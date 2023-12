> Eisbahn, Neckarelz: Eifrig wurde auf dem Messplatz in Neckarelz gewerkelt – jetzt können die Schlittschuhe ausgepackt werden: Auf der Eisbahn kommt jeder auf seine Kosten, ob Anfänger oder Profi. Außerdem bietet sie genug Platz für freies Gleiten, rasante Runden oder ausgelassene Spiele mit Freunden. Zahlreiche Programmpunkte runden das Angebot ab und bieten die richtige Abwechslung: Vom Eisstockschießen bis hin zur Eis-Disco, Glühwein- und Glühgin-Tasting, Modenschau und Eishockey ist alles mit dabei.

Geöffnet ist die 300 Quadratmeter große Kunsteisfläche bis 31. Januar immer dienstags bis donnerstags von 13 bis 21 Uhr, freitags von 13 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr. Für Kinder unter einem Meter Größe ist der Eintritt frei. Besondere Öffnungszeiten: Silvester von 11 bis 18 Uhr, Neujahr von 13 bis 21 Uhr und Dreikönig von 12 von 22 Uhr.

> Après-Ski-Party, Donebach: Ein Garant für gute Stimmung, und deshalb auch weit über die Gemeindegrenzen bekannt, ist die Après-Ski-Party des FC Donebach. Hier gibt es alles, was das Partyherz begehrt: Hüttengaudi, super Stimmung, und der "Odenwald-DJ" heizt mit Après-Ski-Hits ordentlich ein. Die Party steigt am Freitag ab 19.30 Uhr in und am Sportheim – mit einem beheizten Festzelt im Außenbereich. Für alle, die das Auto zuhause stehen lassen möchten, gibt es einen Partybus von Schwabi-Tours. Weitere Infos zu den Hin- und Rückfahrtzeiten sowie den einzelnen Haltestellen gibt es im Internet: www.fc-donebach.de und www.schwabi-tours.de.

> Weihnachtscircus, Bad Mergentheim: Fliegende Menschen unter der Zirkuskuppel, waghalsige Stunts in der geteilten Motorradkugel, Shooting-Stars vom "Cirque du Soleil" und eine Papageien-Show der Extraklasse: Der Main-Tauber-Weihnachtscircus zeigt einmal mehr ein komplett neues Programm. Bis 7. Januar verblüffen und begeistern Spitzenartisten aus 14 Nationen das Publikum auf dem Volksfestplatz in Bad Mergentheim. Lachen, Staunen und Nervenkitzel sind die Zutaten für ein hochklassiges Programm, das die ganze Familie in seinen Bann zieht.

Internationale Spitzenkünstler und Artistik – ausgezeichnet auf den angesagtesten Festivals dieser Welt – sind Voraussetzung für ein unvergleichliches Weihnachtscircus-Event. Vorstellungen sind täglich um 15 und 19.30 Uhr, am 6. und 7. Januar um 11 und 15 Uhr. An Silvester ist spielfrei. Die Familienvorstellungen der Weihnachts-Show sind am 1. Januar um 15 Uhr und um 19.30 Uhr zu stark ermäßigten Preisen. Tickets gibt es ab 15 Euro online und bei Reservix-Vorverkaufsstellen.

> Winterdorf, Eberbach: Zahlreiche Stände und Angebote für die ganze Familie sowie ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm gibt es in Eberbach im Winterdorf. In gemütlicher Atmosphäre bietet der Markt kulinarische Köstlichkeiten für jeden Geschmack. Für die Kleinen gibt es große Unterhaltung mit zum Beispiel einem Kinderkarussell. Das Winterdorf ist täglich durchgehend von 12 bis 21 Uhr geöffnet, an Silvester bis 2 Uhr (Musik gibt es bis 24 Uhr).