt die Gruppe "Keep Alive" das Dorffest.

Der ökumenische Gottesdienst eröffnet um 9.30 Uhr im Festzelt den Sonntag, um 11.30 Uhr beginnt der Festbetrieb. Höhepunkt am Nachmittag ist um 16 Uhr das traditionelle Entenrennen auf der Seckach. Am Montag startet ab 11.30 Uhr die Bewirtung im Brückengarten. Der Kindergarten bietet mit einer Aufführung und einer Spielstraße Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie, bevor am Abend das Dorffest ausklingt.

> Dämmershoppen, Buchen: Beim Dämmershoppen wird die Innenstadt am heutigen Freitag zur Gourmet-Meile mit einem ganz besonderen Flair. Die Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet und laden mit zahlreichen Attraktionen zum gemütlichen Abendbummel ein. Die örtliche Gastronomie bietet leckere Schlemmereien, die zum Teil direkt in der Fußgängerzone zubereitet werden. Gemütliche Ecken sowie musikalische Unterhaltung laden zum Verweilen ein, bevor gegen 22.30 Uhr eine professionelle Feuer-Show vor dem Alten Rathaus startet.

> "Regenbogen 2 Classic Rock Night" und "Silbermond", Mosbach: Drei Bands, ein Konzert: Die "Regenbogen 2 Classic Rock Night" beginnt am Freitag um 18 Uhr im Großen Elzpark. "Manfred Mann’s Earth Band", "Saga" und "Brian Downey’s Alive & Dangerous" sorgen für einen Abend voller Rock und sicherlich toller Stimmung. Den krönenden Abschluss der Konzert-Reihe machen "Silbermond" im Großen Elzpark am Samstag um 20 Uhr. Das Tourmotto "Auf auf" hat die Band nicht ohne Grund gewählt. Ebenso wie die zugehörige Single sollen die Konzerte Mut machen. Karten für alle Veranstaltungen gibt es am Ticketschalter der RNZ sowie in der Tourist-Information in Mosbach.

> Wiesenmarkt, Erbach: Eines der größten Volksfeste in Südhessen mit über 400 Ausstellern und Händlern bietet die gelungene Mischung aus Festrummel, großem Händlerbereich, Verbrauchermesse und tollem Rahmenprogramm für Jung und Alt. Gastronomie-Betriebe, Fahrgeschäfte und Musik sorgen für Unterhaltung bis 3 Uhr morgens auf dem Festgelände am Erbacher Sportgelände.

> Thermen und Badewelt, Sinsheim: Eine entspannte Auszeit unter Palmen bietet die Thermen und Badewelt Sinsheim. Ob am Thermenstrand "Paradise Beach" mit weißem Sand und Beachbar im Karibik-Style oder in einer der 13 individuell und thematisch gestalteten Saunen: Entspannung ist hier vorprogrammiert. Unter dem Motto "Familienzeit unter Palmen" kann der Sommer gemeinsam mit der Familie im Paradies genossen werden.

Während der Sommerferien vom 27. Juli bis 10. September entfällt die Altersbeschränkung, und kreative Bastel- und Mitmachaktionen für Kinder werden angeboten. Ab Freitag kann an einer aufblasbaren Surfstation am Strand Wellenreiten ausprobiert werden. Wer mitmachen möchte, muss mindestens 1,30 Meter groß sein und 33 Kilogramm wiegen. Vom 19. bis 27. August werden zudem Filme am Strand gezeigt: Um 14 Uhr wird täglich ein Kinderfilm präsentiert, um 19 Uhr ein weiterer Film. Der Besuch der Theme ist nur mit einem vorab gebuchten Eintrittsticket unter www.badewelt-sinsheim.de möglich.

> Altstadtfest, Wertheim: Bis Sonntag verwandelt das Altstadtfest die historische Innenstadt in eine große Partyzone. Leckereien, Verkaufsstände und vor allem Musik verschiedener Bands erwarten die Gäste. Fahrgeschäfte für Kinder in den Mainanlagen und zahlreiche Markthändler in den Gassen der Altstadt bereichern das bunte sommerliche Treiben. Am Sonntag wird ein Familientag mit Kinderkarussell, Hüpfburg und Zauberer gefeiert.

> Straßenkunst-Festival, Heilbronn: Ein buntes Programm mit zahlreichen Künstlern verspricht das Straßenkunst-Festival "KulturSamstag" von 12.30 bis 19.30 Uhr am Samstag in der Heilbronner Innenstadt. Akrobaten, Clowns, Jongleure und Musikensembles bringen Menschen zum Lachen und Staunen. Künstlerensembles treten abwechselnd auf, viele Programmpunkte finden auch gleichzeitig statt, einige sind als "Walking Acts" mobil unterwegs und überraschen die Passanten mit zauberhafter Performance. Ein Infostand auf dem Kilians-platz gibt Auskunft über das kostenfreie Programm, Auftrittsorte und Auftrittszeiten.