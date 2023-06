> Altstadtfest, Buchen: Das Jubiläum "1250 Jahre Buchen" wird am Samstag und Sonntag unter dem Motto "Do wackelt di Gass – ’s Buchemer Altstadtfeschd" in der Innenstadt gefeiert. Verschiedene Bands sorgen am Samstag auf zwei Bühnen gleichzeitig für Stimmung. "Return United", "Acoustic Open", "Singing Club", "Zwibbelklub 2.0", "Die Freunde" (Frank Cordes und Hansi Süssenbach), "Café del Mundo" und die "Music Monks" sind live zu erleben – von Schlager bis Rock ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Am Sonntag wird auf den Bühnen eine bunte Zusammenstellung aus verschiedenen Musik- und Tanzeinlagen der Buchener Vereine und Gruppen geboten.

> Sportfest, Rosenberg: "Ein Fest, wie in alten Zeiten" wird mit dem Sportfest von Freitag bis Montag gefeiert. Der Bieranstich findet am Freitag um 16 Uhr statt, um 20.30 Uhr beginnt der Rockabend mit der Band "Rock it". Am Samstag startet um 11.30 Uhr das sportliche Programm, am Abend steigt die Schlagerparty mit "Schlagerprinz und Band" ab 20.30 Uhr im Festzelt. Der Sportfestsonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst. Weiter geht es am Montag mit dem Frühschoppen und ab 14 Uhr mit dem Kindernachmittag, bevor die "Hüngheimer Musikanten" ab 20 Uhr zum stimmungsvollen Festausklang unterhalten.

Der Volksfest-Sonntag wird um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz eröffnet. Es schließt sich ab 11 Uhr der Fest- und Marktbetrieb an, bevor ab 13 Uhr die Fachgeschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag und zum Bummeln durch die Fachgeschäfte einladen. Am Montag startet das Fest um 11.30 Uhr. An allen Tagen warten leckere Spezialitäten, ein Vergnügungspark und vieles mehr auf die kleinen und großen Festbesucher.

> Volks- und Schützenfest, Adelsheim: Das Adelsheimer Volksfest wird zum Volks- und Schützenfest mit einem Programm so groß wie lange nicht mehr. Der Festbetrieb startet am Freitag um 18 Uhr am Jugendhausplatz, wo ab 21.30 Uhr das DJ Duo "Amax" für Partystimmung sorgt. Der große Fest- und Schützenumzug mit anschließendem Bieranstich und Unterhaltung mit der Feuerwehr- und Stadtkapelle beginnt am Samstag um 14 Uhr. Bis zum Abend ist dann Festbetrieb in allen Gassen und Straßen rund um die Seestadt und im Stadtgarten.

Für das leibliche Wohl sorgen die Buchener Gastronomen mit einer vielfältigen Auswahl an Speisen sowie einer großen Getränkeauswahl, die von Softgetränken bis hin zu Cocktails und dem Buchener Jubiläumsbier reicht. Darüber hinaus wird am Sonntagnachmittag um 13.30 Uhr der Startschuss für das digitale Kinderrathaus im Buchener Rathaus fallen. Außerdem gibt es an diesem Festwochenende einen Mittelaltermarkt, bei dem ein Ritterschaukampf, Handwerkskunst, ein Kinderprogramm sowie Erlebnisgastronomie geboten werden.

Den Abschluss des großen Festwochenendes bildet ein ökumenischer Gottesdienst um 17.30 Uhr auf dem Wimpinaplatz.

> Mainfest, Miltenberg: Mit einer einladenden Festmeile entlang der malerischen Uferpromenade wird von Freitag ab 18 Uhr bis Sonntag das Mainfest gefeiert. Kultur, Musik, Spiel, Spaß, Kunst, Handwerk und Lebensfreude – nicht nur auf den Bühnen wird einiges geboten, auch zahlreiche Aktionsflächen laden Groß und Klein zum Mitmachen ein. Ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot lässt kaum Wünsche offen. Dazwischen locken Kunsthandwerk und lokale Verkaufsstände, an denen es Ausgefallenes, aber auch Praktisches zu entdecken gibt. Das Fest hat am Samstag ab 11 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr geöffnet.

> Antikmarkt, Mosbach: Schätze von anno dazumal, antikes Mobiliar und Nippes gibt es beim Antikmarkt am Samstag in den Gassen der Mosbacher Altstadt zu entdecken und erwerben. Von 9 bis 16 Uhr kann hier nach Herzenslust gestöbert und nach kleinen Kostbarkeiten Ausschau gehalten werden. Bei diesem breit gefächerten Angebot wird sicherlich jeder schnell fündig. Für die Qualität der Angebote sorgt das Team von "Schöne Märkte", mit denen das Stadtmarketing Mosbach zusammenarbeitet.

> Lichterfest, Bronnbach: Beim Lichterfest erstrahlt am heutigen Freitag ab 19 Uhr das Kloster Bronnbach durch Illuminationen in den schönsten Farben. Zudem werden im Abteigarten 2000 Kerzen aufgestellt, die bei Einbruch der Dunkelheit von den Besuchern gemeinsam mit dem Klosterteam angezündet werden. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Bigband des Musikvereins Umpfertal-Boxberg. Sie steht für swingenden und groovigen Rhythmus, knackige Bläsereinsätze, gefühlvolle Soli und charmanten Gesang. Das musikalische Repertoire, das sie im Abteigarten zum Besten geben, reicht von Walzer über Quick-Step, heißen Samba-Rhythmen bis hin zu modernen Rock-Arrangements.

Etwas ruhiger wird es bei Vollblutmusiker Moritz Eckert im Kreuzganginnenhof. Seiner Musik können die Gäste in Liegestühlen lauschen, die auf der Wiese im Kreuzganginnenhof aufgestellt werden. Den glanzvollen Abschluss des Bronnbacher Lichterfestes bildet gegen 23.30 Uhr die rund 20-minütige Lichtshow der Gruppe "Fairy Elements" im Abteigarten des Klosters.

> Gartenromantik, Wertheim: Der Park am Schlösschen im Hofgarten verwandelt sich von Freitag bis Sonntag in ein Gartenparadies. Bei der Verkaufsausstellung "Gartenromantik" laden rund 80 Aussteller dazu ein, sich eine Auszeit in stimmungsvoller Atmosphäre zu nehmen. Sie sorgen für ein vielfältiges Angebot zu den Themen Garten, Genuss und Lebensart. Es reicht von unterschiedlichsten Pflanzen über Kunsthandwerk, Garten-Antiquitäten, Gartenmöbel, Terrakotta, Keramik, Skulpturen, Designermode, handgearbeitetem Schmuck bis hin zu Spezialitäten für Gaumen und Seele. Geöffnet ist am Freitag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 18 Uhr.