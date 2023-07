> Sportfest, Waldhausen: Zu seinem 95. Geburtstag hat der SV Waldhausen vom 7. bis 10. Juli ein attraktives Festprogramm zusammengestellt. Am Freitag gibt es ab 20 Uhr eine irische Nacht mit Joe Ginnane. Er spielt Songs von Bob Dylan, Neil Young, Beatles, The Rolling Stones und anderen musikalischen Helden seiner Jugend. Am Samstagvormittag starten die Fußballstadtmeisterschaften und am Nachmittag die "Games of Throne" – die beliebten Gaudispiele um den Thron. Ab 21 Uhr steigt die "Open-end-90er-Party" im Festzelt. Der Sonntag steht im Zeichen des Fußballs, und am Abend lädt der SVW zur Plattenparty ins Festzelt ein.

> Skater-Contest, Buchen: Im Rahmen des Stadtjubiläums findet am Samstag, 8. Juli, ab 14 Uhr am Skatepark der "Alla hopp"-Anlage ein Skater-Contest statt. Das Event wird von Buchener Skatern organisiert, ganz getreu dem Motto "von Skatern für Skater". Teilnehmen darf jeder, der Lust hat, seine "Skills" unter Beweis zu stellen. Angetreten werden kann in folgenden vier Kategorien: Anfänger, Fortgeschrittene, Profi/gesponsert und Blader (Inlineskates). Bewertet wird die Performance von einer Jury, und wie es sich für einen Contest gehört, gibt es auch Preise zu gewinnen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

> Skater-Contest, Buchen: Im Rahmen des Stadtjubiläums findet am Samstag, 8. Juli, ab 14 Uhr am Skatepark der "Alla hopp"-Anlage ein Skater-Contest statt. Das Event wird von Buchener Skatern organisiert, ganz getreu dem Motto "von Skatern für Skater". Teilnehmen darf jeder, der Lust hat, seine "Skills" unter Beweis zu stellen. Angetreten werden kann in folgenden vier Kategorien: Anfänger, Fortgeschrittene, Profi/gesponsert und Blader (Inlineskates). Bewertet wird die Performance von einer Jury, und wie es sich für einen Contest gehört, gibt es auch Preise zu gewinnen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

> Sportfest, Waldhausen: Zu seinem 95. Geburtstag hat der SV Waldhausen vom 7. bis 10. Juli ein attraktives Festprogramm zusammengestellt. Am Freitag gibt es ab 20 Uhr eine irische Nacht mit Joe Ginnane. Er spielt Songs von Bob Dylan, Neil Young, Beatles, The Rolling Stones und anderen musikalischen Helden seiner Jugend. Am Samstagvormittag starten die Fußballstadtmeisterschaften und am Nachmittag die "Games of Throne" – die beliebten Gaudispiele um den Thron. Ab 21 Uhr steigt die "Open-end-90er-Party" im Festzelt. Der Sonntag steht im Zeichen des Fußballs, und am Abend lädt der SVW zur Plattenparty ins Festzelt ein.

> "Heddemer Flohmarkt", Hettingen: Der "Heddemer Morreqeuellen-Flohmarkt" des Heimatvereins findet am Sonntag, 9. Juli, von 14 bis 19 Uhr rund um die Morrequelle statt. Da der Flohmarkt unter den Bäumen stattfindet, sollten die angekündigten heißen Temperaturen kein Problem darstellen. "Von privat zu privat kann alles angeboten werden", erläutert Initiatorin Gabriele Strittmatter: Altes und Neues, Großes und Kleines, auch Gebasteltes, Gestricktes oder Gekochtes. Mitmachen kann jeder, egal ob Jung oder Alt. Bei diesem Nachbarschaftsmarkt geht es aber nicht nur um Waren, sondern auch im Zwischenmenschliches: "Da wir viele neue Mitbürger haben, wollen wir den Markt auch als Plattform für das Kennenlernen nutzen", erklärt Gabriele Strittmatter.

> Konzert von AB/CD, Wertheim: Die australische Rockband AC/DC ist ein Synonym für Härte, rohe Gitarrenriffs und eingängige Songs von ungeheurer Energie. Die größten Hits bringt die Coverband AB/CD am Samstag, 8. Juli, auf die Bühne der Wertheimer Burg. Das Konzert unter dem Motto "Let there be rock – Bon Scott meets Brian Johnson" beginnt um 19 Uhr. Die fünf Musiker aus dem Rhein-Main-Gebiet sind allesamt mit den Songs von AC/DC aufgewachsen. Alte und neue Klassiker wie "T.N.T", "Highway to Hell", "Hells Bells" oder "Thunderstruck" treiben die Stimmung hoch. Einlass bei freier Platzwahl ist bereits um 18 Uhr. Karten gibt es auf der Internetseite der Burg unter www.burgwertheim.de

> Kilianimarkt, Osterburken: Nach der Pandemie kehrt der traditionsreiche Kilianimarkt endlich wieder auf den Adolf-Zimmermann-Platz vor der Baulandhalle zurück. Der Bevölkerung wird von Samstag, 8., bis Montag, 10. Juli, ein abwechslungsreiches Programm geboten. Zu den Höhepunkten zählen die Auftritte der beiden Bands "Villa" und "RockIt!" am Samstagabend, der verkaufsoffene Sonntag und die Schlepperausstellung am Sonntag. Für die ganz kleinen Kinder gibt es eine "Bimmelbahn" und ein XXL-Bauklötzchen-Paradies, aber auch viele andere Attraktionen, wie eine große Fahrzeugrennbahn, ein Kart-Parcours oder "Bull-Riding". Als ganz besondere Attraktion bieten vier große Bungee-Trampolins für Groß und Klein viel Abwechslung.

> Rocknacht, Wagenschwend: Come Together" heißt die Band, die der SV Wagenschwend für Samstag, 8. Juli, zur Classic-Rock-Night bei seinem Sportfest verpflichtet hat. Sechs Vollprofis starteten im Herbst vergangen Jahres das Bandprojekt, in dem sich einige alte Bekannte der fränkischen Musikszene zusammengefunden haben, um der goldenen Ära des Classic Rock Tribut zu zollen. Ab 21 Uhr präsentieren sie auf dem Sportgelände einen Mix aus Songs von Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Kansas, Foreigner und Styx, Genesis und anderen.